Эпидемия кори в Самаре 2018: минздрав рекомендует привиться и контролирует ситуацию

Заражаются ит болеют непривитые

Жителей города напугала информация об эпидемии кори в Самаре. Сообщения об опасности посещения некоторых торговых центров распространяются через родительские чаты, социальные сети. "КП-Самара" выяснила в министерстве здравоохранения Самарской области, что в городе выявлены пять заболевших, их уже положили в инфекционное отделение больниц.

- Летальных случаев нет, все больные изолированы, за лицами, которые могли контактировать с заболевшими людьми, ведется наблюдение в течение всего инкубационного периода, - сообщают в минздраве Самарской области.

Таким образом речи об эпидемии пока не идет. Ситуацию в мнздраве - по их же словам - контролируют. Правда, позаботиться о себе стоит и самим гражданам:

- По информации минздрава большинство населения Самарской области привито против кори. Если же вакцинация не проведена, ее можно сделать сейчас. В то же время стоит воздержаться от посещения мест скопления большого количества народа, - отметили в министерстве.

Сотрудница одного из ТЦ города в разговоре с корреспондентом КП-Самара подвтердила, что руководство торговой точки, где она работает, потребовали от всех сотрудников справку о наличии прививок.

- Также тем, у кого такой справки нет, предлагают вакцинацию - ее делают бесплатно, - сообщила девушка.

Вот такие объявления висят в больницах

Напомним, что сделать вакцину нужно в 12 месяцев, повторную - до 35 лет. Повторная вакцинация необходима, одной прививки в младенчестве недостаточно.

- Я, к сожалению, все чаще слышу от родителей обоснованные отказы от прививок. Но стоит помнить: в большинстве эпидемиологических случсаев врачи констатируют: заболевают те, кто не сделал прививку, более того, те, кто привился только один раз, тоже подвержены вирусу, причем болезнь у них протекает тяжелее. Это только зафиксированные медицинские данные. Поэтому меня не удивляет сейчас ужесточение требований к тому, чтобы прививки делали. Во многих европейских странах нельзя записаться в школу, не сделав вакцинацию. Это не жестокость, если бы всего этого не было, у нас бы гуляла чума, корь и еще миллион вирусов, - говорит врач-педиатр Татьяна Комарова.

Уведомление о вспышке кори висит и в городской поликлинике №3: будущих мамочек и женщин с детьми также просят воздержаться от посещения мест массового скопления народа. Но по большей часте это не свидетельство того, что ситуация вышла из-под контроля. а мера предосторожности и профилактики: опаснее всего корь для маленьких детей, именно среди них летальный исход очень вероятен. Еще страшнее корь у будущих мам: в период беременности нельзя делать прививку, кроме того, болезнь может крайне негативно сказаться на развитии плода.

Также в больнице им. Середавина выпущен приказ, рекомендующий провести профилактические беседы среди беременных женщин и молодых мам. Также говорится, что заболевших необходимо отправлять в инфекционное отделение больницы №6.

Эпидемия кори в Самаре - это что-то необычное?

В августе 2018 года тревогу забил "Роспотребнадзор": всем россиянам, выезжающим в Европу, рекомендовали за две недели до поездки привиться от кори. По данным ВОЗ уровень заболеваемости корью достиг во многих странах своего максимума за последние 10 лет. В лидерах - Грузия, Греция, Украина и Сербия. Как объясняют эксперты, это происходит во многом из-за модного поветрия: не делать прививки, так как это опасно. Результаты таковы, что только за первые полгода этого года заболели корью больше 40 тыс. человек. В 37 случаях больные скончались.

- Большинство заболевших - а это 90% - дети, которых не прививали от кори, - отметили в Роспотребнадзоре.

Что же нужно сделать, чтобы получить вакцину? Просто обратиться к терапевту в свою участковую клинику.

СПРАВКА КП

Что такое корь

Это острое инфекицонное вирусное заболевание. Характерные признаки: высокая температура, воспаление слизистых оболочек, слезящиеся глаза, пятнистая сыпь на коже. Инфекция передается воздушно-капельным путем. В 1980 году от кори умерло 2,6 млн человек во всем мире. Сдержать темпы заболеваемости помогло именно распространение вакцинации.

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