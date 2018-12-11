2018-12-11T17:56:19+03:00
Здоровье

В Самаре растет количество астматиков

Во Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой главные пульмонологи Самарской области рассказали в пресс-центре «КП», как не пропустить серьезное заболевание
Анжелика ПОТЕРЯХИНА
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В Самарской области астмой страдают более 38 тысяч взрослых пациентовВ Самарской области астмой страдают более 38 тысяч взрослых пациентовФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня в мире более 300 миллионов человек страдают бронхиальной астмой. И прогнозы экспертов не утешительны: количество таких пациентов с годами будет только увеличиваться. Это общемировая тенденция. С чем это связано?

Юлия БОГДАНОВА Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Юлия БОГДАНОВАФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- Астма - это генетически обусловленное заболевание, - рассказывает к.м.н., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии Юлия БОГДАНОВА. – В Самарской области ею страдают более 38 тысяч взрослых пациентов. На то, разовьется она у человека или нет, влияет масса внешних факторов, начиная с питания матери во время беременности. Это и аллергическая предрасположенность, и курение (причем, как активное, так и пассивное), и работа, связанная с профессиональной вредностью. Даже такой фактор, как нервное перенапряжение, может вызвать дебют заболевания.

Вера КУЛАГИНА Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Вера КУЛАГИНАФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

У детей мощным триггером (иначе говоря, включателем) астмы являются вирусные заболевания. Если обструктивные бронхиты у ребенка отмечаются чаще, чем 3-4 раза в год, его обязательно нужно обследовать у специалистов, чтобы не пропустить заболевание на ранней стадии, - говорит к. м.н., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по детской пульмонологии Вера КУЛАГИНА;– В Самарской области бронхиальная астма диагностирована у 7900 детей. Все дети получают индивидуальную терапию специальными ингаляторами, благодаря которым лекарство попадает сразу на больной орган и риск побочных эффектов минимальный .

Важно знать первые признаки астмы:

- повторные приступы затрудненного дыхания

- кашель и свистящее дыхание на фоне нормальной температуры

- приступообразный кашель

У детей о заболевании может свидетельствовать:

- затяжное течение респираторных заболеваний;

- отсутствие эффекта от применения антибиотиков;

- длительный кашель без видимых причин;

- кашель при физической нагрузке, на резкие запахи, холодном воздухе.

При подозрении на астму согласно стандартам оказания медицинской помощи назначают рентгенографию грудной клетки, фибробронхоскопию, исследование функции внешнего дыхания, консультации аллерголога-иммунолога и оториноларинголога, а также специальное противовоспалительное лечение.

В сезон простуд астматикам нужно особенно беречься. Врачи рекомендуют заранее делать прививку от гриппа и в период эпидемии ОРВИ стараться не посещать массовые мероприятия. Кроме этого важно знать первые признаки своего обострения и сразу начинать усиленную терапию. В весенне-летний период приступы удушья у астматиков могут вызывать не только бытовые аллергены (домашняя пыль, бытовая химия, шерсть животных, чаще кошки – это всесезонно), но и пыльца растений. В Самарской области самыми «злостными» аллергенами считаются пыльца березы и амброзии.

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