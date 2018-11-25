Полузащитник сборной России по футболу Анастасия Поздеева: «Если «Самара Арену» перенесут в Германию, то там будет аншлаг на матче женских команд»

Пока российские любители футбола переживают из-за неудачи национальной сборной в Лиге наций УЕФА, с грустью вспоминают эйфорию чемпионата мира и ходят на матчи РПЛ, в российском женском футболе тихо-мирно появился новый самый титулованный клуб. Им стала «Звезда-2005» из Перми. В составе действующего обладателя Кубка страны есть две футболистки, которые родились и пришли в футбол в Самаре. Это Анастасия Поздеева и Валентина Орлова. Обе, кстати, играют за сборную России.

Корреспондент «КП-Самара» поговорил с Анастасией Поздеевой о женском футболе в России, о карьере, о желании поиграть за границей, о «Самара Арене» и перспективах там сыграть.

СПРАВКА «КП»

Анастасии 25 лет. Она родилась в Самаре. Сейчас играет в ЖФК «Звезда-2005». Мастер спорта, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион страны, участник Евро-2013 в составе национальной команды.

В Пермь Анастасия переехала в 18 лет. Фото: ЖФК «Звезда-2005»

- Анастасия, добрый день!

- Здравствуйте!

- Давайте начнем с самого начала. Расскажите, с чего началась ваша любовь к футболу? Как решили заниматься именно этим видом спорта?

- У меня папа любит футбол, часто ходил на игры «КС» и как-то раз взял меня с собой на стадион. Меня настолько там все впечатлило, что после того дня я точно знала - хочу играть. Начала папу упрашивать, чтоб нашел мне команду и записал. Где-то через год, мне кажется, он случайно увидел, что девчонки тренировались, вот и договорился, чтобы меня посмотрели.

- Как родители отнеслись к вашему выбору? Что сказали друзья?

- Родители против не были, а даже наоборот, поддержали меня, сказали - если нравится, нужно заниматься. Мне тогда было 9 лет, думаю, друзьям было все равно.

- Расскажите о том времени, когда играли в ЦСК ВВС.

- За основную команду я, к сожалению, не играла, хотя это было моей мечтой - команда прекратила своё существование.

- Как вообще обстоят дела с женским футболом в Самаре?

- Профессионального клуба в Самаре нет, хотя очень бы хотелось, чтобы был. Есть детские школы, есть хорошие девчонки, но им потом придется либо уезжать в другие города, чтоб играть, либо заканчивать с футболом .

В Самаре тренировала Разия Тулеуовна Нуркенова, это мой первый тренер, у которого я занималась 9 лет. Мы с ней очень хорошо общаемся, она сейчас возглавила женскую национальную сборную Казахстана, чему я очень рада. Она уехала из Самары, поэтому я не очень хорошо знаю, как обстоят дела с женским футболом в городе. Думаю, что, к сожалению, ничего не изменилось.

- Какие воспоминания остались о карьере в Самаре?

- Воспоминания самые теплые, мы были как семья, все вместе выросли. До сих пор, когда в Самару приезжаю, встречаемся с девчонками.

В этом году пермская «Звезда-2005» стала самым титулованным клубом страны. Фото: РФС

- Почему решили перейти в «Звезду-2005»?

- Мне и Валентине Орловой поступило предложение , мы посоветовались с Разией Тулеуовной, она одобрила , хотя для нее это было непросто - отпускать нас. Да и для нас тоже. 18 лет - куча каких-то сомнений, родители переживали. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что все сложилось хорошо.

- Расскажите о самых ярких моментах в своей карьере. Может быть, что-то особенно запомнилось?

- Мне очень запомнился наш первый взрослый трофей - Кубок России. И, конечно, первый вызов в сборную страны.

- Может быть, запомнилась какая-то игра. Какой матч был самым сложным?

- Да все игры сложные. Не могу выделить какой-то один.

- Как оцениваете этот сезон?

- В этом сезоне мы заняли 3 место. Мы, конечно, разочарованы этим результатом, не попали в зону Лиги чемпионов на следующий год. После выиграли Кубок, так что какие-то двойственные впечатления от этого сезона.

За сборную России Анастасия Поздеева играет с 2013 года. Фото: РФС

- Как сейчас обстоят дела в сборной России?

- На последний сбор меня вызывали. Играли товарищеские матчи с Сербией, выиграли 1:0 и 2:1. Что будет дальше, посмотрим.

- Нет ли желания поиграть за границей? И если есть, то где хотелось бы оказаться?

- Поиграть за границей желание есть, но хочется именно поиграть, а не посидеть, причем в какой-нибудь хорошей лиге. Думаю, пока не вышла на тот уровень. Если почувствую, что вот оно, или поступит какое-то хорошее предложение, то сразу рвану.

- Женский футбол в России – на каком он сейчас уровне? Высшая лига прогрессирует или этот вид спорта у нас забросили?

- Конечно, хочется побольше команд и игр, потому что в этом сезоне именно в чемпионате мы сыграли всего 14 матчей.

- Я так понимаю, даже на игры сборной России приходит не так много болельщиков. В Перми хорошая посещаемость?

- К сожалению, на игры сборной приходит болельщиков не так много. В Перми на Лигу чемпионов и на некоторые игры чемпионата страны приходит довольно много болельщиков. Но хотелось бы еще больше.

- Посещаемость выросла после того, как перестал существовать «Амкар»?

- Я особой разницы не заметила, если честно.

- Если сравнивать с Самарой, где любителей женского футбола больше?

- Помню, когда ЦСК ВВС играли, я маленькая мячи подавала, не помню точно, какие это года были, но народу приходило много. Думаю, больше чем сейчас.

- За «Крыльями Советов» следите?

- Не пристально, но слежу.

- Нет ли желания когда-нибудь сыграть на «Самара Арене»?

- Желание есть, но не думаю, что там проведут матч женских команд, хотя кто знает.

- Как думаете, матч женских команд собрал бы на «Самара Арене» аншлаг?

- Если бы «Самара Арена» переместилась в США или Германию, то да (смеется).

- И в заключении. Кто ваш футбольный кумир. Кто вас вдохновляет?

- Кумира нет, а вдохновляет моя семья.