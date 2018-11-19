В Самарской области прошел первый открытый чемпионат по чир спорту среди студентов вузов

В Самаре студенты из нескольких регионов России выясняли, кто из них лучше в черлидинге. Открытый чемпионат по чир спорту среди студентов вузов области организовали в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) благодаря выигранному гранту «Развитие студенческого черлидинг движения среди студентов регионе».

При этом турнира могло бы и не быть. Денег бы не хватило, если бы СГЭУ не выиграл еще один гранд – на этот раз Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году, который представил студенческий спортивный клуб «СамэкЛегион».

Борьба была жаркой. Фото: Дарья Каракулова

- Чирлидинг – это новый, красочный, динамично развивающийся вид спорта, который органично сочетает в себе элементы шоу и спорта, - считает член президиума союза чир спорта и чирлидинга России, руководитель комитета студенческого спорта Константин Клецов. - Сегодня в наших соревнованиях участвуют более 550 спортсменов разных возрастов, которые показали, как они владеют техникой чир спорта, красотой танца, завораживая эмоциональной привлекательностью.

В чемпионате участвовали команды из семи вузов Самарской области и других регионов: из Пензенской области и Удмуртии. Судьи уверены, региональные чемпионаты позволяют спортсменам подготовиться к тому, чтобы в будущем представить Россию на чемпионате мира по чир спорту среди студентов.

Среди студентов разыграли комплекты медалей по девяти дисциплинам. Фото: Дарья Каракулова

- Студенческий чир спорт заслуженно считается одним из популярных самых массовых видов спорта, - объяснил Константин Клецов. – Соревнование, которое проводят в СГЭУ, пока не отборочные, но все участники смогут приехать на всероссийские турниры студентов в 2019 году. Это отличная возможность для Самарской области проявить себя.

Среди студентов разыграли комплекты медалей по девяти дисциплинам. Фото: Дарья Каракулова

Среди студентов разыграли комплекты медалей по девяти дисциплинам. А в Детской школьной чир лиге - по 13 дисциплинам. Все победители и призеры получили памятные кубки, медали, эксклюзивные дипломы и афиши.

Судьи уверены, региональные чемпионаты позволяют спортсменам подготовиться к тому, чтобы в будущем представить Россию на чемпионате мира по чир спорту. Фото: Дарья Каракулова

Кроме того, во время соревнований провели конкурс в Instagram’е на самую популярную публикацию. Победителем стала студентка института теоретической экономики и мировых экономических отношений СГЭУ Аделия Рахимова, которая набрала 408 лайков.

Такие выступления не оставили никого равнодушным. Фото: Дарья Каракулова

КОНКРЕТНО

Почетные гости турнира:

Руководитель студенческой Лиги Союз чир спорта и чирлидинга России Константин Клецов из Москвы.

Руководитель регионального отделения Союза чир спорта и чирлидинга России в Самарской области Степан Погорельский.

Заместитель главы администрации Советского внутригородского района Самары Анна Кривощекова.

Депутат думы Самары Алина Бакаева.

Начальник управления образовательных программ Самарского государственного социально-педагогического университета, мастер спорта по гимнастике, судья всероссийской категории Наталья Доманина.

Доцент кафедры физического воспитания и спорта Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Ольга Казакова.

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