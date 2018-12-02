2018-12-02T13:13:20+03:00
Общество

Чипсы из раков и валенки из овечьей шерсти: самарские дети представили свои минипроизводства из лего на «РобоФесте»

Юные таланты съехались в Самару со всей области, чтобы представить свои проекты, которые они разработали на основе традиционных промыслов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дети представили на фестивале современные разработки и традиционные костюмыДети представили на фестивале современные разработки и традиционные костюмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу. 1 декабря, в Самаре в «Экспо-Волге» открылся IV Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье». Участие в нем принимают дети от 6 лет и старше. В рамках крупнейшего роботофестиваля они создали проекты производств из лего с учетом традиционных промыслов и представили их на суд общественности и жюри. Фотограф «Комсомольской правды - Самара» побывала на этом мероприятии и засняла самые интересные проекты юных талантов.

Камнедобывающее производство. Подготовительная группа одной из школ Жигулевска решила создать модель карьера, который расположен в их городе. Дети не просто сделали из лего маленький прототип существующего карьера, но и усовершенствовали его своими роботами.

Камнедобывающее производство из Жигулевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Камнедобывающее производство из ЖигулевскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыболовный завод. Дети из Чапаевска решили, что в реке Волге заканчивается рыба, поэтому Самарской области обязательно нужно восполнить свои водные ресурсы с помощью рыболовного завода. На модель этого производства у двух маленьких изобретателей ушел примерно 1 месяц.

Рыболовный завод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыболовный заводФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжское руно. Ребята из детского сада "Лукоморье". который находится в Южном городе, сделали завод, который занимается изготовлением варежек и валенок из шерсти овец. Дети потратили 2 недели на то, чтобы придать традиционному ремеслу новый облик.

Производство варежек и валенок из овечьей шерсти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производство варежек и валенок из овечьей шерстиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хитинобиоферма. А вот малыши из детского сада "Семицветик" соорудили завод по выращиванию раков. Дети предлагают выращивать раков, затем распределять их по размерам. Больших раков предлагается делить на части: их хвостики отправлять на чипсы, а панцири - на переработку хитина.

Ферма по выращиванию раков и производству чипсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ферма по выращиванию раков и производству чипсовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завод по производству уникальной облицовочной плитки. Идея проекта принадлежит тольяттинскому детскому саду № 157 "Светлячок". Его разработкой занималась подготовительная группа детей в возрасте 6-7 лет под руководством двух педагогов.

Производство уникальной облицовочной плитки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производство уникальной облицовочной плиткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что фестиваль «РобоФест-Приволжье» - отборочный этап всероссийских соревнований. Его победители будут представлять Самарскую область на XI Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» в Москве.

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