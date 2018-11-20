Выходные в Казани: туристические поезда в столицу Татарстана переходят на регулярный график

Хорошо ли мы знаем свою страну? Теоретически - неплохо, а вот чтобы своими ногами походить, собственными глазами увидеть… Все-таки не Люксембург какой-нибудь, который можно объехать за день, а необъятная, просторная наша Родина. Опять же «привязка» к местности держит: работу, учебу можно надолго оставить разве что в отпуске и на каникулах. Далеко ли уедешь в выходные, много ли успеешь посмотреть? Оказывается, вполне: железнодорожники организовали специальные маршруты таким образом, чтобы в радиусе 500 км от Самары для жителей нашей губернии не осталось неисследованных мест. А юные самарцы начинают знакомство с местом назначения уже с момента посадки в поезд - выйти невежей из «вагона знаний» невозможно.

- Железнодорожные путешествия - стратегический вид туризма, - считает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - В нашем регионе есть уникальный транспортный ресурс - Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании, связывающей города Поволжья и столичные города. Есть много успешных проектов: «Вагон знаний», стартовавший у нас, уже заслужил популярность на территории всей России и в прошлом году был признан лучшей практикой социально-экономического развития регионов РФ. Проект развивается, уже появилась альтернатива для старшего поколения - «Вагон здоровья».

Михаил МальцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые города ждут

Зимой, особенно в новогодние праздники, самарцам дома скучать не придется. Откроется московское туристическое железнодорожное направление - жители столицы специально для гостей проводят фестиваль «Путешествие в Рождество» с посещением музеев и уличных мероприятий. С 9 декабря стартует маршрут Самара - Ульяновск - Казань, который позволит самарцам путешествовать в Татарстан, а жителям республики - по нашим местам. А еще он увяжет столицу страны с кольцевым маршрутом: из Москвы ночным поездом можно будет приехать в Самару, отсюда - в Казань, а из Казани - прямиком в Москву. Недорого (не нужно тратиться на отель, посапывая в поезде, доставляющем туристов к восходу солнца к вожделенным достопримечательностям) и интересно.

- Преимущество железнодорожного транспорта в том, что он предоставляет возможность путешествий вне зависимости от сезона, в отличие от круизных маршрутов, - говорит заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова. - Наша роль заключается в том, чтобы обеспечить хорошую логистику для путешествий россиян между городами страны. Москва и Санкт-Петербург - традиционно востребованные направления. А наш филиал несколько лет назад сделал ставку на межрегиональные сообщения: мы связали города в радиусе 500 километров от Самары дневными и ночными поездами.

Инна ГавриловаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первой «ласточкой» стал дневной экспресс Самара - Пенза, жители этих городов уже успели привыкнуть к тому, что за 4,5 часа можно с комфортом преодолеть это расстояние (и в тот же день вернуться обратно). Следующие маршруты связали Самару с Уфой и Саратовом. Юные пассажиры «вагона знаний» могли бы поспорить с Грибоедовым по поводу его «в глушь, в Саратов» - школьники знакомятся не только с саратовской набережной и городскими музеями, но и посещают место приземления Юрия Гагарина, именно под Саратовом закончился легендарный первый полет человека в космос.

А с 9 декабря появится туристический маршрут в Казань, и не только для детей: каждый из нас сможет вечером сесть на ночной поезд и ранним утром оказаться в столице Татарстана: хочешь - гуляй по экскурсионным маршрутам, нужно - улаживай дела. Вечером поезд отправляется в обратном направлении.

- Раньше эти туристические поезда были чартерными, но назначить их гораздо сложнее, и рейсы были нерегулярными, - рассказала Инна Владимировна. - Сейчас популярный маршрут стал ежедневным. В этом поезде можно путешествовать в вагонах разных типов: купейном, плацкартном и даже в вагоне для сидения. Но сидеть всю ночь утомительно, поэтому «сидячие» места подойдут для пассажиров, едущих до промежуточных станций - Сызрани и Ульяновска. Стоимость проезда на поезде будет изменяться в зависимости от сезона в соответствии с графиком гибкого регулирования тарифов, который можно всегда найти на сайте РЖД. Но в среднем цена билета в плацкартном вагоне, в зависимости от расположения мест, составит 750 - 1400 рублей, в купе - немного дороже. Для детей и школьников, безусловно, предлагаются скидки.

Казанский поезд позволит расширить кругозор не только самарским туристам - для жителей Татарстана здесь, в Самаре, тоже будет организована экскурсионная программа.

- Формат «вагона знаний» вышел за границы дневного - он уже ходит в Москву на базе фирменного поезда «Жигули», - улыбается Инна Гаврилова. - Также планируем организовать и поездки школьников в Казань - в купейных вагонах последних лет постройки (с биотуалетами, кондиционированием воздуха). Кстати, даже проводники «вагонов знаний» прошли специальное тестирование и имеют допуск к обслуживанию детских групп. В цену программы - 5,5 тысячи рублей - заложен проезд на поезде, туристическая программа, страховка, сопровождение медработника и питание. Первую группу самарских школьников мы провожаем 14 декабря, а утром 15-го встречаем ребят из Казани. Уверена, дети останутся довольны. За время действия проекта в «вагоне знаний» путешествовали более 10 тысяч ребят, и все отзывы - положительные.

В «вагоне знаний» можно прокатиться и в сказку, и в глубь веков. Фото: ОАО "РЖД"

Вагон хорошего настроения

Уже 14 декабря ребята в «вагонах знаний» прибудут в Москву, и не только из Самары. В этот день парк «Зарядье» будет открыт только для них.

- Проект «Вагон знаний» не просто туристический, а в первую очередь образовательный, - дополняет заместитель руководителя Управления воспитательной работы и дополнительного образования Департамента образования г.о. Самара Елена Сироткина. - Учителя, планируя свою деятельность, с помощью этого проекта помогут детям изучать не только географию, но и литературу, историю. Инициаторами такой поездки могут выступить родители или педагоги. Отмечу, что в этих поездах мы даже не волнуемся за безопасность детей - каждый «вагон знаний» сопровождает сотрудник линейной полиции. Есть школы, которые теперь постоянно используют такой выездной формат обучения. Уверена, маршруты на Москву и Казань тоже полюбят наши школьники.

Елена СироткинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но поезда не только уезжают, но и привозят к нам гостей из других городов. И чтобы им захотелось снова вернуться в Самару, нужно сделать так, чтобы визит в наш город оказался незабываемым.

- Совсем недавно мы закончили серию презентаций в городах ПФО - совместно с туристическими компаниями мы презентовали Самару, - рассказала начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Самара Анна Рабинович. - В частности мы презентовали «Вагон знаний», чтобы как можно больше людей пользовались этим продуктом не только в Самаре, но и в других городах. Мы были в Уфе, Саратове, Ульяновске, Пензе, Казани, Оренбурге, предлагая разные программы, - менталитет и особенности населения отличаются, и для каждой группы туристов в Самаре найдется что-то свое. Казанцы, например, довольно избалованы, поэтому, чтобы впечатлить и их, нужны свои подходы.

Анна РабиновичФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиатранспорт хорош тем, что существенно экономит время в пути. Однако поздней осенью, в пору туманов и буранов, осторожные люди пересаживаются на поезда, предпочитая безопасность скорости передвижения.

- Железнодорожный транспорт ближе к зиме становится более предпочтительным для туристов, - говорит начальник туристического отдела ГК «АВИТЕКС» Ольга Макеева. - Путешествия на поезде набирают популярность, и не только по стране. Например, добравшись на поезде до Москвы, а потом и до Бреста, люди выбирают автобусные туры в Европу: Польшу, Чехию, Венгрию, Германию. Популярно и белорусское направление (страну можно посетить по российскому паспорту) - до Минска тоже можно с комфортом добраться на поезде.

Ольга МакееваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники приближаются, и самое время подумать: всей семьей собраться в маленькое (а может, и большое) путешествие, погулять ли по улицам незнакомого города в одиночку или отправить за новыми эмоциями детей. Любой вариант хорош!