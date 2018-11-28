2018-11-28T22:14:04+03:00
Общество

Быть "Добру"! В Самаре выбрали лучших певцов на крупнейшем в ПФО конкурсе народной музыки

Участники, претендовавшие на главный приз, приехали более чем из 10 регионов
Евгения ВАСИНА
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Организаторами конкурса стали представители АНО "Добро"Организаторами конкурса стали представители АНО "Добро"
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И играют, и поют

В Поволжье выбирали лучший народный коллектив из молодежных исполнителей. В конкурсе участвовали более 900 ансамблей из 13 регионов России. Творческие коллективы представляли различные учебные заведения: детские школы искусств, детские музыкальные школы, центры дополнительного образования, музыкальные училища и колледжи, вузы культуры, а также любительские коллективы. Соревновались ребята в двух номинациях: "народный вокал" и "народное инструментальное исполнение".

А лучшими оказались исполнители из Саратова - фольклорный ансамбль "Околица". Руководитель коллектива Татьяна Медведева, концертмейстеры – Валерий Фатюшкин и Сергей Шалимов.

Организатором масштабного конкурса стала автономная некоммерческая организация допобразования «Культурный Центр «Добро» из Самары. Хорошей поддержкой стали средства Фонда президентских грантов. Благодаря финансовым вложениям этой организации проект «Быть Добру!» стал самым масштабным культурным событием в Приволжском федеральном округе, направленным на развитие интереса к народной музыкальной культуре.

- Уровень мастерства участников конкурса оказался высоким, меня порадовало, что многие конкурсанты хотели бы продолжить обучение народному музыкальному искусству в средних профессиональных и высших учебных заведениях России, - отметила председатель конкурса – народная артистка России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Анна Литвиненко.

Кроме конкурсных прослушиваний в рамках проекта прошли мастер-классы, круглые столы и творческие встречи.

Всего в конкурсе приняли участие более 900 коллективов

Всего в конкурсе приняли участие более 900 коллективов

Спасибо волонтерам!

Помощниками в проведении конкурса "Быть Добру!" стали волонтеры, всего в работе участвовали более 50 человек. Ребята вошли в состав оргкомитета проекта, помогали во время регистрации вновь прибывающих участников конкурса, организовывали встречу иногородних конкурсантов, их кураторство. Волонтеры способствовали сплочению студенческого сообщества вокруг нового интересного проекта, а также приобретению практических навыков организационной работы.

I Всероссийский молодёжный конкурс исполнителей народной музыки «Быть Добру!» прошел на высоком уровне, что подтвердилось интересом со стороны экспертного сообщества, образовательных учреждений и творческих коллективов.

Справка КП

Кто выбирал лучших

Литвиненко Анна Павловна – Народная артистка России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных (г. Москва)

Терентьева Людмила Александровна – Заслуженный деятель искусств России, профессор СГИК (Самара);

Бикметова Наталия Владимировна - Заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения СГИК, кандидат искусствоведения, профессор (г. Самара);

Иванов Владислав Витальевич - Доцент кафедры народных инструментов СГИК (Самара);

Устинов Михаил Анатольевич - Старший преподаватель кафедры хорового и сольного народного пения СГИК, Лауреат премии Правительства РФ «Душа России», Лауреат Всероссийских конкурсов исполнителей народной песни, автор-исполнитель (Самара);

Афанасьев Евгений Алексеевич - Заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделением народных инструментов Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (г. Самара);

Мамченко Сергей Николаевич - Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель по классу балалайки Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, преподаватель ДМШ №5 им. П.И. Чайковского (г. Самара);

Аринина Наталья Павловна – Заслуженный работник культуры Ульяновской области, кандидат исторических наук, директор Ульяновского колледжа культуры и искусства (г. Ульяновск)

Петухова Людмила Валерьевна - Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующая отделением Сольного и хорового народного пения Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова (Чебоксары);

Гараев Назыр Шаукатович - Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, преподаватель отделения народных инструментов Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова (Чебоксары);

Колесов Михаил Георгиевич - Заведующий отделением «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель высшей категории по эстрадному пению Нижегородского музыкального колледжа им. Балакирева, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (Нижний Новгород);

Бондарев Алексей Алексеевич - председатель предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, аккордеонист-виртуоз (Нижний Новгород).

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