«Меня выставили вселенским злом»: тольяттинского татуированного блогера Илью Губарева назвали на федеральном телеканале «наместником ада»

Илья Губарев достаточно известный тату-мастер среди молодежи Самарской области. Даже больше — к нему за модным «партаком» едут люди со всей России. А причина популярности в том, что он еще и крайне успешный YouTube-блогер с ником Bomber Show.

Впрочем, есть одно «но» - внешность крупного бородача с татуировками на лице и измененным цветом белка глаз может шокировать обывателя. Наверное, именно поэтому Илья, сам того не ведая, стал одним из героев передачи на федеральном ТВ-канале. Передача называлась «Абсолютное зло: наместники ада».

Рога и надпись "Lovе Satan" - эти татуировки могут шокировать непосвященногоФото: СОЦСЕТИ

- Это уже слишком, - написал на своей странице в соцсетях блогер. - Без моего согласия на всю страну показывать меня называя наместником ада, пороча мою честь и достоинство!

В жизни Илья человек добрый и мягкий, несмотря на свою внешностьФото: СОЦСЕТИ

Вообще, тематика видеороликов Ильи может показаться провокационной. Например, в одном из них он делает татуировку с изображением интимного органа, а в другом - делает пирсинг сосков. Ролики, разумеется, ориентированы на молодежную аудиторию. Но ничего адского или противозаконного в них нет.

Клиенты приходят к мастеру и за весьма экстравагантными тату, например, на небе...Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Самара» связалась с Ильей и узнала, почему ему не нравится подобный пиар.

- В первую очередь, меня крайне не устроило использование моего видеоматериала с YouTube-канала «Bomber show», который канал Рен-ТВ нагло взял, не спросив разрешения! В самом видео они выставили меня в некрасивом свете, что скорее всего повлияет на мою работу и клиентов! Ну и, конечно, я не могу упустить момент непосредственного нарекания меня подобными терминами! Несмотря на мою нестандартную внешность я крайне доброжелательный и хороший человек, но меня выставили вселенским злом. Я живу в социуме, общаюсь с соседями, хожу в магазины и никому неизвестно, какую реакцию я буду получать в свой адрес.

...или - на глазном яблокеФото: СОЦСЕТИ

Тату-мастер теперь готов судится с телевизионщиками. Блогер уже консультируется с юристами. Последние утверждают, что канал нарушил несколько статей административного кодекса.

Чем закончится вся эта история пока неизвестно, но тольяттинец настроен добиваться справедливости и защитить свое честное имя.