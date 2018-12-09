С 6 декабря по 28 февраля в Самара будет работать удивительная выставка - "Веришь или нет?". Вся экспозиция условно разделена на тематические и возрастные зоны. У входа гостей приветливо встречает самый толстый в мире мужчина. Он дружелюбно улыбается, придерживая складки своего тела. Затем в фокус внимания попадает небольшая картинная галерея: женский портрет из фасоли, портрет Анжелины Джоли из долларовых купюр, агитационные плакаты Северной Кореи.

Вот к чему может привести неправильное питаниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы попадает в зону “Большой - маленький”. Вы знаете какого размера был самый большой золотой самородок? В какой аквариум мог поместится самый гуттаперчевый человек? Каких размеров сердце синего кита? Нет? Тогда вам точно стоит увидеть это своими глазами.

- Самара - это первая наша остановка в туре по всей стране, который мы запланировали. Все экспонаты выставки можно разделить на две категории - рекорды, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, и удивительные факты, - рассказывает управляющий выставкой Виктор. - Тематических зон несколько: “Большие и маленькие”, “Шокирующие традиции”, “Космос”, “Развлекательная зона”, “Джунгли: головы” и “Джунгли: необычные животные”.

А вот и самая маленькая женщинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто бы мог подумать, что в некоторых странах используют гробы, похожие на рыб, а одно из традиционных блюд эскимоской кухни - кивиак - это шкура тюленя, набирая птицами и пролежавшая в земле от 3 до 18 месяцев. Странным и шокирующим традициям посвящена отдельная зона.

Как вам такой деликатес? Это морской котик, набитый птицамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отделены от основной выставки самые жуткие экспонаты - орудия средневековых пыток, вход в этот зал строго с 14 лет. Здесь же находится скелет русалки. Существовала ли она на самом деле?

Немно страшных пытокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В зале “Космос” можно сфотографировать с космонавтом, зависшим над землей, и посмотреть, как могут выглядеть города на Марсе.

Здесь не только рекорды и факты, но и любимые персонажиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самая красочная зона - развлекательная, здесь собрались герои популярных фильмов и сериалов. Вот Халк, Гарри Поттер, Элвис Пресли, Симпсоны и даже Микки Маус, правда, уже не молодой и задорный, а пожилой и обремененный жизненным опытом. В углу притаилась огромная квадратная пицца, самая больше из запущенных в массовое производство. В другом углу коллекция Барби. Самые первые, аккуратные, красивые, и в сравнении с современными куклами, с правильными пропорциями тела. И только ты расслабляешься, увидев все эти прелести массовой культуры, как экскурсия заводит тебя в джунгли. А здесь и человек с двумя лицами, и мужчина с самой эластичной кожей, и мистическая чупакабра, и огромный крокодил, и даже восьминогая коза и свинья с человеческим лицом.

- Эта выставка, в разные ее вариантах, живет уже около 6 лет. Она много путешествовала по миру. В каждом городе мы добавляем свои экспонаты. Специально для Самары добавили интерактивные и фотозоны, стена Гарри Поттера в таком составе у нас также представлена впервые, - показывает Станислав, ответственный за передвижение выставки и расстановку экспонатов.

На выставке много фото-зонФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, многие экспонаты организаторы выставки создают самостоятельно, например, скульптуры одного из самых татуированных людей от начала и до конца сделали сами.

- В мире происходит столько всего интересного, даже если не привязываться к книге рекордов. Открыв эти выставки, мы ведем отдельные списки уникальных фактов и вещей, чтобы в будущем эти факты могли стать частью выставки, - отметила куратор музеев, выставок и аттракционов BigFunny Диана. Так что вполне возможно, что после посещения Самары выставку пополнят новые удивительные факты и истории.

Находится выставка по адресу: Красноармейская ул., д.131 (ТРЦ «Гудок», 3 этаж, в районе фуд корта).