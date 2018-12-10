Реал Мадрид ЦСКА 12 декабря: прогноз на матч группового тура Лиги Чемпионов

Прогноз на матч группового тура Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: 2:1 (победа испанцев с преимуществом в два мяча, обе команды забьют).

Армейцы 12 декабря отправляются в Испанию без какой-то реальной цели: в группе G Реал и Рома явные лидеры, "кони" же, к сожалению, все шансы уже упустили. У них 4 очка так что выезд в испанскую столицу - лишь прощальный тур. 8 декабря команда не в самой простой игре выгрызла победу у Енисея в РПЛ, ушла на каникулы на третьей строчке. Побиться за путевку в Лигу Европы в Мадриде? Конечно, подопечные Виктора Гончаренко этого хотели бы. Но в Мадриде они точно не будут в статусе фаворитов.Состав у клуба молодой и совсем не опытный, а впереди - легендарный стадион и не менее легендарная домашняя поддержка. Однако, подкреплять веру в себя точно будет тот факт, что первую игру 2 октября ЦСКА у сливочных выиграли - в Москве, со счетом 1:0. Есть шанс закрепить превосходство. Да и терять уже нечего: как заявил защитник ЦСКА Кристиан Бистрович команда готова умирать на поле.

Реал уже обеспечил себе выход с первой строчки, так что надрываться им явно не захочется.В Ла Лиге у команды много нерешенных вопросов: поражение Эйбару со счетом три-ноль стало первым серьезным звоночком, свидетельствующим о том, что Солари - это вам не Зидан. Потеря Роналду не слишком серьезно сказалась на команде: у испанцев есть Гаррет Бейл, есть Рамос, есть Бензема, мощные ударные силы, которые не факт что тренер захочет выставлять против русской команды. Игра вряд ли будет суперрезультативная, скорее всего забить смогут две команды, а на классе Реал сделает себе победу. К тому же, если на поле и появятся основные забивные силы соперника армейцев, то они точно захотят пополнить свою копилку голами в самом престижном турнире Европы. Не ждать же полуфинала! Об этом же свидетельствует и статистика: в большинстве последних игр ЦСКА забиты больше трех голов, тот же результат показывает Реал.

Следить за трансляцией игры можно будет на сайте kp.ru.