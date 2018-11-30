«Страшно представить, в каких муках умирала она и ее дитя»: под Самарой мужчина зверски убил свою беременную жену

Страшная трагедия произошла на днях в Самарской области. Вечером 25 ноября в селе Кошки убили 36-летнюю Ольгу Мурскову. Несчастная женщина была на седьмом месяце беременности.

— Все произошло примерно в 23-00 в квартире дома в третьем квартале. Там проживали Ольга, ее дочь-школьница от первого брака и муж Петр, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

Именно Петр Мурсков, который на 6 лет моложе своей возлюбленной, и подозревается в совершении этого зверского преступления. Как считают правоохранители, он расправился с Ольгой с помощью обычного кухонного ножа. Что стало поводом -точно неизвестно. Стражи порядка не исключают ревность и алкогольное опьянение, местные жители делятся другими подробностями, которые просто пугают своей жестокостью.

Петр взят под стражу, расследование продолжаетсяФото: соцсети

— Этот изверг был пьяный. И пришел в полное бешенство после замечания старшей дочери Ольги, попросившей его не курить дома, — описывает ситуацию Тамара П. (имя изменено), знавшая погибшую. — Бедная мамочка заступилась, спасла дочь, а сама не спаслась. Страшно представить, в каких муках умирала она и ее дитя. Как им было страшно. Бедняжка боролась до последнего. Но только в живот он ударил не меньше 8 раз. Втыкал нож прямо в своего ребенка...

Эксперты установили, что смерть наступила от смертельных ранений грудной клетки и шеи. Шансов на спасение практически не было. Как и у ее нерожденного малыша.

Свидетели происшествия откликнулись на шум и вызывали на место полицию. Приехала целая группа, включая начальника местного отдела МВД. Также прибыли представители следственного комитета и медики. У последних, правда, работы не нашлось.

Злодея задержали что называется с поличным. В прошлом он проблем с законом не имел. Выжившая дочь Ольги сейчас у бабушки.

— Очень жаль дочку, которая осталась без мамы и практически видела весь этот ужас. Все жители в шоке. Мы скорбим и соболезнуем. Пускай этому зверю воздастся по заслугам, — говорит Тамара.

Петр и Ольга официально оформили свои отношения лишь несколько месяцев назад. Она в последнее время была заведующей в одном из супермаркетов, мужчина официально нигде не работал. Никто и предположить не мог, что пару ждет такое развитие событий.

По факту убийства беременной женщины возбуждено уголовное дело. Суд уже принял решение об аресте Мурскова на два месяца. Сейчас следователи продолжают разбирательства и выясняют все обстоятельства, предшествующие кровавой расправе.