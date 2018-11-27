Угощениям в детсаде не место? Мама из Тольятти считает, что непроверенные сладости могут быть опасны для здоровья детей

С детства мы помним: празднуешь день рождения – неси в детский сад или в школу угощения. Шоколадные пирожные, конфеты, кексы, домашние печенья - все это заботливые родители приносят одногруппникам или одноклассникам своего малыша в детский сад и, кажется, в этой традиции нет ничего плохо. Но вот Юлия из Тольятти с этим не совсем согласна. Мама двоих детей уверена, что сомнительным угощениям не место в детском саду.

А мамы против: почему в детский сад нельзя приносить угощения 00:00 00:00

- Меня возмутило то, что родители приносят на детские праздники на свое усмотрение, ни с кем не согласовывая, ни у кого не спрашивая любые угощения, в том числе и домашнюю выпечку, пирожные с кремом, конфеты шоколадные. Мы сменили уже три детских сада в квартале, везде одна и та же ситуация. У моего сына атопический дерматит (Прим. Ред.: незаразное, аллергическое заболевание кожи). У нас есть соответствующая справка, мы ее регулярно обновляем. Есть определенный перечень продуктов, которые моему ребенку употреблять нельзя: шоколад, мед, орехи, апельсины. Медики в детском саду за этим следят, отдают информацию в группу. Апельсины в столовой заменяют на яблоки. А вот на праздники или на Дни рождения ребят родитель несут все, что им захочется. Разумеется, у меня встал вопрос, почему воспитатели принимают эти вкусности и раздают их детям? - рассказывает Юлия.

Сейчас женщине приходится приносить в детский сад пакетик с угощениями, которые можно ее ребенку. Хранится этот пакетик у воспитателя до заветного дня именин. Когда у кого-то в группе день рождения, воспитатель раздает всем пирожные и конфеты, принесенные родителями именинника, а сын Юлии получает свое угощение и, откровенно говоря, психологическую травму. Все едят эклеры с кремом, торты, а ему остается только смотреть на этот сладкий пир или довольствоваться галетным печеньем. Ну, а если воспитатель не уследит, или малыш забудет, что ему именно это нельзя? Здравствуй, аллергическая реакция.

“Договаривайтесь с родителями”

Женщина обратилась к заведующей детсадом, чтобы узнать, кто дает разрешение на такие угощения, кто выбирает, что от родителей принимать, а что нет? Кто проверяет качество этих продуктов?

- Заведующая объяснила мне, что не может повлиять на эту ситуацию, это же одна из традиций детского сада, такая же как проводить чаепития на праздники - Рождество, День осень, Колядки и т.д. Мол, обсуждайте эту тему с родителями, договаривайтесь в группе, - пересказывает разговор с руководством сада мама двоих детей.

Родители не очень хотят, чтобы малыш съел что-то запретное

Юлия не сдалась и пошла к медицинскому персоналу детского сада. Быть может этот процесс у нее на контроле?

- Медсестра мне откровенно рассказала, что никто из родителей к ней не обращался и о том, что можно приносить, а чего нельзя не спрашивал. И напомнила, что родителям, даже на праздники точно нельзя приносить в детский сад фрукты, домашнюю выпечку, торты с кремами и многое другое. Оказывается, почти половина детсадовцев у нас, как и мы со второй группой здоровья. Даже не с первой! Для некоторых даже, готовят отдельно - на воде, например, а не на молоке, - продолжает Юлия.

“Нам все равно, что вам нельзя, нашим детям можно”

Казалось бы, в чем проблема? Договорится с родителями, выбрать угощения, которые можно всем детям в группе, или поменять формат проведения Дня именинника. Вопросы то все эти решаемые, но среди родителей Юлия встретила стену непонимания и даже обиды. Сплоченный коллектив родителей не пожелала учитывать интересы всех малышей группы.

- “Если вас что-то не устраивает, идите в другой детский сад” - сказала мне одна из родительниц. Я пыталась поговорить с другими мамами, но безрезультатно и теперь я выгляжу, как ненормальная мать, которая дует на воду. Потому что это традиция - кормить детей сладким. А мне просто наглости не хватает кормить чужих детей угощениями. Я не знаю, к чему это приведет. Сначала надо же спросить, можно ли угостить, а что ребенку можно. Но у нас это, почему-то в обществе не принято, - отмечает Юлия.

Взволнованная мама даже нашла других родителей, дети которых знают, что такое “смотреть, как другие едят пирожные, а тебе нельзя”.

- Все мамы, с которыми я на эту тему говорила, рассказывают, что не стали ругаться и спорить, а просто принесли для своего ребенка заветный пакетик. И мы так делаем, но это тоже не дело. Это же ещё надо помнить срок годности угощений в этом пакете, осталось ли там ещё что-то, а главное, мне важно знать, чем моего ребенка кормят, когда меня нет рядом, - делится Юля и предлагает: давайте, мол, устраивать централизованно день именинника, пусть угощения готовят в столовой - из сертифицированных продуктов. Однако пока к ее просьбам никто не прислушался.

КОМПЕТЕНТНО

В миниистерстве ообразования Самарской области рассказали:

- Поскольку дошкольная организация несет ответственность за здоровье своих воспитанников, то прием готовой несертифицированной продукции извне является недопустимым. Следует отметить, что в детском питании в дошкольных организациях используются блюда, приготовленные из продуктов, имеющих соответствующие сертификаты качества и прошедших термическую обработку, - дополнили в министерстве.

Также здесь отметили, что в обычной столовой школьной или дошкольной организации не предусмотреноспециального меню для детей - аллергиков. в этом случае в учреждении должен работать диетолог.

- . При отсутствии такого специалиста внутри, руководитель организации должен обратиться к врачу-диетологу в иную организацию. Таким образом, для того, чтобы Ваш ребенок получал специализированное питание, ему следовало бы посещать специализированный детский сад или специализированную группу для детей с пищевой аллергией. Решение о создании такого детского сада, либо специализированной группы на базе дошкольной организации принимает учредитель. В случае Самары и Тольятти — муниципалитет, - рассказали в ведомстве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После первой публикации на эту тему в СМИ Юлию исключили из онлайн-чата родителей и обвинили в попытке всех разругать. Все компрометирующие сад фотографии были удалены. Руководство сада обвинило Юлию во лжи и прямо заявило: «Вы ничего не докажете».

- В наш садик пришла проверка, нарушений не нашли. Разумеется, в день проверки никаких конфет в садике не было. Я совсем не хотела, ничего доказывать или расследовать, просто мне важно знать, чем кормят моего ребенка, - заключает Юлия.

А вы бы хотели знать, чем кормят в детском саду вашего ребенка, когда вас нет рядом? Доводилось ли вам приносить в детский сад сладости, и принимали ли эти угощения воспитатели?