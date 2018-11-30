Лечи сейчас, не чихай потом: почему бороться с сезонной аллергией нужно заранее

Еще пару месяцев назад вы отчаянно чихали, утирали слезящиеся глаза и давали себе клятвы: как только закончится цветение неприятных растений, тут же рвануть к аллергологу, чтобы уж в следующий раз... Если вы, как и 50% всех страдающих от аллергии самарцев, тут же забыли об этих клятвах, как только последняя пыльца осела на землю и перестала волновать ваши слизистые оболочки, поздравляем: в следующем году вас ждут еще более жесткие мучения.

Доктор медицинских наук, главный врач «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии» Татьяна Суздальцева рассказала читателям «Комсомолки», почему лечение аллергии - это не то, что можно откладывать на завтра. И поделилась советом, как аллергику сделать свою жизнь комфортной.

Лечись сейчас, радуйся потом

Итак, закон первый: за помощью идем не только в сезон, но и тогда, когда мучительные симптомы больше вас не беспокоят.

- Помните, что антигистаминные препараты не лечат, а лишь снимают проявление обострения. Поэтому при первых симптомах аллергии необходимо в первую очередь обратиться к врачу-аллергологу, чтобы выяснить, на что конкретно у вас аллергия. А затем уже, с октября по апрель, вне периода обострения, проходить курс лечения. В Самаре, как и везде, аллергию лечат двумя способами. Либо назначают аллерген в малой дозе с октября по май (это делается строго в период вне обострения), либо выписывают специальный препарат, который просто притормаживает развитие аллергии, - делится Татьяна Суздальцева.

Кстати, если раньше для помощи при аллергии необходимо было ежедневно, в течение нескольких месяцев, проходить в кабинет аллерголога, чтобы сделать укол, то теперь появились капли и таблетки, которые можно использовать самим дома, но только после консультации со специалистом.

В любом случае, проведенный курс лечения позволяет встретить новый сезон с улыбкой и не чихать на окружающий мир. А вот если вы бороться с заболеванием не будете, то год от года симптомы будут только усиливаться.

- Пыльца растений содержит большое количество аллергенов. Наиболее частыми "виновниками" поллиноза с конца апреля до начала октября являются аллергены пыльцы деревьев (береза, дуб, орешник и др.), злаков (пшеница, тимофеевка, рожь и др.), сорных трав (амброзия, полынь, подорожник, лебеда и др.). Насморк или затрудненное носовое дыхание, чихание, слезотечение, покраснение глаз, появление боли в глазах, "ощущение песка в глазах", кашель, ощущение нехватки воздуха, свистящее дыхание, появление высыпаний на коже - все это наиболее частые проявления поллиноза. Как только появились эти симптомы, лучше не тянуть и оперативно обратиться к аллергологу. В период обострения поллиноза появляется слабость, повышенная раздражительность, нарушение сна, изменение настроения и значительно снижается работоспособность, - говорит Татьяна Суздальцева.

Доктор медицинских наук, главный врач «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии» Татьяна Владимировна Суздальцева

Берегись смолоду

Интересный факт: аллергия более опасна для молодых. Поэтому при любых проявлениях ее лучше сразу обращаться за помощью специалиста.

- Аллергия, как форма гиперреактивности иммунной системы, в молодом возрасте имеет наиболее тяжелые проявления. Анафилактические реакции со смертельным исходом чаще возникают в молодом возрасте. Промедление с постановкой диагноза, неточное определение спектра причинно-значимых аллергенов, неадекватная терапия без учета особенностей иммунного реагирования ведут к необратимым последствиям, - добавляет Татьяна Суздальцева.

При этом врачи подчеркивают: нельзя игнорировать любые проявления аллергии. Появилась незнакомая сыпь, слезятся глаза, начинает чесаться слизистая после употребления какого-то продукта - сдайте анализы. Последствия аллергии могут быть страшными: это и анфилактический шок, астма и смерть. Так что об особенностях реакции своего организма на раздражители лучше знать все. И быть всегда наготове.

КСТАТИ

Пыль - враг твой

В развитии круглогодичной аллергии значимую роль играют бытовые аллергены - это аллергены домашней пыли и животных.

- Любая домашняя пыль - это комплекс аллергенов, главный из которых - клещ. Клещи домашней пыли - это крошечные членистоногие, которые питаются чешуйками слущенного рогового слоя кожи человека. Они есть во всех квартирах, независимо от гигиенических условий. Обитают такие клещи в кроватях, постельных принадлежностях, мягкой мебели, игрушках. Единственное заболевание, которое могут вызвать эти микроорганизмы - аллергия, причем, чаще всего наблюдаются тяжелые формы болезни - бронхиальная астма, тяжелые аллергические поражения кожи, - предупреждает Татьяна Суздальцева.

Если провокатор аллергии - домашние животные, то совершенно не имеет значения ни его порода, ни длина шерсти.

- Аллергены содержатся и в слюне, эпителии, перхоти и в моче животных. Нередко причиной аллергической реакции весной и летом являются грибковые аллергены, возможно также появление симптомов грибковой аллергии при употреблении дрожжевой выпечки, пива, кваса, сыра, квашеной капусты. Вызвать аллергия могут и лекарства, причем неважно химические в них вещества или растительного происхождения. Среди пищевых продуктов самыми распространенными аллергенами являются молоко, яйца, рыбы, хлеба и других продукты, которые мы привыкли каждый день видеть на своем столе, - предостерегает Татьяна Суздальцева.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Где помогут?

В Самарской области есть специализированный «Лечебно-диагностический центр иммунологии и аллергологии». Более 20 лет здесь помогают пациентам разного возраста с заболеваниями иммунной системы, в том числе аллергическими болезнями. Вначале работа Центра проходила в помещении Областного госпиталя ветеранов войн на ул.22 Партсъезда, с 2012 года состоялся переезд и открытие новых отделений.

С 2003 года на базе Центра реализуется социально-значимый проект «Если у мамы аллергия…», направленный на оказание квалифицированной помощи беременным и новорожденным детям. Врачи Центра проводят «Аллерго-школы» и «Астма-школы» для самарцев. Более 10 лет на базе Центра функционирует единственный в России «Центр аспирин-индуцированной патологии», в котором проводится диагностика и лечение тяжелых форм бронхиальной астмы и полипоза носа. Среди важных направлений работы «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии» пищевая и лекарственная непереносимость, глютеновая энтеропатия, пыльцевая и бытовая аллергия, иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, трудно-диагностируемые инфекции. Для лечения пациентов широко используются немедикаментозын технологии.

В лаборатории Центра выполняют более 1000 сложных анализов крови с применением лучших мировых диагностических технологий.

Как найти:

Сайт: immun-center.ru

Тел.: 8 (846) 203-00-09, 269-81-01

Адреса:

пр.Кирова 435 (Отделение №2 «Центральное»)

ул.Солнечная 39 (Отделение №1 «Детское»)

Московское шоссе 10 (Отделение №3 «Семейное»)

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