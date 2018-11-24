Их копируют даже в Китае: автор "красного человечка" удивился появлению своей скульптуры в Самаре

В пятницу, 23 ноября, в Самаре появился новый арт-объект, «красный человечек» на гигантском стуле. Фигуру установили на улице Луначарского возле здания компании «Самарские коммунальные системы».

Как писал сайт kp.ru, идея ее создания и установки принадлежит «РКС-Самара».

- Яркий, необычный, словно из другой реальности, он наверняка привлечет внимание жителей города и поднимет им настроение, - комментировали украшение сотрудники компании.

Горожане оценили скульптуру, но особо бдительные самарцы даже нашли ее предисторию.

Точно такой же человечек был установлен в Перми, а оптом пропал. У самарцев появился резонный вопрос «а не тот ли это самый человечек?». Оказалось нет. Наш сделан в Самаре силами «СКС», но при этом имеет к своему пермскому двонику самое прямое отношение.

Самарский "красный человечек" оказался точной копией скульптуры, пропавшей в Перми

Самаркая фигура оказалась полной копией той скульптуры, которая является лишь одной из огромной серии подобных. И у этой идеи, конечно, есть автор.

Андрей Люблинский был крайне удивлен, узнав о том, что «коммунальщики» подарили городу его работу. Своим возмущением он сразу поделился в социальных сетях.

- Друзья! Меня только что обокрали "Российские коммунальные системы", почитайте статью - эти милейшие люди подарили Самаре мою работу!!! Без моего, разумеется, ведома, - написал автор на своей странице в Facebook.

Свои авторские права Андрей Люблинский был готов отстаивать через суд, но необходимость в этом быстро пропала.

Как отметил художник в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды -Самара», представители «СКС» связались с ним утром в субботу, 24 ноября и принесли свои извинения. Люблинский добавил, что такое случается крайне редко, обычно с плагиаторами проходится вести более долгие и жесткие беседы. Более того Андрей Люблинский сталкивается с плагиатом по нескольку раз в год. Копии его работ всплывают то в Москве, то во Владивостоке, то в других города и даже странах. Одна из них появилась на улице в Пекине. Теперь в географию «человечков» попала и Самара.

Одна из копий работ Андрея Люблинского появилась около торгового центра в Пекине Фото: архив героя публикации

В «СКС» «Комсомолке» признались, что все случившееся досадное недоразумение.

- Мы ошиблись. Но ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, а мы хотели сделать город лучше и порадовать людей, - прокомментировали ситуацию в «СКС».

Как бы то ни было, за свою ошибку компании придется заплатить. Сейчас они ведет переговоры с Андреем Люблинским о выплате ему компенсации за использование идеи.

Сумму компенсации художник пока не называет, но отмечает, что предварительные договоренности с «СКС» достигнуты и ему обещали возместить все издержки в полном объеме. Что будет с «красным человечком», останется ли он сидеть рядом со зданием «СКС» или ему придется покинуть Самару, тоже пока обсуждается. Но, судя по объективному настрою обоих участников ситуации, он вполне может остаться на своем месте.