2018-12-10T12:19:56+03:00
Общество

Не застройки ради, спасения для: планировка территории парка 60-летия Советской власти нужна, чтобы его сохранить?

"Белое пятно" на кадастровой карте города наконец-то могут официально закрасить в зеленый цвет, ведь сейчас формально парка 60-летия Советской власти в городе не существует
Вера ЦЫГАНКОВА
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Жители Самары боятся, что лишатся паркаЖители Самары боятся, что лишатся парка
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"Спасем парк 60-летия Советской власти от вырубки и застройки!". Общественники, экологи и жители Кировского района Самары начали активную деятельность по защите одной из крупнейших зеленых зон города. Поводом для серьезных обсуждений стало появление разрешения городской администрации ООО «Стройресурс» на планировку территории площадью 175,5 га в границах улиц Ташкентской, Стара-Загора, Московского шоссе и Алма-Атинской. На этом участке располагается парк 60-летия Советской власти, а также больница им. Середавина, ряд гаражей и других построек. В СМИ появились публикации с громкими заголовками, однако администрация тут же выступила с объяснениями и уточнила, что разрешение на планирование территории отнюдь не означает разрешения на строительство. Что же ждет зеленую зону, обсуждали 7 декабря, в администрации Самары.

В администрации говорили о том, какая судьба ждет парк

В администрации говорили о том, какая судьба ждет парк

Сейчас никто ничего не строит

И.о. руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов рассказал, что значат все появившиеся документы.

Остановить вырубку, закрасить в зеленый: что сейчас происходит с парком 60-летия Советской власти?

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- Действительно в департамент градостроительства города Самары от ООО "Стройресурс" поступило обращение о выдаче разрешения на разработку документации по планировке территории. Проекту территории и проекту межевания. Это квартал в границах Московского шоссе улицы Алма-Атинской, ул.Стара Загора и Ташкентской. Помимо территории парка в заявленную планировку территории входит также больница Середавина, микрорайон 14а, существующие там гаражи, высоковольтные линии электропередач, - отметил Сергей Шанов. И уточнил: для бюджета планировка территории это большая нагрузка, а сейчас есть возможность получить «карту» от частной компании. При этом есть возможность посмотреть концепцию, которую предлагает правообладатель («Стройресурс» владеет одним из участков, где разрешено многоэтажное строительство).

- Необходимо подчеркнуть, что такой правовой акт дает возможность разработать два документа. Это проект планировки – документ, в котором определяются границы зон размещения каких-либо объектов, параметры, в случае если предполагается какая – либо застройка, показываются расчеты по социальной обеспеченности данной территории, определяются границы зон территории общего пользования. Проект межевания – документ, который делается на основании проекта планировки и формирует земельные участки. Данное разрешение не порождает прав на земельные участки и не является разрешительным документом на какие бы ни было конкретные действия. Этот документ дает возможность разработать проект развития всей территории, включающей и больницу, и существующие жилые дома, и территорию парковой зоны»,, - объясняе Сергей Шанов. И добавляет: наличие кадастровой карты позволит в дальнейшем проводить общественные слушания, а значит, учесть мнение жителей окрестных микрорайонов в решении окончательной судьбы всех зеленых участков на территории.

Границы зонирования территории

Границы зонирования территории

Как взять парк на баланс города?

Главный архитектор Самары Игорь Галахов напомнил, что в качестве парковой территории эта местность присутствовала во всех версиях генплана и в 1987 г и 1993 году и в 2006 и в 2008.

- На мой взгляд, сегодня основная проблема этой территории сегодня – объект не существует в правовой плоскости. Мы знаем, где он находится, но если мы обратимся к кадастровой публичной карте, то увидим – такого объекта нет, - рассказывает он. – Что же делать с территорией? Как взять ее на баланс? Муниципалитет пытался провести кадастровый учет и передать на баланс МП "Парки Самары", но без проекта планировки и проекта межевания сделать это невозможно.

Сейчас с инициативой вышли коммерческие структуры. Игорь Галахов считает, что это даже хорошо, а еще лучше, что ситуацию стали широко обсуждать.

- Теперь проект обрастет предложениями, которые будут приняты обществом. Техническое задание, которое сейчас опубликовано на сайте городской администрации можно считать открытым документом, он будет пополняться и в итоге должен отразить решения, принятые обществом, - сказал Игорь Галахов.

Что же должно быть в парке?

Сейчас у горожан нет единого мнения в отношении этой территории. Одни предлагают сделать парк природным комплексом, другие - оставить статус кво тем объектам, которые там находятся в том числе и ряду спортивных организаций, конно-спортивных, легкоатлетических. Были даже предложения по размещению там зоопарка. Все предложения от граждан будут приниматься в департаменте градостроительства Самары, как в письменном, так и в электронном виде.

Вполне возможно, что некоторые из этих предложений применят в процессе создания проекта планировки территории парка, который быть готов через год. Затем его рассмотрят в департаменте градостроительства и третьим этапом станут публичные слушания.

Но всех горожан волнует статус зеленой зоны: многие переживают, что частники не просто так взялись за планировку территории и хотят защитить парк от застройки. Руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко предложил защитить территорию зеленым щитом.

СПРАВКА «КП»

Лесопарк создали по решению Куйбышевского облисполкома в 1977году к 60-летию Советской Власти. Тогда территорию с естественным лесом облагородили, оборудовали аллеи, поставили скамейки. Размеры парка внушительные : 1,5 х1,0 км и около 5 км. по периметру. Самарцы говорят, что это самая крупная лесопарковая зона в городской черте Самары, сопоставимая с размерами лесничества в с.Рубежное. Год назад самарцы даже создали петицию в защиту лесопарка (когда бизнесмены собирались устроить здесь развлекательную туристическую мекку «Фестиваль» с аттракционами, ресторанами, мотелями и картингом). Парк полузаброшен и сейчас, но горожане любят его именно за «дикость».

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