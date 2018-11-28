2018-11-28T10:48:04+03:00
Общество

Тяжело в учении, легко в бою: энергетики МЭС Волги регулярно отрабатывают практические навыки на учебных полигонах

Каждый год в Центре подготовки персонала проходят обучение 600-700 сотрудников разных специальностей.
Елена СБОРНОВА
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Как работает центр подготовки персонала МЭС Волги.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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Неподалеку от Самары, рядом с подстанцией 500 кВ «Куйбышевская», еще в 2013 году был построен Центр подготовки персонала. Двухэтажный учебный центр вмещает современные учебные и тренажерные классы, оснащенные новейшим оборудованием, лабораторию АСУ ТП (автоматической системы управления технологическими процессами) и связи, лабораторию РЗА (релейной защиты и автоматики), методический кабинет, укомплектованный наглядными пособиями и демонстрационным производственным оборудованием для проведения практических занятий. В аудиториях имеются как интерактивные средства обучения, так и самые настоящие стенды – с такими же кнопками и рычагами, как на рабочих местах. Причем, разных поколений: с 2009 по 2014 год шесть подстанций «Магистральных Электрических Сетей Волги» были полностью реконструированы и оснащены по последнему слову техники, но и на традиционном оборудовании нужно уметь работать – здесь энергетики обучаются и тому, и другому. Учебно-тренажерные классы позволяют моделировать аварийные ситуации и оперативно их решать, не дожидаясь реальных проблем.

В тренажерном классе для диспетчеров отрабатывают взаимодействие с оперативным персоналом при возникновении аварийной ситуации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тренажерном классе для диспетчеров отрабатывают взаимодействие с оперативным персоналом при возникновении аварийной ситуации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятая часть учебного времени тратится на охрану труда. И на оказание первой помощи пострадавшему – электрики в обязательном порядке отрабатывают эти навыки в ежегодных соревнованиях профмастерства. Если диспетчеры учатся, не выходя из здания, оперативный персонал повышают свой профессионализм в «полевых» условиях. Рядом с действующей подстанцией «Куйбышевская», распределяющей электроэнергию с Балаковской АЭС и Жигулевской ГЭС, имеется учебный полигон, на котором представлено аналогичное оборудование, повторяющее схему подстанции. Такой же полигон для обучения линейного персонала есть на подстанции в Пензе.

- На базе нашего центра сотрудники не только обучаются и повышают квалификацию, но и соревнуются в знаниях и умениях на конкурсах профессионального мастерства, - рассказал и.о. начальника Центра подготовки персонала Дмитрий Земляниченко. – На полигонах смонтировано электросетевое оборудование и линейные ячейки, позволяющие оперативникам отрабатывать основные технологические операции – оперативные переключения, подготовка рабочего места и допуска к производству работ. Оборудование также используется для подготовки ремонтного персонала – здесь они тренируются, чтобы в реальных условиях терять на устранение неполадок меньше времени. Также на полигонах отведено место под пожарные учения – здесь сотрудники проводят тренировки по тушению пожара.

Аудитории оборудованы по последнему слову техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аудитории оборудованы по последнему слову техники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МЭС Волги объединяет огромную территорию. В зону эксплуатации компании входит 8 субъектов РФ от Нижнего Новгорода до Саратова. Сотрудники всех подстанций, снабжающих электроэнергией эту часть России, регулярно обучаются в Центре под Самарой. Залог успешного обучения – высокая квалификация преподавательского состава.

Главный специалист отдела оперативно-технологического управления Павел Яценко преподает в Центре по программам «Оперативное переключение», «Подготовка рабочего места и допуска».

Учебная лаборатория релейной защиты и автоматики. Здесь сотрудники оттачивают свои навыки работы с современными микропроцессорными защитами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учебная лаборатория релейной защиты и автоматики. Здесь сотрудники оттачивают свои навыки работы с современными микропроцессорными защитами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы разбираем с обучающимися группами рабочие ситуации, освежаем знания и обучаем новым навыкам, - говорит Павел Владимирович. – Люди приезжают из разных регионов, делятся опытом. В процессе обучения мы достигаем главной цели – повышения надежности работы предприятия. В нашей сфере одно неправильное действие может привести к колоссальным последствиям, поэтому все действия должны быть изначально верными. Сегодня, например, в Центре собралась на обучение группа сотрудников с подстанций нового поколения – все процессы управления они осуществляют компьютерной мышкой. Но автоматизация процессов не означает их упрощения – грамотное управление требует глубокого понимания. Главная задача – в любой внештатной ситуации максимально быстро восстановить схему подстанции, чтобы электричество опять потекло по проводам. Здесь собрано самое разное рабочее оборудование. Одна подстанция на другую никогда не бывает похожа полностью, и при строительстве полигона это постарались учесть.

Установка переносного заземления - рабочая тренировка на учебном полигоне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установка переносного заземления - рабочая тренировка на учебном полигоне.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даже на учебном полигоне условия приближены к «боевым» - бригада энергетиков тренируется в полном комплекте спецодежды и средств индивидуальной защиты. Отрабатывают установку переносного заземления – одну из главных операций оперативников.

- На действующих объектах тренировки неуместны – на рабочем месте каждый должен четко знать, что и как делать, как действовать в любой ситуации. А для того, чтобы эти действия были отработаны до автоматизма, и существуют учебные полигоны, - говорит инженер подстанции 500 кВ Куйбышевская Алексей Дергачев.

Центр подготовки персонала МЭС Волги никогда не пустует: здесь постоянно обучаются группы оперативников и диспетчеров, административно-технический персонал и руководители. На базе Центра регулярно проводится корпоративное обучение с привлечением в качестве слушателей и преподавателей работников смежных энергопредприятий. Кроме того, для проведения занятий приглашаются специалисты заводов-изготовителей оборудования – по мере обновления объектов предприятия.

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