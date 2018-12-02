2018-12-02T13:13:20+03:00
Общество

Чипсы из раков и валенки из овечьей шерсти: самарские дети представили свои минипроизводства из лего на «РобоФесте»

Юные таланты съехались в Самару со всей области, чтобы представить свои проекты, которые они разработали на основе традиционных промыслов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дети представили на фестивале современные разработки и традиционные костюмыДети представили на фестивале современные разработки и традиционные костюмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В субботу. 1 декабря, в Самаре в «Экспо-Волге» открылся IV Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье». Участие в нем принимают дети от 6 лет и старше. В рамках крупнейшего роботофестиваля они создали проекты производств из лего с учетом традиционных промыслов и представили их на суд общественности и жюри. Фотограф «Комсомольской правды - Самара» побывала на этом мероприятии и засняла самые интересные проекты юных талантов.

Камнедобывающее производство. Подготовительная группа одной из школ Жигулевска решила создать модель карьера, который расположен в их городе. Дети не просто сделали из лего маленький прототип существующего карьера, но и усовершенствовали его своими роботами.

Камнедобывающее производство из Жигулевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Камнедобывающее производство из ЖигулевскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыболовный завод. Дети из Чапаевска решили, что в реке Волге заканчивается рыба, поэтому Самарской области обязательно нужно восполнить свои водные ресурсы с помощью рыболовного завода. На модель этого производства у двух маленьких изобретателей ушел примерно 1 месяц.

Рыболовный завод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыболовный заводФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжское руно. Ребята из детского сада "Лукоморье". который находится в Южном городе, сделали завод, который занимается изготовлением варежек и валенок из шерсти овец. Дети потратили 2 недели на то, чтобы придать традиционному ремеслу новый облик.

Производство варежек и валенок из овечьей шерсти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производство варежек и валенок из овечьей шерстиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хитинобиоферма. А вот малыши из детского сада "Семицветик" соорудили завод по выращиванию раков. Дети предлагают выращивать раков, затем распределять их по размерам. Больших раков предлагается делить на части: их хвостики отправлять на чипсы, а панцири - на переработку хитина.

Ферма по выращиванию раков и производству чипсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ферма по выращиванию раков и производству чипсовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завод по производству уникальной облицовочной плитки. Идея проекта принадлежит тольяттинскому детскому саду № 157 "Светлячок". Его разработкой занималась подготовительная группа детей в возрасте 6-7 лет под руководством двух педагогов.

Производство уникальной облицовочной плитки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производство уникальной облицовочной плиткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что фестиваль «РобоФест-Приволжье» - отборочный этап всероссийских соревнований. Его победители будут представлять Самарскую область на XI Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» в Москве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Розовые руки, футбольные граффити и борьба с маршрутками: оцени главные события в городской среде Самары в 2018 году
На радио "КП"-Самара" (98, 2 fm) подведут итоги уходящего года вместе с руководителем волонтеров -реставраторов Андреем Кочетковым и известным блогером Анатолием Пальто. (опрос, фото, видео).
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Больше движения - меньше риск ожирения и сахарного диабета
Самарская область вошла в число регионов, где наиболее распространено ожирение и сахарный диабет. Так ли это и какие подводные камни существуют в этой проблеме, разбирались эксперты в пресс-центре «Комсомолки»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Как защитить свое жилье от ограбления на время отпуска
Новогодние праздники - время, когда многие россияне отправляются путешествовать всей семьей. Однако, вернувшись из отпуска, некоторые из них обнаруживают, что в их квартире или загородном доме побывали грабители и вынесли все самое ценное
«Недоброжелатели мне обещали, что я встречу Новый год в непривычном месте»: правозащитники навестили арестованную украинскую журналистку Елену Бойко
Елену собираются депортировать из России на родину, где ее могут посадить в тюрьму за пророссийскую позицию
Новости 24