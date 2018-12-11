"Зимняя вишня" ничему не научила: в торговых центрах Самары нашли нарушения правил пожарной безопасности

Не прошло и года, а в самарских торговых центрах все уже забыли об уроках "Зимней вишни". Именно такой вывод сделали участники рейда по трем торговым центра в старой Самаре. Депутаты гордумы и общественники подергали эвакуационные двери и поискали огнетушители. Нашли далеко не везде.

ТЦ "Опера": эвакуация не по плану

Начинается рейд с торгового центра "Опера", который находится на улице Ленинградская. Первое нарушение находим на верхнем этаже - планы эвакуации никем не утверждены и не имеют даты. Зато к пожарным огнетушителям претензий нет - все они прошли проверку по сроку годности и не превышает десяти лет.

- Необходимо, чтобы на каждом этаже торговых центров находились огнетушители и пожарные гидранты, - рассказал "КП"-Самара" вице-спикер Думы г.о. Самара, секретарь местного отделения Самарского района «Единая Россия» Сергей Рязанов. -. Кроме того, эвакуационные выходы должны быть открыты и подсвечены. По всем нарушениям будет составлен акт, который мы передадим в пожарную инспекцию и в другие надзорные органы. Прежде всего мы заботимся о безопасности граждан, которые сейчас готовятся к новому году и приходят в магазины за подарками.

И двери далеко не всегда готовы распахнуться перед посетителями

ТЦ "Юность": огнетушители в завалах одежды

Дальше двигаемся к торговому центру "Юность", который тоже находится на Ленинградке. На входе замечаем тревожные кнопки, опечатанные еще четыре года назад. Общественники объясняют: проверять эти кнопки необходимо хотя бы раз в год. Из-за проблем с проводкой сигнализация может не сработать в самый нужный момент. Огнетушители на месте, правда не на том, что отмечено в плане. В основном гидранты спрятаны под столами у продавцов небольших магазинов. В одном таком отделе огнетушитель спрятан в напольном ящике - под резинками для волос.

Аварийные двери открыты, но лампа "Выход" почему-то не горит. Вместо нее на дверь наклеен бумажный указатель. Судя по всему раньше дверь подсвечивалась - рядом с наклейкой висят обрезанные провода.

Вверх по лестнице поднимаемся в большой магазин одежды и обуви, который занимает весь верхний этаж. Огнетушителя нет ни у одного указателя. Оказывается они надежно спрятаны за грудой вешалок с рубашками и свитерами. Продавцов магазина это не смущает - огнетушители ведь на месте, а значит никаких нарушений нет.

Технические директора торговых центров лишь разводят руками и, как один, уверяют: задали бы жару всем нарушителям, если бы их предупредили о рейде.

ТЦ "Европа": некуда бежать

Торговый центр "Европа" находится двумя улицами ниже - на Фрунзе. С главного входа заворачиваем в универсам "Пятерочка". Председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей "Росконтроль" Алексей Богомолов объясняет: почти каждый сетевой продуктовый магазин не соблюдает правила пожарной безопасности и прячет огнетушители и планы эвакуации в подсобные помещения.

К счастью, в этом магазине план никуда не убрали - просто спрятали за ящиками для хранения вещей. Директор виновато объясняет, что камеры хранения всегда стояли на этом месте. Теперь их придется передвинуть на место автоматов с детской жвачкой.

А здесь около эвакуационного выхода - мусорФото: Татьяна ПОПОВА

Еще хуже обстоят дела с эвакуационными выходами. На первый взгляд ничего необычного - двери закрыты на одну щеколду и стянуты пластмассовым жгутом, чтобы защитить еду от недобросовестных покупателей. Но когда Сергей Рязанов с трудом ломает стяжку и открывает щеколду, дверь не поддается. Второй выход загорожен тележкой, доверху набитой кошачьим кормом и тоже заперт на ключ.

- Это очень опасная ситуация, - объясняет Алексей Богомолов. - Супермаркеты занимают огромные площади, но при этом имеют только один узкий выход. Пути эвакуации в магазинах нередко заставляют коробками или целыми стеллажами. В случае пожара люди просто не выберутся.

Представитель администрации "Европы" всю ответственность перекладывает на супермаркет, поскольку те арендуют помещение у торгового центра по договору сами отвечают за соблюдение правил пожарной безопасности. Однако и за пределами "Пятерочки" группа рейда находит несколько нарушений: пожарный план не утвержден, а стойка для огнетушителей пустует. К центральному выходу из ТЦ у нас тоже возникают вопросы. Над раскрывающимися дверями нет лампы "Выход", а боковые створки, предназначенные для эвакуации в случае обесточивания, закрыты дедом Морозом с человеческий рост.

- Это очень плохой результат, - объясняет Сергей Рязанцев. - Покупатели не должны упираться в запертые двери и искать план эвакуации, который к тому же может оказаться неутвержденным.

БДИ

Любой посетитель торгового центра или супермаркета имеет право попросить администрацию торгового центра или магазина показать аварийный выход и план эвакуации, а также проверить сроки годности огнетушителей.