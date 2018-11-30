2018-11-30T11:22:37+03:00
Здоровье

Грыжа живота у мужчин и женщин: симптомы, осложнения, возможно ли лечение без операции?

Почему лучше не откладывать поход к врачу, если у вас грыжа живота и кто поможет справиться с проблемой в Самаре
Евгения ВАСИНА
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Грыжа живота - одно из самых распространенных заболеваний среди самарских пациентов. Почему она возникает, какие симптомы должны насторожить и как справиться с напастью мы узнали у врача-хирурга многопрофильной клиники «Реавиз» к.м.н. доцента Игоря Ишутова.

Откуда берется грыжа и что делать, если ее нашли

Грыжа живота может возникнуть у любого человека, независимо от возраста и пола. Это заболевание приносит значительный дискомфорт тем, кто с ним столкнулся.

- Грыжей живота называют выпячивание органов и тканей через отверстие в брюшной стенке. Причинами развития грыж являются: врожденная слабость соединительной ткани; образ жизни и работы; в том числе подъем тяжестей, а также перенесенные операции, - рассказывает врач.

Врач предупреждает, при первых же подозрениях на грыжу нужно отправляться к специалисту за консультацией.

- Наиболее частым и опасным осложнением грыж живота является ущемление. При этом вышедшие петли кишечника не могут вправиться внутрь, нарушается кровоснабжение содержимого грыжи, что приводит к его инфицированию, некрозу и перитониту. Это крайне опасно для здоровья и жизни. Единственный выход в этой ситуации, это экстренная операция, - предупреждает Игорь Ишутов.

Как избавиться от грыжи живота в Самаре

Выявление грыжи - основание для назначения операции, которая необходима, чтобы решить проблему. Если же просто наблюдать за развитием болезни, можно получить осложнения при любой более или менее серьезной нагрузке.

- Современные методы операций при грыжах (грыжесечение, герниопластика) делятся на две группы - лапароскопические и открытые. Общим для этих операций является использование сетчатого имплантата, сетки. Операции без использования имплантата в настоящее время не применяются, так как доказано, что даже при небольших дефектах применение сетки уменьшает частоту повторного образования грыжи в несколько раз. Если сравнивать открытый и лапароскопический метод, то преимущество однозначно за лапароскопическим, так как вместо большого разреза выполняют несколько проколов размером до 1 см, это снижает частоту раневых осложнений, пациенты быстрее возвращаются к труду, меньше времени проводят в стационаре. Несмотря на это, открытые операции применяются достаточно часто, так как при больших грыжах применение лапароскопии не всегда технически возможно, - поясняет врач.

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Как выбрать хирурга для удаления грыжи живота в Самаре

Далеко не во всех лечебных учреждениях выполняют современные операции по поводу грыжи. Игорь Ишутов подсказал, на что обратить внимание при выборе больницы.

- Узнайте, выполняется ли операция по поводу грыжи в этом лечебной учреждении ежедневно, имеется ли возможность лапароскопической операции, каковы возможности анестезиологической службы, является ли учреждение многопрофильным, чтобы оказывать пациентам с грыжами всю необходимую помощь. Очень важный момент – это выбор хирурга. Я бы в первую очередь обратил внимание на опыт врача, какими техниками операций он владеет, занимается ли совершенствованием своих знаний и навыков, посещая мастер-классы и конференции по герниологии, - заключил врач.

В многопрофильной клинике РЕАВИЗ пациентам оказывают полноценную и квалифицированную помощь по многим разделам хирурги, в том числе выполняют операции по поводу грыжи живота. Операции проводит врач-хирург первой квалификационной категории, Кандидат медицинских наук, Доцент кафедры хирургических болезней Медицинского университета "Реавиз", Действительный член Российского общества хирургов, действительный член Российского общества эндоскопических хирургов, действительный член Клуба герниологов РОХ Игорь Ишутов.

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