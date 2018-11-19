«Тень Андерсена» и ковер из «сахарных» мешков: музей Эльдара Рязанова в Самаре пополнился новыми экспонатами

18 ноября 2018 года известному советскому режиссеру Эльдару Рязанову, на чьих добрых жизненных фильмах выросло уже не одно поколение, исполнился бы 91 год. Сейчас это день памяти, Эльдара Рязанова нет в живых уже почти три года.

Но в первом в России музее режиссера, который находится в Самаре, 18 ноября праздновали именно день рождения. И, конечно же, с подарками.

Новые экспонаты музеяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В этот день мы решили провести акцию «День Дарения». У нас было очень много обращений от жителей города, которые хотели пополнить коллекцию нашего музея своими вещами, оставшимися от дедушек, прадедушек, прабабушек. Это предметы советского быта, который ярко был представлен в фильмах Эльдара Александровича, - рассказал директор музея Глеб Чечевин.

Некоторые предметы вскоре дополнят экспозицию. Среди них френч руководителя Клуба Революции 1905 года, который сейчас носит название ДК Железнодорожников. Эта вещь досталась дарителю от дедушки, который руководил клубом с начала 40-х годов 20 века.

Также самарцы подарили музею Эльдара Рязанова швейную машинку рубежа 19-го и 20-го веков и настенный ковер ручной работы, с совершенно особенной историей.

Тот самый ковер из мешковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отец дарительницы в годы войны руководил крупнейшим в области сахарным заводом в селе Тимашево. Будучи маленькой девочкой она с ним отправилась в заграничную командировку за сырьем для завода. Поездка оказалась удачной. Множество составов с мешками сырья были доставлены в Куйбышев. Из содержимого сделали сахар, но и мешки без дела не остались. Из них та девочка со своей бабушкой соткали тот самый ковер и салфетки. В их семье на Украине, откуда они эвакуировались, была такая традиция. Сами сшивали лоскуты мешков, красили нитки и вышивали ими узоры.

Сколько таких необычных экспонатов подарили музею Эльдара Рязанова, пока не известно. Сотрудники музея только подсчитывают их число.

Большую поддержку, по словам Глеба Чечевина, оказали и родные Эльдара Рязанова, его вдова Эмма Абайдуллина и его дочь Ольга, а также киноклуб «Эльдар».

Костюм Тени АндерсенаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарком от них стал костюм, в котором актер Станислав Рядинский исполнил роль тени Андерсена в фильме Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». Красный кафтан, расшитый позолотой, теперь занял свое место в зале «В гостях у Эльдара Рязанова» рядом с другим костюмом из этого же фильма. Речь идет о платье, в котором Евгения Крюкова сыграла возлюбленную Андерсена, шведскую оперную певицу Йени Линд.

Посиделки получились очень душевнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне этих костюмов, этого воссозданного рабочего уголка Эльдара Рязанова в его день Рождения все гости собрались, чтобы исполнить под гитару песни из любимых фильмов, которые с экранов исполняют Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих и другие актеры. «Если у вас нету тети», «У природы нет плохой погоды», «И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших глаз». Подпевали все, удержаться было невозможно, ведь слова такие родные. И улыбка, правда, в этот день рождения Эльдара Рязанова коснулась глаз каждого, кто на него пришел.