Жизнь со свиньей: сколько стоит мини-пиг, как за ним ухаживать и чем кормить

2019 год - год Желтой Свиньи. А в России любят делать подарки - символы наступающего года. И если пряник в виде петуха или мягкую игрушку-дракона принимать приятно, то получить живую, извините, свинью - шок! Да, содержать мини-пигов дома сейчас модно. Их выгуливают на поводке, наряжают в платьица со стразами... Но и хлопот с ними - море! Правила жизни со свиньей объясняют эксперты - владелец контактного зоопарка, заводчик мини-пигов Андрей Емелин и зоолог Анна Золотова.

Стоит ли покупать - и где это делать?

Зоолог Анна Золотова сразу предупреждает:

- Оцените свои силы. Готовы ли вы потратить 15 - 20 лет своей жизни на хрюшку, которая будет вечно требовать вашего внимания? Если да, учтите еще один нюанс: у многих на декоративных свинок аллергия. Заранее сдайте пробу на аллерген E83 - эпителий свиньи. Стоит такой анализ около 1000 рублей.

Эксперты советуют покупать декоративную хрюшку только у заводчиков - в специализированных клубах и питомниках. На рынках и в интернете вам могут подложить свинью натуральным образом. Через год свинка превратится в тушу весом под 200 кило!

- У мини-пигов большие голова и уши, а также тонкие ноги, но вряд ли это сможет заметить человек, который не занимается разведением хрюшек, - отмечает Анна Золотова.

Чем миниатюрнее хрюшка, тем она дороже. Крупные породы обойдутся в 25 тысяч рублей. Маленькие свинки стоят около 40 тысяч. Впрочем, можно найти и дешевле - на свой страх и риск.

Стоит помнить. что у пигов есть копытца, которые могут испортить ваш паркет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как выбрать?

Мини-пиги взрослеют долго, поросенок начинает набирать вес после двух лет. Есть породы, которые весят 70 - 90 кг, таких в квартире держать не получится. Есть и совсем малыши - до 30 кг. С ними можно ужиться и в городской квартире. Так что изучите особенности породы.

- Постарайтесь посмотреть на родителей поросенка. Последите за их поведением: характер передается по наследству, - советует зоолог Анна Золотова.

По возможности пообщайтесь с другими клиентами своих заводчиков. Спросите, нет ли у них проблем с купленными мини-пигами.

- Обычно поросят покупают в раннем возрасте, - рассказывает зоолог. - Но с совсем малышами могут быть лишние хлопоты. Да, чем раньше вы возьмете мини-пига, тем крепче он к вам привяжется. Но у него могут быть проблемы с питанием и желудком.

Кормить свинок - не проблема, они всеядны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем кормить?

- Мини-пиги - все-таки свиньи, - говорит Андрей Емелин. - Они всеядны. Но исключите соленое, жареное, копченое. И не кормите поросенка свининой. Почему-то многие думают, что это будет смешно. На самом деле желудочно-кишечный тракт мини-пига может с таким мясом не справиться. Тем более в свинине могут содержаться источники инфекций.

Владельцы мини-пигов рекомендуют кормить их овощами -

картошкой, свеклой, морковью, кабачками, огурцами. Любят свинки яблоки и крупы. Можно добавлять овощи и фрукты в кашу (ее варят на воде без соли и специй).

- Белковой пищи должно быть не меньше 10% от суточного рациона - кефир, творог, молочные продукты. Собачий корм не давайте никогда и ни за что, - предупреждает Андрей Емелин.

Едят мини-пиги немного - 250 - 300 г корма на один прием пищи. Кормить их нужно 2 - 3 раза в сутки.

Многие ли "рискнут" завести у себя дома вот такой "символ года"?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как ухаживать?

Приобретите для мини-пига лоток, куда он будет ходить в туалет. Вполне подойдет лоток для собак. Хрюшки сообразительны, их можно приучить к «горшку». Только не заполняйте лоток древесным наполнителем: мини-пиг может подумать, что это еда. Более уместны бумага или опилки.

Купать мини-пигов нужно два раза в неделю. Свинки любят водные процедуры, поэтому проблем не возникнет.

- Мыть хрюшек нужно без пены, мыла и прочей косметики, - рекомендует Анна Золотова. - Бытовая химия может вызвать раздражение на коже. После ванной насухо вытрите поросенка, укутайте и только потом выпускайте из ванной комнаты. Иначе мини-пиг может простыть.

Мини-пигов, как и собак, нужно выгуливать два раза в день. Прогулки оберегут животное от ожирения и дефицита витаминов. Для выгула выбирайте шлейку, иначе свинка сможет убежать. Зимой выгуливайте поросенка 2 - 3 раза в неделю или купите для него теплую одежду.

Не забудьте про походы к ветеринару - раз в полгода. Для маленького поросенка есть целый календарь прививок, которые нужно сделать.

- Взрослых мини-пигов нужно профилактики ради чистить от гельминтов (паразитов) и обрезать им копытца, - поясняет зоолог. - Поставьте питомца на ветеринарный учет, чтобы вам ежегодно делали все плановые прививки, в том числе и от африканской чумы свиней. Кастрация и стерилизация - на усмотрение хозяев. Считается, что кастрированные мини-пиги спокойнее.

ВАЖНО!

Правила жизни в квартире

Если у вас дома паркет или ламинат, накройте пол линолеумом, ковром или ковролином. По скользкому покрытию хрюшка не сможет передвигаться: копытца будут расползаться.

Мини-пиги очень любопытны, поэтому уберите все опасные предметы, спрячьте одежду, обувь, бытовую химию. Шкафы закрывайте, чтобы ваша одежда в один прекрасный день не стала кормом питомца.

- Свиньи могут залезать на полки, открывать холодильник, - предупреждает заводчик мини-пигов Андрей Емелин. - Так что сразу подумайте, как будете запирать холодильник или кухню.

Поросята любвеобильны - будьте готовы, что мини-пиг ночью заберется к вам в кровать. Обучайте свинок командам, они очень умные и легко поддаются дрессировке.

ЦЕНА ВОПРОСА

Содержание питомца обойдется в 5 - 10 тысяч рублей в месяц.