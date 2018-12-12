Обзор матча Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

В Мадриде завершилась встреча группового этапа Лиги Чемпионов между ЦСКА и Реал Мадрид. Армейцы победили испанского гранда со счетом 0:3 - сумасшедшая победа, такого мало кому удавалось показать. К сожалению, это ничем не помогло нашему клубу: в Чехии Виктория обыграла Рому и именно она проходит в Лигу Европы. Но свой путь в еврокубках в этом году ЦСКА заканчивает на суперноте: дважды победить Реал, да еще и с таким счетом в гостях - это сильно!

Первый тайм начинался вполнре ожидаемо. Реал Мадрид давил и почти не отходил от ворот армейцев. Несколько раз на прочность попробовал Акинфеева Асенсьо. На 32 минуте он бил прямо в ворота, но попал в руки Игорю. На 30 минуте долетел мяч до Бензема, но стеной перед ним встает Бекао.

На 37 минуте "сливочных" настигает кара за самоувереность. Сигурдссон уводит Вальехо, мяч оказываетсяв ногах у Чалова, тот секунду мешкает, отвлекает Санчеса и бьет в дальний угол, Куртуа просто не может дотянуться до этого мяча. Счет 0:1. Реал, видимо, посчитал, что сейчас армейцы будут думать и тянуть. И снова ошиблись. На 40 минуте штрафной бьет Реал, Иско получил по ногам от Набабкина. Однако выбивают мяч рослые армейцы: Магнуссон уводит на угловой, но и с угла подача тоже не заладилась. И на 43 минуте еще один красивый и неожиданный гол. Чалов пяткой отправляет мяч Фернандесу, на их пару отвлекаются все защитники, Куртуа отражает мяч но на добивании справа уже Щенников и он отправляет мяч под штангу.

На второй тайм вместо Бензема выходит Бейл. Тренер делает тактическую замену в расчете на результат. Снова Реал проводит больше времени с мячом. Кроос выходит. Ударные силы тренер бросает на поле. У нас же Щенников и Чалов снова рвутся к воротам противника. На 56 минуте отбивает кулаками Куртуа удар Влашича. На 63 минуте чуть не случилась беда: Бейл получает в штрафной мяч, пробивает, на мяч пошли Акинфеев и Бекао и бразилец чуть не отправил мяч в свои ворота. Хорошо он прошел выше. На 64 минуте шипами по ноге от того же Бекао получает Бейл, ему даже понадобилась медицинская помощь. Видимо, в этой игре он получил серьезное поврежедние, хотя и смотг продолжить мяч, не торопится менять его тренер.

Тем временем атаки разыгрывает ЦСКА. И снова шальной момент, в котором защитники Реала были практически уверены в своей неуязвимости. И вот Влашич в штрафной получает мяч, дурит голову защитникам соперникам, обводит их передает мяч чуть назад, Сигурдссон подхватывает и бьет в дальний. Куртуа падает, но упускает мяч. Счет 0:3.

На 74 минуте тренер делает последнюю замену: вместо Марсело выходит Карвахаль. У ЦСКАЧалова меняет Абель. "Реал" в конце игры пытается что-то делать с игрой, все чаще появляется у ворот соперника, но безрезультатно. А Чалов точно игрок матча - его с поля провожают громкими апплодисментами.

К сожалению, несмотря на свой подвиг, ЦСКА не могут продолжить игру даже в Кубке Европы. Нужно было, конечно, в москве выигрывать у Виктории. Но впереди у ЦСКА игры в РПЛ. Сейчас в российском первенстве клуб на третьем месте.

Статистика матча Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря:

Счет: 0:3

Голы: 37" Чалов 43" Щенников 73" Сигурдссон

Реал Мадрид: 25 Куртуа, 3 Валехо, 9 Бензема, 12 Марсело, 15 Вальверде, 18 Льоренте, 19 Одриозола, 20 Асенсьо, 22 Иско, 28 Винисиус дж, 31 Хави Санчес

ЦСКА: 35 Акинфеев, 14 Щенников, 42 Набабкин, 50 Бекао, 23 Магнуссон, 2 Фернандес, 8 Влашич, 25 Бистрович, 98 Обляков, 17 Сигурдссон, 9 Чалов

Предупреждения: 76" Щенников, 90+3 " Вальверде

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Реал Мадрид- ЦСКА 12 декабря