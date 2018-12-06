Не рубите деревья! Еще один зеленый островок Самары могут отдать под застройку, люди против

Жители Самары: «Нам и так нечем дышать!»

Новость о том, что город могут лишить еще одной зеленой зоны возмутила горожан. 30 ноября на сайте городской администрации опубликовали постановление о том, что ООО «Стройресурс» разрешена планировка участка площадью 175,5 га в границах улиц Ташкентской, Стара-Загора, Московского шоссе и Алма-Атинской. Для жителей Кировского района это любимая и единственная зеленая зона – Парк имени 60–летия Советской власти.

- Не лишайте нас воздуха! – с такими лозунгами самарцы уже выходили на улицы, защищая парк от застройки в 2012 году. Тогда в феврале на митинг против застройки парков вышли пять сотен человек. Постепенно каменные глыбы жилых домов откусывали от зеленого острова по кусочку. На этот раз участок, разрешенный для планировки под жилое строительство, практически совпадает с границами парка 60-летия Советской власти. Там будут распланированы застройка территории, включая инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Как выяснила «КП»-Самара», компания ООО «Стройресурс», получившая разрешение, занимается стройкой жилых и нежилых зданий. Об этажности будущей застройки парка не сообщается. Компании дали 12 месяцев, чтобы разработать планировку участка.

- Сейчас Самара обеспечена зелеными зонами общего пользования лишь на 36% от нормы. Парк имени 60–летия Советской власти является лесопарком. Закон не позволяет застраивать лесопарки. Мы против таких грубых нарушений! - заявили активисты.

Лесопарк относится к зоне Р-4 (особо охраняемая природная территория). Здесь растут многолетние дубы, липы и клены. Как уверяют местные жители, в парке есть растения, занесенные в красную книгу. В интернете появился сайт и группы в социальных сетях, в которых объединили защитников лесопарка. Тем временем в парке уже берут пробы грунта.

- Это наше любимо место для отдыха и прогулок. Жители Кировского, Промышленного и других районов города здесь дышат свежим воздухом, здесь проводят уроки физкультуры, соревнования, зимой бегают лыжники… Зачем вместо этого возводить каменные джунгли? - говорит одна из жительниц улицы Ташкентской.

Власти: «Оснований для отказа нет»

Вопросы в адрес городских чиновников посыпались сразу же. 5 декабря стало известно, что пост главы департамента строительства покинул Сергей Дорошенко. Он проработал в этой должности несколько месяцев, а до этого занимал руководящие посты в нескольких крупных фирмах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Дорошенко ушел по собственному желанию, а его обязанности сейчас исполняет заместитель Сергей Шанов.

Комментировать ситуацию с лесопарком пришлось ему. Чиновник сообщил, что компания «Стройресурс» обратилось в установленном порядке за разрешением на разработку проекта планировки и проекта межевания этой территории. В границы указанного элемента планировочной структуры помимо парка 60-летия Советской власти входят территории областной больницы им. Середавина, микрорайона № 14А, комплекса капитальных гаражей, территория, занятая линейными объектами (ЛЭП).

- По действующим законам отказать в выдаче разрешения можно, если есть запрос на территорию, не являющуюся элементом планировочной структуры. То есть законных оснований отказать «Стройресурсу» не было, - привели слова Шанова в официальной группе администрации Самары в соцсетях.

Вырубать деревья начали здесь еще при строительстве стадионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по ответу властей, в течение года строительная компания «Стройресурс» в соответствии с Генпланом города и Правилами землепользования и застройки должно подготовить документацию по планировке территории, пройти юридическую экспертизу и по результатам проверки направить документацию на публичные слушания в администрацию Кировского района.

- После слушаний с учетом мнений, поступивших в ходе обсуждения проекта, Глава города примет решение принять или отклонить документацию и вернуть на доработку, - объсянил Шанов.

То есть постановление не является разрешением на строительство, а технический момент. И на этапе слушаний у активных защитников лесопарка есть шанс повлиять на ситуацию.

Горожане решили во что бы то ни стало отстоять лесопарк, даже собираются выйти на акцию протеста.

Так много зелени на карте не увидишь

СПРАВКА «КП»

Лесопарк создали по решению Куйбышевского облисполкома в 1977году к 60-летию Советской Власти. Тогда территорию с естественным лесом облагородили, оборудовали аллеи, поставили скамейки. Размеры парка внушительные : 1,5 х1,0 км и около 5 км. по периметру. Самарцы говорят, что это самая крупная лесопарковая зона в городской черте Самары, сопоставимая с размерами лесничества в с.Рубежное.

С 1996 года парк был в запущенном состоянии. Официально он стал муниципальной собственностью только в марте этого года. До этого с момента открытия лесопарка для ни городские, ни областные власти не могли оформить права на объект. Парк был без надзора и должного ухода, на эти земли постоянно покушались застройщики. Год назад самарцы даже создали петицию в защиту лесопарка (когда бизнесмены собирались устроить здесь развлекательную туристическую мекку «Фестиваль» с аттракционами, ресторанами, мотелями и картингом). Парк полузаброшен и сейчас, но горожане любят его именно за «дикость».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полиция ищет незаконных «дровосеков».

Кто-то уже пытается уничтожить зеленые насаждения в парке 60-летия Советской власти. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту после обращения сотрудников природоохранной прокуратуры. На днях в парке нашли пни, стволы и корни срубленных деревьев, тогда как разрешений на вырубку никому не выдавали. Общая сумма ущерба от действий неизвестных лесорубов составила 1 984 528,96 рублей. Злоумышленникам грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы. Если их найдут.