Нефтяники оформили профильную кафедру СамГТУ в корпоративном стиле

Чтобы теория не расходилась с практикой

На сегодняшний день актуальной проблемой высшей школы является практико-ориентированная подготовка студентов. Благодаря тесному взаимодействию вуза и предприятия, стала реальной возможность обеспечения квалифицированными кадрами не только «здесь и сейчас», но и на перспективу. Компания «Роснефть» уделяет большое внимание качественному подбору персонала, его обучению и повышению профессионального уровня, формированию и подготовке кадрового резерва.

Подготовка кадров начинается уже со школьной скамьи и продолжается в высших учебных заведениях. В рамках направления деятельности «Молодежная политика» в АО «Самаранефтегаз» (общество группы ПАО «НК «Роснефть») создана и функционирует корпоративная система непрерывного образования «школа - вуз - предприятие», направленная на обеспечение притока в компанию высокообразованной молодежи, подготовленной к решению текущих, перспективных и инновационных задач бизнеса. Университет - одно из значимых звеньев этой цепочки. Здесь ребята, уже определившиеся с будущей профессией, получают знания, которые пригодятся им на рабочем месте. Насколько компетенции будут соответствовать тому, что ожидает предприятие, во многом зависит от будущего работодателя - задать вектор обучения в его возможностях.

Кафедра разработки и эксплуатации месторождений в одном из корпусов СамГТУ

занимает весь второй этаж. Мимо не пройдешь - уже по коридору, не заходя в аудитории, можно с легкостью определить, что здесь учатся будущие (да и действующие, заочно) нефтедобытчики. Помещения оформлены в соответствии с корпоративными требованиями компании «Роснефть», выдержан стиль, информационные стенды удобны и функциональны.

- Сотрудничество между нашей кафедрой и «Самаранефтегазом» давнее и плодотворное, - говорит заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений Кирилл Овчинников. - Предприятие помогает нам оборудовать самыми современными средствами лаборатории и аудитории, оформить помещения нашей кафедры.

Студентам-выпускникам «Роснефть-классов», поступившим в СамГТУ на профильные специальности, выплачивается стипендия АО «Самаранефтегаз», а молодым преподавателям нефтетехнологического факультета - гранты. Ежегодно более 300 студентов проходят практику, а преподаватели получают возможность повышать свою квалификацию в формате производственных стажировок. В перспективе - совместная разработка учебных программ по профильным специальностям.

Тонкости производства - в ходе обучения

В аудитории №208 полным ходом идет процесс знакомства с принципами действия нефтяных насосов с использованием современных средств обучения. Для группы лучших студентов старших курсов организован цикл открытых лекций, которые проводят эксперты АО «Самаранефтегаз».

- Тема сегодняшней лекции «Эксплуатация глубинно-насосного оборудования», - рассказал главный специалист учебного центра АО «Самаранефтегаз» Андрей Мельников. - Подробно рассказываем все о насосах и их «поведении» в скважине, о типах современного оборудования, с помощью которого осуществляется добыча нефти и газа, чтобы у будущих специалистов было понимание, как это происходит на практике.

Ежегодно студенты нефтетехнологического факультета принимают участие в научно-технической конференции молодых специалистов предприятия. О такой возможности они получают информацию посредством нового информационного оборудования (сенсорной панели), расположенного в фойе кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

- На нашу кафедру приятно зайти - не только красиво, но и информативно, - улыбается студент IV курса нефтетехнологического факультета Максим Дьяконов. - И оборудованы учебные аудитории отлично - для того, чтобы мы получали качественное образование и точную информацию о своей будущей работе. Надеюсь после университета стать нефтяником - работать в АО «Самаранефтегаз»!