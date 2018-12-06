2018-12-06T16:46:06+03:00
Общество

Не рубите деревья! Еще один зеленый островок Самары могут отдать под застройку, люди против

Почему чиновники городской администрации разрешили планировать застройку, и чем это может обернуться.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Самарцев хотят лишить еще одного зеленого островкаСамарцев хотят лишить еще одного зеленого островка
Изменить размер текста:

Жители Самары: «Нам и так нечем дышать!»

Новость о том, что город могут лишить еще одной зеленой зоны возмутила горожан. 30 ноября на сайте городской администрации опубликовали постановление о том, что ООО «Стройресурс» разрешена планировка участка площадью 175,5 га в границах улиц Ташкентской, Стара-Загора, Московского шоссе и Алма-Атинской. Для жителей Кировского района это любимая и единственная зеленая зона – Парк имени 60–летия Советской власти.

- Не лишайте нас воздуха! – с такими лозунгами самарцы уже выходили на улицы, защищая парк от застройки в 2012 году. Тогда в феврале на митинг против застройки парков вышли пять сотен человек. Постепенно каменные глыбы жилых домов откусывали от зеленого острова по кусочку. На этот раз участок, разрешенный для планировки под жилое строительство, практически совпадает с границами парка 60-летия Советской власти. Там будут распланированы застройка территории, включая инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Как выяснила «КП»-Самара», компания ООО «Стройресурс», получившая разрешение, занимается стройкой жилых и нежилых зданий. Об этажности будущей застройки парка не сообщается. Компании дали 12 месяцев, чтобы разработать планировку участка.

- Сейчас Самара обеспечена зелеными зонами общего пользования лишь на 36% от нормы. Парк имени 60–летия Советской власти является лесопарком. Закон не позволяет застраивать лесопарки. Мы против таких грубых нарушений! - заявили активисты.

Лесопарк относится к зоне Р-4 (особо охраняемая природная территория). Здесь растут многолетние дубы, липы и клены. Как уверяют местные жители, в парке есть растения, занесенные в красную книгу. В интернете появился сайт и группы в социальных сетях, в которых объединили защитников лесопарка. Тем временем в парке уже берут пробы грунта.

- Это наше любимо место для отдыха и прогулок. Жители Кировского, Промышленного и других районов города здесь дышат свежим воздухом, здесь проводят уроки физкультуры, соревнования, зимой бегают лыжники… Зачем вместо этого возводить каменные джунгли? - говорит одна из жительниц улицы Ташкентской.

Власти: «Оснований для отказа нет»

Вопросы в адрес городских чиновников посыпались сразу же. 5 декабря стало известно, что пост главы департамента строительства покинул Сергей Дорошенко. Он проработал в этой должности несколько месяцев, а до этого занимал руководящие посты в нескольких крупных фирмах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Дорошенко ушел по собственному желанию, а его обязанности сейчас исполняет заместитель Сергей Шанов.

Комментировать ситуацию с лесопарком пришлось ему. Чиновник сообщил, что компания «Стройресурс» обратилось в установленном порядке за разрешением на разработку проекта планировки и проекта межевания этой территории. В границы указанного элемента планировочной структуры помимо парка 60-летия Советской власти входят территории областной больницы им. Середавина, микрорайона № 14А, комплекса капитальных гаражей, территория, занятая линейными объектами (ЛЭП).

- По действующим законам отказать в выдаче разрешения можно, если есть запрос на территорию, не являющуюся элементом планировочной структуры. То есть законных оснований отказать «Стройресурсу» не было, - привели слова Шанова в официальной группе администрации Самары в соцсетях.

Вырубать деревья начали здесь еще при строительстве стадиона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вырубать деревья начали здесь еще при строительстве стадионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по ответу властей, в течение года строительная компания «Стройресурс» в соответствии с Генпланом города и Правилами землепользования и застройки должно подготовить документацию по планировке территории, пройти юридическую экспертизу и по результатам проверки направить документацию на публичные слушания в администрацию Кировского района.

- После слушаний с учетом мнений, поступивших в ходе обсуждения проекта, Глава города примет решение принять или отклонить документацию и вернуть на доработку, - объсянил Шанов.

То есть постановление не является разрешением на строительство, а технический момент. И на этапе слушаний у активных защитников лесопарка есть шанс повлиять на ситуацию.

Горожане решили во что бы то ни стало отстоять лесопарк, даже собираются выйти на акцию протеста.

Так много зелени на карте не увидишь

Так много зелени на карте не увидишь

СПРАВКА «КП»

Лесопарк создали по решению Куйбышевского облисполкома в 1977году к 60-летию Советской Власти. Тогда территорию с естественным лесом облагородили, оборудовали аллеи, поставили скамейки. Размеры парка внушительные : 1,5 х1,0 км и около 5 км. по периметру. Самарцы говорят, что это самая крупная лесопарковая зона в городской черте Самары, сопоставимая с размерами лесничества в с.Рубежное.

С 1996 года парк был в запущенном состоянии. Официально он стал муниципальной собственностью только в марте этого года. До этого с момента открытия лесопарка для ни городские, ни областные власти не могли оформить права на объект. Парк был без надзора и должного ухода, на эти земли постоянно покушались застройщики. Год назад самарцы даже создали петицию в защиту лесопарка (когда бизнесмены собирались устроить здесь развлекательную туристическую мекку «Фестиваль» с аттракционами, ресторанами, мотелями и картингом). Парк полузаброшен и сейчас, но горожане любят его именно за «дикость».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полиция ищет незаконных «дровосеков».

Кто-то уже пытается уничтожить зеленые насаждения в парке 60-летия Советской власти. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту после обращения сотрудников природоохранной прокуратуры. На днях в парке нашли пни, стволы и корни срубленных деревьев, тогда как разрешений на вырубку никому не выдавали. Общая сумма ущерба от действий неизвестных лесорубов составила 1 984 528,96 рублей. Злоумышленникам грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы. Если их найдут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Скандал вокруг больного раком ребенка: «Будь у нас эти миллионы, отец купил бы «Гелендваген», а бабушка вставила зубы»
Семья, якобы собравшая с благотворителей пять миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни ребенка, уверяет - их оболгали
Новости 24
В Самаре стартует горнолыжной сезон
В Самаре нашли деньги на ремонт ДК «Октябрь», строительство нескольких детсадов и комфортные дворы
В Самаре на площади им. Куйбышева приступили к установке 26-ти метровой елки
Подросток утащил две бутылки водки из самарского супермаркета
Раритетные ружья и самодельные пистолеты: в Самаре продемонстрировали изъятое из Сирии оружие
Самарским гвардейцам торжественно вручили новые служебные автомобили
Поврежденный у администрации Октябрьского района "Майбах" врезался в "Митсубиси"
Для украшения новогодней елки на площади Куйбышева закупят новые елочные шары
Нельзя разговаривать и смотреть телевизор: в Самарской области введут «тихий час» с 13:00 до 15:00
Стадион «Самара Арена» попросят не передавать в собственность региона
Больше денег на образование и "предпенсионеров": бюджет Самарской области на 2019 год приняли во втором чтении
Преступник в Тольятти вынес 10 маникюрных кусачек из магазина
Самарские таможенники задержали рекордные партии контрафактных игрушек и парфюмерии
В Самаре большегруз сбил 90-летнюю бабушку