2018-12-09T14:29:09+03:00
Спорт

Как тебе такое Конор Макгрегор? Матч «Крылья Советов» - «Ростов» в мемах и картинках

Самый зимний матч самарцев превратился в настоящую мясорубку. Он никого не оставил равнодушным
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Альтернативная обложка матча «КС» - «Ростов» от пресс-службы самарцевАльтернативная обложка матча «КС» - «Ростов» от пресс-службы самарцевФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футбольные боги в эту субботу были настроены смотреть в Самаре не только футбол, но и смешанные единоборства. «Крылья Советов» и «Ростов» в рамках 17 тура – заключительного перед зимним перерывом – выдали настоящий бой. Помог футболистам и арбитр встречи Сергей Карасев, не жалевший горчичников. Судья удалил трех игроков и тренера гостей Валерия Карпина, раздал 9 желтых карточек и 1 прямую красную, назначил пенальти в ворота гостей. На поле под конец игры разгорелся настоящий пожар: две потасовки и бросок Рохеля, который органично смотрелся бы в октагоне. Не удивительно, что такой матч не оставил никого равнодушным.

- Помните, раньше всегда выделяли матч, который называли «Битва тура»? Это про «Крылья» - «Ростов», - написал известный комментатор Роман Гутцайт в своем Твиттере.

В сеть после игры посыпались мемы и шутки (в том числе довольно язвительные). Постарались в первую очередь представители «Крыльев» и «Ростова».

Самарцы представили альтернативную обложку матча, намекая на бросок Рохеля.

Больше всего негодовал «Ростов». Не удивительно, матч же закончился со счетом 1:0 не в пользу южан, но при их заметном преимуществе большую часть игры.

Вот такую афишу подготовили для матча ростовчане.

«Ростов» был так расстроен поражением, что опубликовал в Твиттере вот такую картинку. Сергей Карасев в самарском цирке. Правда, скоро публикацию удалили, но картинку уже успели растащить по интернету.

Один из самых эффектных моментов матча (к сожалению, с футболом он имеет мало что общего) не остался без внимания. Вот и он собственно. Аналогии с Mortal Kombat в студию.

FATALITY.https://t.co/0sYaRoYiXd

«Как вам нравится такой бросок, а? Так можно играть в футбол в России», - обратились представители «Ростова» в Твиттере к Конору Макгрегору, Хабибу Нурмагомедову и UFC.

Football Club Rostov on Twitter. Sup guys, @TheNotoriousMMA @TeamKhabib @ufc How do you like this throw, huh? This is the way one may play football in Russia https://t.co/4cgZvopRDl

Про смешанные единоборства вспоминали многие. В том числе и на популярном спортивном портале Sports.ru.

Ну или вот еще теория. Довольно интересная.

Теперь понятно, зачем Дзюба зависал с Волковым: он просто заранее начал готовиться к игре с "Крыльями Советов".#КрыльяРостов https://t.co/a53GQgxy6q

Конечно, покуражился и популярный паблик ВКонтакте с футбольными мемами «ВГИК».

Фото: vk.com/komment Фото: соцсети

Фото: vk.com/kommentФото: соцсети

Фото: vk.com/komment Фото: соцсети

Фото: vk.com/kommentФото: соцсети

В общем, в Самаре было интересно, вы это поняли.

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