«Оставьте место для белочек»: в Самаре показали проекты реконструкции Загородного парка

В пятницу, 23 ноября, в парке «Россия – моя история», что находится в одном из торговых центров города, открылась выставка проектов архитектурного конкурса на реконструкцию любимого самарцами парка – Загородного. Десятки проектов и сотни планов – все это может увидеть своими глазами до 10 декабря. Но, всех интересует, скорее не культурно-развлекательный аспект мероприятия, а его практический смысл – что предлагают и что построят.

Вообще, конкурс, объявленный в конце августа, вызвал большой интерес, как в профессиональной среде, так и среди простых горожан. Для первых это возможность выиграть 500 тыс. рублей и показать себя в большой архитектуре, пространство для которой сужается в провинции год от года. А для нас с вами, обывателей, проекты большой реконструкции самого зеленого парка города – шанс заглянуть в будущее и, возможно, получить самарское «Зарядье», которое так поразило россиян в прошлом году.

Многие авторы делают упор на то, что нужно оживить общественную жизнь паркаФото: Кирилл КАРИМОВ

- Познакомившись с проектами, могу сказать, что на конкурс поступило очень много смелых и оригинальных решений, - говорит член жюри конкурса, первый заместитель Главы Самары Александр Карпушкин. - Они приятно поражают именно своей новизной. Есть сложные работы с точки зрения реализации, а есть простые, но очень прорывные с точки зрения современной мысли архитектурного ландшафта.

До финального этапа дошли 83 работы. Но, несмотря на анонс, 23 ноября жюри не объявило о победителе конкурса.

- Многое в восьми с лишним десятках проектов порадовало, - рассказывает Андрей Кочетков, член жюри и ведущий авторской программы «Городская среда» на радио 98.2 FM «КП-Самара». - Огорчило то, что среди них было много Зарядья, где-то выглядывали Татлин и Ле Корбюзье (всё вышеперечисленное неплохо), но было катастрофически мало белочек, в которых душа этой территории. Итоги конкурса просили пока не оглашать. Дождаться официального опубликования от заказчика, которым выступила администрация.

А кто-то делает упор на природную составляющую местаФото: Кирилл КАРИМОВ

Мосты и Волга

Так что же предлагают проекты? Прежде чем рассказать об этом, отметим интересную особенность. Все конкурсные работы на выставке, как бы безымянные. То есть, они имеют номера, но стороннему зрителю они ничего не скажут. Остается только гадать, какой проект принадлежит титулованному московскому архитектурному бюро, а какой – группе студентов Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета.

Когда в марте 2018 года губернатор Дмитрий Азаров поручил разработку концепции развития парка, речь шла об организации инфраструктуры территории, комфортной и зимой, и летом для семейного отдыха. Авторам нужно было учесть примыкание Загородного к береговой полосе Волги, сложившуюся сеть аллей и дорожек, а также требования доступности среды для маломобильных граждан. Например, в нынешнем парке колясочники практически не могут попасть на пляж.

Эти рамки не ограничили полет фантазий конкурсантов со всей России. Например, один из творческих коллективов предложил построить огромный мост через весь Загородный парк. Другие зодчие хотят видеть новые здания и малые архитектурные формы совершенно футуристического вида, достойного произведений Лема. В каких-то проектах появляется фуникулер, линия которого растягивается через весь парк.

Странный мост, который хочет быть очень высокимФото: Кирилл КАРИМОВ

Разумеется, обновление парка рассматривается комплексно, вместе с оживлением его общественной функции. То есть, плиткой дело не ограничивается. Например, в одном из проектов предлагается летом проводить в парке ярмарки, театральные представления, лектории, литературные и творческие встречи.

Особую роль в проектах уделили Волге. Ведь урбанисты современности очень любят «большую воду» в городе. Спуск к реке, который сейчас находится в запущенном состоянии, многие предлагают не просто облагородить, а сделать центральным местом в парке. Или, построить там яхт-клуб, что понравится состоятельным господам, но не слишком вяжется с образом нового общественного пространства для всех. В самых радикальных проектах даже предлагается создание искусственного острова напротив парка.

Что уж говорить про велосипедные дорожки, скейт-парк, спортивную площадку и кинотеатр под открытом небом – это есть практически в каждой конкурсной работе.

Что ждет Загородный парк в ближайшие годы? Поживем - увидимФото: Кирилл КАРИМОВ

Что дальше?

И, напоследок, немного о перспективах строительства. В критериях оценки жюри, среди прочего, значатся такие пункты, как реализация предложений на деньги бюджета или в рамках государственно-частного партнерства и возможность реализации проекта и инженерно-технических решений. Первое положение, интересно тем, что частным инвесторам, например, строительным компаниям, данная зона будет интересна своей коммерческой составляющий. Ни для кого не секрет, что Загородный парк находится буквально в тисках элитных коттеджных поселков. Второй пункт еще примечательней – полноценное ведение реализации вряд ли смогут обеспечить небольшие архитектурные бюро или группа талантливых студентов. В общем, что из этого конкурса получится, покажет только время, ведь даже после оглашения победителя останутся открытыми вопросы - как, на какие деньги и когда будет проведена реконструкция парка. И главное, чтобы белочки не пострадали и самарцам осталось где гулять на свежем воздухе.