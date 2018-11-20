2018-11-20T11:49:44+03:00
Общество

И свидетельство о смерти не забудьте: в Самаре умершую пенсионерку позвали забрать пособие на похороны

В Пенсионном фонде уверяют, что это ошибка
Анастасия ФИЛАТОВА
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На похороны женщине выделили 139 рублей и 6 копеекНа похороны женщине выделили 139 рублей и 6 копеекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бюрократическая машина дала приличного маху в Самаре. Местной жительнице на днях пришло письмо из Пенсионного фонда – женщине надо было явиться в отделение ПФР для того, чтобы получить пособие на собственное погребение. Есть только один очень важный нюанс – пенсионерка умерла еще весной.

- Моя теща скоропостижно скончалась еще в конце весны, - рассказывает зять женщины Николай Балыков. – На днях ей пришло приглашение от клиентской службы управления Пенсионного фонда в Октябрьском и Советской районах Самары. Предложили прийти в офис и получить социальное пособие на погребение.

Там посчитали, что на похороны женщине положены 139 рублей и 6 копеек. Однако и за эти гроши пенсионерке придется побороться. Даже после смерти. В офис ПФР женщина должна взять паспорт, СНИЛС и… свидетельство о своей смерти.

При этом зять Николай Балыков заметил, что письмо было создано не автоматически, его кто-то не только прочитал, но и частично заполнил. В доказательство этого зять умершей выложил сканы присланного письма.

То самое письмо. ФОТО: Николай Балыков Фото: Соцсети

То самое письмо. ФОТО: Николай БалыковФото: Соцсети

И конверт, в котором оно пришло. ФОТО: Николай Балыков Фото: Соцсети

И конверт, в котором оно пришло. ФОТО: Николай БалыковФото: Соцсети

Мужчина возмущен подобной выходкой и призывает пресекать подобное «хамство».

- Это письмо выходит за рамки разумного и приличного, - считает Николай Балыков. – Подобное хамство – это полный беспредел. Очень бы хотелось такое пресечь!

В Пенсионном фонде России по Самарской области же считают, что это никакое не хамство, а банальная ошибка. При этом там готовы извиниться перед оскорбленными родственниками умершей.

- Мы не рассылаем такие письма, уверены, это недоразумение, - сказали корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в фонде. – Мы обязательно извинимся перед родственниками.

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