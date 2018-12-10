Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: прогноз на матч 6 тура Лиги Чемпионов 2018/19

Прогноз на матч Барселона - Тоттенхэм 11 декабря 2018: 1:1 (ничья)

Заключительный тур группового этапа Лиги Чемпионов 2018/2019 в группе B точно не имеет значения для одной из команд. Барселона в первом туре раскатала ПСВ со счетом 4:0, в гостях расправилась с Тоттэнхемом 2:4, дома обыграла Интер и сыграла с ним же вничью в гостях и в прошлом туре с минимальным перевесом 1:2 обыграла ПСВ. Так что путевка дальше у каталонцев уже есть, равно как и повод поберечь силы: в Ла Лиге на пятки сине-гранатовым наступает Севилья, а вот извечный враг Реал выглядит слабовато. Так что у Барсы есть шансы взять все трофеи, и уж будьте уверены Вальверде сможет правильно распределить силы.

Высокая вероятность, что в этот вторник мы не увидим на поле главные ударные силы каталонцев: англичане славятся страстью к жесткой игре, а травмы тренеру каталоцев в команде никак не нужны. Но и сильных изменений в составе на родном поле ждать тоже не стоит: каталонские болельщики вряд ли простят любимчикам такое неуважение к их деньгам, потраченным на билеты. Так что ждать. что Барса даст себя размазать вряд ли стоит - сейчас команда в отличном состоянии.

Тоттенхэм выйдет на "Камп Ноу" гораздо более мотивированным. В этом туре "Интеру" нужно всего лишь обыграть более слабый ПСВ, к тому же уже точно вылетающий из ЛЧ. У англичан шансов не так много, они это чувствуют и вряд ли собираются сдаваться. К сожалению, "шпор" устраивает только победа, а ее добыть на родном стадионе одного из сильнейших клубов Европы непросто. Сумеет ли Гарри Кейн, который отлично выступал на ЧМ 2018, поразить ворота Барсы, а защита англичан - не пропустить к своим воротам соперника? Счет 1:0 кажется достаточно вероятным, но еще более вероятным вариантом предполагается исход, при котором забьют обе команды: "Барса" легко закатала 4 гола англичанам в гостях, чего она может испугаться дома?

Кстати, букмекеры не считают "Барсу" явным фаворитом. Кэфы на победу каталонцев и на ничью разнятся не слишком сильно. Смотреть онлайн-трансляцию Барселона - Тоттенхэм.