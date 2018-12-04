Сызранские нефтепереработчики присматривают кадры в Губкинском университете

Кадровый «инвестиционный портфель»

Российская нефтяная отрасль сегодня является инновационной, и тот факт, что компания «Роснефть» в ней лидирует по производственным и финансовым показателям, говорит о многом. Прежде всего, о грамотном развитии научно-технического потенциала сотрудников, а также заблаговременной тщательной подготовке кадрового резерва. Трехступенчатая система непрерывной подготовки кадров «школа - вуз - предприятие» - настоящий «инвестиционный портфель», гарантирующий на годы вперед высокий интеллектуальный запас. НК «Роснефть» не только помогает школьникам овладевать «нужными» в нефтяном деле науками (физикой, химией и математикой), но и поддерживает вузы, чтобы в «час X» привлечь в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде. Работа со студентами в профильных вузах строится по нескольким направлениям. Имиджевые и профориентационные мероприятия, мотивация талантливых студентов, прохождение практики на производственных объектах общества - далеко не полный перечень этой системной работы. В итоге после окончания профильного вуза молодой специалист приходит на предприятие с прикладными знаниями и навыками, позволяющими легче адаптироваться на производстве. И влиться в коллектив, в котором проходил производственную практику (например, на Сызранском НПЗ в этом году стажировались более 140 человек), гораздо легче - здесь тебя уже знают и ждут.

Жить и работать - в Сызрань

СНПЗ в поиске талантливой будущей смены не ограничивается местными вузами. Несомненно, Самарский государственный технический университет (и его сызранский филиал) были и остаются главной кузницей заводских кадров. Но и другие профильные вузы страны чувствуют на себе глубокий интерес нефтепереработчиков. В этом году молодые специалисты завода в ходе рекрутинговой кампании побывали в нескольких вузах: в СамГТУ, Национальном исследовательском саратовском государственном университете имени Чернышевского, Казанском государственном технологическом университете, Уфимском государственном нефтяном техническом университете. В профильных вузах даже есть специальная дата. В День «Роснефти» представители дочерних обществ компании презентуют свои предприятия, давая студентам возможность выбрать цель, к которой стремиться. В совете молодых специалистов Сызранского НПЗ для этого есть сектор профориентационной и рекрутинговой деятельности. Умело представить свой завод тоже нужно уметь! На днях делегация сызранцев вернулась из Москвы, где презентовала предприятие на Дне «Роснефти» в Губкинском университете нефти и газа. Молодой специалист Сергей Нейзер с удовлетворением констатирует: интерес к его родному предприятию студенты ведущего вуза отрасли проявляют неподдельный.

- Хотя большинство специальностей Губкинского связаны с добычей, нефтепереработка не обделена вниманием, - говорит электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств АО «СНПЗ» Сергей Нейзер. - Особенно много вопросов задавали наши земляки, получающие образование в Москве. Мы рассказали о том, что у нас есть все возможности для реализации научного потенциала, о модернизации мощностей, о том, что руководство нашего завода во всем поддерживает молодежь. Немаловажно, что иногородним у нас предоставляется общежитие. Думаю, после этого Дня «Роснефти» многие студенты Губкинского университета задумались о производственной практике и дальнейшем трудоустройстве на наш завод.

Из выпусков вузов двух последних лет на завод были приняты 19 молодых специалистов.

- Чтобы ребята получили полное представление о нашем заводе, мы не только посещаем образовательные учреждения, но и размещаем на их сайтах презентации, с которыми могут ознакомиться студенты и их родители, - рассказала специалист по кадрам отдела оценки и развития персонала АО «СНПЗ» Светлана Василюшко. - Еще до поступления на завод ребята знают, что у нас их ждет интересная жизнь, а влиться в производственный процесс помогут опытные наставники. Традиционно новичков поддерживают молодые специалисты «со стажем», наш коллектив - это действительно большая дружная семья. Вливайтесь!