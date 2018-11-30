«Ты отвечаешь не только за свое здоровье, но и за здоровье близких и детей»: в Самаре обсудили, как бороться с ВИЧ

1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИД. Накануне в пресс-центре «Комсомольской правды» в Самаре встретились те, кто стоит на передовой борьбы с инфекцией, и обсудили вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Если человек не знает свой ВИЧ-статус, он не сможет защитить не только себя, но и близких

День борьбы со СПИД отмечает юбилей – 30 лет. В этом году он проходит под лозунгом «Узнай свой ВИЧ-статус». И это не случайно. Если человек не знает свой ВИЧ-статус, то он не сможет защитить от вируса не только себя, но и свою семью и своих близких.

- Люди, которые не знаю свой ВИЧ-статус, за заботящиеся о своём здоровье - не могут быть уверены в том, что их дети будут здоровы, - объясняет заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова. - В рамках проведения Всемирного Дня борьбы со СПИД организована «горячая линия», которая работает с 26 ноября по 8 декабря. Кроме того, разработаны методологические материалы в виде тезисов и презентаций, их активно используют специалисты при работе с пациентами. Все это помогает повысить эффективность профилактической работы.

Римма ГалимоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На передовой борьбы с ВИЧ-инфекцией в регионе, безусловно, стоят врачи. Специалисты областного СПИД-центра регулярно организовывают выездные просветительские акции в общественных местах (парках, торговых центрах), трудовых коллективах, высших и средне-специальных учебных заведениях. Медики СПИД-центра в ходе таких Акций проводят экспресс-тестирование на ВИЧ всех желающих и рассказывают людям о рисках передачи вируса – незащищённый секс, через кровь (в основном при использовании нестерильных шприцев во время употребления инъекционных наркотиков) и от инфицированной женщины к ребёнку (во время беременности, родов и при грудном вскармливании).

Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о том, что такое ВИЧ, как можно и нельзя заразиться, куда обращаться, если тест оказался положительным. К работе с населением подключилась и активная молодежь.

Ребята в качестве волонтёров принимают участие в профилактической работе Центра, раздают жителям информационные буклеты по теме ВИЧ/СПИД.

Ежегодно врачи СПИД-центра приезжают на форум « Iволга», где собираются лидеры мнений, в том числе и активисты добровольческих движений.

- На форуме ребята – самая активная часть населения – добровольно проходят тест на ВИЧ. А также узнают от медиков об опасности вируса иммунодефицита, о том, как можно и нельзя заразиться. В дальнейшем волонтёры будут транслировать эту информацию своему окружению, - рассказывает руководитель смены «Поколение добра» форума «IВолга» Мария Журба. – Молодые активисты выходят на улицы, раздают листовки, призывают людей узнать свой ВИЧ-статус.

Мария ЖурбаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в России около одного миллиона людей с вирусом иммунодефицита. В Самарской области – заражены примерно 35 тысяч человек, 94% из них находятся на диспансерном учете в СПИД-центрах региона.

- Что касается этих 6% , то они не приходят в силу различных причин – нежелание лечиться, неприятие ВИЧ-статуса. Пациенты к нам просто не доходят, - рассказывает главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Спирин. – К сожалению, у нас на законодательном уровне не обеспечено принудительное наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции, только добровольно.

Алексей СпиринФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы победить ВИЧ нужно работать с обществом, уверен начальник отдела законодательства в сфере социальной политики, государственной службы и трудового законодательства правового управления Самарской губернской думы Сергей Рыбалко. С ним согласны и другие участники круглого стола.

- Надо задаться вопросом: ВИЧ – это причина или следствие? Наверно, следствие действий людей. Нужно бороться с наркоманией и разгульным образом жизни, тогда уменьшится и количество тех, кто заражается ВИЧ.

Сергей РыбалкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Без комплексно проводимых мероприятий невозможно бороться в ВИЧ, - считает главный врач СПИД-центра Алексей Спирин. - Нужно всегда помнить, что ты отвечаешь не только за себя и свое здоровье, но и здоровье своих близких.

Сейчас создан единый регистр больных ВИЧ-инфекцией. Из списков исключили тех, кто умер или уехал из Самарской области. Это позволило получить достоверную статистику, в которой есть положительная тенденция.

Не нужно путать поражаемость и первичную заболеваемость

Говоря о статистике, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова заметила, что многие путают поражаемость и заболеваемость.

- По поражаемости Самарская область на 4-ом месте. Но поражаемость - это общее количество случаев ВИЧ, которое зафиксировано в регионе за всю историю наблюдения, - отметила Елена Стребкова. – По первичной заболеваемости наш регион во втором десятке субъектов РФ. Ежегодно выявляется все меньше новых случаев заражения ВИЧ, при том, что количество людей, сдающих тест – с каждым годом становится больше.

Елена СтребковаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты в ходе круглого стола озвучили наглядные цифры:

В 2015 году - протестировано 18% населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 351 человека.

В 2016 году - протестировано 20% населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 339 человек.

В 2017 году - протестирован 21 % населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 277 человек.

До конца декабря 2018 года тестированием будет охвачено 24 % населения Самарской области, за 10 месяцев впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 2498 человек.

Сейчас Самарская область сместилась на 14-15 место по уровню первичной заболеваемости ВИЧ-инфекций среди регионов страны. Еще несколько лет назад мы были в лидерах антирейтинга.

Эксперты обсудили, как бороться с ВИЧФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи и правоохранители на страже здоровья детей

- Вирус передается тремя способами: половым путем, через кровь и от матери к ребенку, - напоминает Алексей Спирин. - Причем последний путь мы взяли под контроль. Из 12 тысяч детей, которые родились за последние годы от ВИЧ-инфицированных женщин, только у 618 малышей выявлен ВИЧ, поскольку их мамы отказывались от специального лечения во время беременности. Мы наблюдаем правильную динамику, если в прошлом году родилось 14 детей с ВИЧ, то в этом году – три ребёнка.

Добиваться принудительного лечения для детей с ВИЧ-инфекцией удаётся совместными усилиями врачей, органов опеки и попечительсва и правоохранителей.

- К нам обратился Самарский областной СПИД-центр с такой проблемой – ВИЧ-инфицированные родители отказываются обследовать и лечить своих несовершеннолетних детей - рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин. - Мы помогли составить первый иск, который содержал требования обязать родителя обеспечить лечение ребенка. Иск рассмотрели в 2017 году в суде. Судья встал на нашу сторону.

Мария КинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такой иск впервые в России дошел до суда. Самарская область создала прецедент. С 2017 года до суда дошли три подобных иска, которые инициировал Самарский СПИД-центр и два уголовных дела. До уголовных дел доходит в крайних случаях, когда только так можно спасти жизнь ребенку.

- Были два случая, когда матери умышленно отказывались лечить своих детей, доводя их до тяжелейшего состояния. Возбудили дела по статье «Оставление в опасности». Детей отправили в медучреждение на лечение, - вспоминает Мария Кин.

Такая работа принесла свои плоды – с начала 2018 года не было ни одного подобного случая. Нерадивые матери поняли, что за свое бездействие по отношению к здоровью ВИЧ-инфицированного ребёнка их могут привлечь к ответственности.

«От ВИЧ невозможно отгородиться заборами»

ВИЧ–инфекция не мифический недуг, от него нельзя защититься, закрыв уши руками.

- От ВИЧ нельзя отгородиться заборами, - уверен Алексей Спирин. – Несколько лет назад люди выходили на протесты против строительства лаборатории СПИД-центра. Сейчас, конечно, такое уже невозможно представить, люди стали грамотнее, однако полностью искоренить дискриминацию пока не удалось.

К сожалению, от ВИЧ-инфицированного человека могут отвернуться близкие и друзья, могут возникнуть проблемы на работе. Именно из-за страха дискриминации люди и боятся признаваться, что у них ВИЧ.

- Почему не встают на учет? Люди боятся своего ВИЧ-положительного статуса, поэтому и идут на разные ухищрения. Вспомните, как называли вирус, когда он только появился в нашей стране – «рак геев», «болезнь наркоманов», «вирус проституток», - объясняет кандидат социологических наук, доцент, председатель правления исследовательской группы «Свободное мнение» Елена Баева.

Елена БаеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необходимо бороться с социальной дискриминацией. Люди с ВИЧ-инфекцией трудятся на разных предприятиях, и им нужны гарантии, что из-за предрассудков о ВИЧ их не уволят.

- Мы стремимся не допускать дискриминации, - говорит руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Савельев. - В том числе в коллективе, где человек находится большую часть своей жизни. Наша работа, совместно с врачами, довести достоверную информацию о том, что ВИЧ-инфекция не передаётся на рабочем месте как до работника, так и до работодателя.

Александр СавельевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывает и другая дискриминация – медицинская. Когда человек обращается за помощью в обычное лечебное учреждение, а ему отказывают, под предлогом того, что он ВИЧ-инфицирован.

- Это нарушает конституционные права человека. Однако такие случаи пока встречаются. Дискриминация существует и среди врачей, - отмечает Елена Баева, – между тем, любой медик должен быть готов оказать необходимую помощь пациенту с ВИЧ.