САМАРА ПО ЗАЯВКАМ: Часовня Святителя Алексея

Здравствуйте, друзья!

Я экскурсовод Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". От особняка купца Сурошникова мы отправимся к часовне святителя Алексея.

Митрополит Киевский и всея Руси Алексий является небесным покровителем Самары. Его имя когда-то носили нынешние площадь Революции и улица Красноармейская. Как же он связана с нашим городом? В 1357 году через территорию нынешний Самарской губернии лежал его путь в город Сарай, столицу Золотой Орды. Там митрополиту Алексию предстояло излечить от неизвестной глазной болезни Тайдулу, вдову хана Узбека.

Близ Самары он переправился на левый берег Волги. Здесь Святитель увидел неизвестную реку, на берегу которой стояла келья одинокого старца. Отшельник называл эту реку Самарою. Побывав у него в гостях, Алексий «…не только оное его название подтвердил, но благословляя его и место, духомъ пророческимъ предрекъ: что на ономъ месте будеть и городь того жъ имени, въ котором просияеть благочестие, и оный никакому разорению подвержен не будет».

Его путешествие в Золотую Орду тоже увенчалось успехом. После молитвы он окропил ханшу святой водой, и та тотчас прозрела. Эти события были экранизированы в 2012 году, когда на экраны вышел фильм "Орда", в котором ханшу Тайдулу сыграла самарская актриса Роза Хайруллина.

Что касается часовни святителя Алексея, ее построили в 1832 году. Впрочем она была деревянной и быстро пришла в плохое состояние. В камне ее возвели лишь в 1890 году. К слову она стала первой работой известного самарского архитектора Александра Щербачева. В годы советской власти часовню разрушили, а восстановили в конце 90-х. Впрочем это уже совсем другая история.