2018-11-26T17:05:08+03:00
Происшествия

Его заставляли попрошайничать: в Тольятти среди белого дня похитили безногого мужчину

Правоохранителям повезло, что сожительница пострадавшего успела заметить номер машины похитителей и вовремя обратилась в полицию
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемые уже дали признательные показанияПодозреваемые уже дали признательные показанияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Настоящая детективная история со счастливым концом разыгралась на днях в Тольятти. Началалась она 21 ноября. Посреди дня, примерно в 14-40 двое неизвестных подошли к безногому мужчине, сидевшему в инвалидной коляске около своего дома на улице Тополиной, схватили его, усадили в иномарку и увезли в неизвестном направлении. Ставшая свидетельницей произошедшего сожительница потерпевшего незамедлительно обратилась в полицию.

— По словам женщины, ее 38-летнего возлюбленного увезли на автомобиле «Рено Логан» белого цвета. Также она назвала номер машины и приметы его похитителей. Сказала, что они похожи на цыган, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник. — Мужчина не самый благополучный, раньше был судим за сбыт наркотиков и кражу. Не работал. Получал пенсию за свою инвалидность. Иногда просил милостыню.

Разбираться в обстоятельствах происшествия стали сотрудники ОБОП уголовного розыска регионального МВД. Благодаря имеющимся сведениями об иномарке, на которым скрылись злодеи, они смогли выйти на след возможных преступников. Улики привели силовиков сначала в Чапаевск, а потом и в Самару. К ситуации уже подключились следователи, которые 24 ноября завели уголовное дело по факту похищения.

— В оперативно-разыскных мероприятий оперативники выяснили, что мужчина может находиться в Самаре. Его насильно держали в одной из квартир. Полицейские освободили пострадавшего, а вскоре задержали троих подозреваемых, — сообщила журналистку «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Как оказалось, к преступлению причастны два цыгана из Чапаевска, 33 и 37 лет. Оба судимы — младший за кражу, старший сидел по статье «Убийство». Третий злоумышленник — 48-летний молдаванин Ибриан Георги, проживающий в областной столице и имеющий регистрацию на жизнь в России до 2 сентября.

— Именно в Чапаевск они сначала и увезли инвалида. Его удерживали в доме на улице Чапаева и заставляли заниматься попрошайничеством. В то же время большую часть полученных от людей денег мужчина должен был отдавать этим троим, — объясняют силовики. — Похищенный отказывался. А вскоре, почуяв, что могут попасться, жертву отвезли в самарскую квартиру на Стара-Загоре, которую снимал Георги. Там его и нашли.

Подозреваемые частично признались в содеянном. Все они взяты под арест. Потерпевшего доставили обратно в Тольятти. Сейчас расследование этого похищения продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств у этой троицы появятся новые эпизоды.

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