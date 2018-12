Как тебе такое Конор Макгрегор? Матч «Крылья Советов» - «Ростов» в мемах и картинках

Футбольные боги в эту субботу были настроены смотреть в Самаре не только футбол, но и смешанные единоборства. «Крылья Советов» и «Ростов» в рамках 17 тура – заключительного перед зимним перерывом – выдали настоящий бой. Помог футболистам и арбитр встречи Сергей Карасев, не жалевший горчичников. Судья удалил трех игроков и тренера гостей Валерия Карпина, раздал 9 желтых карточек и 1 прямую красную, назначил пенальти в ворота гостей. На поле под конец игры разгорелся настоящий пожар: две потасовки и бросок Рохеля, который органично смотрелся бы в октагоне. Не удивительно, что такой матч не оставил никого равнодушным.

- Помните, раньше всегда выделяли матч, который называли «Битва тура»? Это про «Крылья» - «Ростов», - написал известный комментатор Роман Гутцайт в своем Твиттере.

В сеть после игры посыпались мемы и шутки (в том числе довольно язвительные). Постарались в первую очередь представители «Крыльев» и «Ростова».

Самарцы представили альтернативную обложку матча, намекая на бросок Рохеля.

Больше всего негодовал «Ростов». Не удивительно, матч же закончился со счетом 1:0 не в пользу южан, но при их заметном преимуществе большую часть игры.

Вот такую афишу подготовили для матча ростовчане.

«Ростов» был так расстроен поражением, что опубликовал в Твиттере вот такую картинку. Сергей Карасев в самарском цирке. Правда, скоро публикацию удалили, но картинку уже успели растащить по интернету.

Один из самых эффектных моментов матча (к сожалению, с футболом он имеет мало что общего) не остался без внимания. Вот и он собственно. Аналогии с Mortal Kombat в студию.

«Как вам нравится такой бросок, а? Так можно играть в футбол в России», - обратились представители «Ростова» в Твиттере к Конору Макгрегору, Хабибу Нурмагомедову и UFC.

