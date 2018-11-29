Выплаты и пособия семьям с детьми в Самаре в 2019 году: что положено, как получить

Рождение ребенка - радостное событие, но в первое время семья с детьми становится менее защищенной с точки зрения финансового состояния. Для того, чтобы помочь им, государство организовало систему выплат. Так на какую же помощь могут рассчитывать жители Самары и обалсти?

Выплаты органов социальной защиты

В 2018 году в Самарской области действуют 29 видов пособий семьям с детьми. Из них 11 выплат из федерального бюджета - 2,2 миллиарда рублей, и 18 выплат за счет областного бюджета - 4,7 миллиардов рублей. Нововведением 2018 года стало появление выплаты на рождение первого ребенка. Она составляет 9 967 рублей – это величины прожиточного минимума ребенка. Ее может получить семья, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2018 году в Самарской области эта сумма составляет 16 608 рублей. К 2019 году ежемесячная выплата на ребенка вырастет до 10 181 рубля, однако поднимется и среднедушевой доход – он составит 16 666,5 рублей.

КОНКРЕТНО:

Какие материальные выплаты могут получить семьи с детьми

Выплата в связи с рождением/усынлвлением первого ребенка – 10 181 руб./ мес.

Выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 10 565 руб./мес.

Единовременная выплата (семейный капитал) при рождении/усыновлении третьего или последующих детей - 100 000 руб.

Пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад - первый ребенок - 1000 руб./мес., второй ребенок - 1500 руб./мес., третий и последующий ребенок - 2000 руб./мес.

Выплата к празднику Пасхи (Выплачивается семьям, воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей, и одиноким матерям с двумя и более несовершеннолетними детьми) - 1500 руб./год.

Пособие на ребенка в студенческой семье - 3000 руб./мес. на каждого ребенка.

Материнский капитал

С 2007 года в России действует программа материнского капитала, рассчитанная на семьи с двумя и более детьми. Размеры материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. Эти средства можно использовать строго по пяти направлениям: улучшение жилищных условий семьи, образование детей либо содержания любого из детей в образовательном учреждении, формирование будущей пенсии матери, покупка товаров и услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида и ежемесячная выплата материнского капитала нуждающимся семьям при рождении второго ребенка. Последнее направление действует с 1 января 2018, и им воспользовались 552 нуждающиеся семьи из Самарской области. Однако ежемесячная выплата полагается только тем семьям, где второй ребёнок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату из материнского капитала, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а затем разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 1,5 кратного прожиточного минимума в регионе, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. Напомним, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года, а распоряжение средствами материнского капитала неорграничено.

Сегодня Пенсионный фонд предлагает родителям новую услугу – электронный сертификат на материнский капитал. Его можно получить в личном кабинете сайта Пенсионного фонда и через портал «Госуслуги».