2018-12-13T11:54:17+03:00
Общество

САМАРА ПО ЗАЯВКАМ: Реальное училище

Андрей Артемов
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Самарское реальное училищеСамарское реальное училище
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Здравствуйте, друзья!

Я экскурсовод Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". От дома купчихи Покидышевой мы отправляемся к зданию реального училищ.

Сейчас это величественное здание стыдливо скрыто за фальшфасадом, а ведь его история началась еще в середине XIX века. В 1848 году симбирский купец и виноторговец Иван Макке отправил в Самару для ведения торговых дел свое доверенное лицо, брата своей жены Егора Аннаева. Ему было дано задание -- строительство каменного дома. Он и был возведен на углу нынешних улиц Комсомольской и Алексея Толстого. В том же, 1850 году в Самаре случился страшный пожар. Практически все деревянные здания были уничтожены, а вот каменный дом купца Макке уцелел.

В декабре того же года император Николай I подписал указ об учреждении Самарской губернии. Но его надо было где-то зачитать. В пострадавшей от пожара Самаре самым лучшим домом правительственная комиссия признала дом купца Макке. Именно здесь был торжественно зачитан указ о создании Самарской губернии - 1 января 1851 года.

Через 30 лет в доме Мекке было открыто Реальное Училище императора Александра Благословенного. В него принимались мальчики в возрасте 10-13 лет. По его окончании они могли претендовать на получение высшего инженерного или экономического образования. К 1900-му году количество учащихся увеличилось со 100 до 350 человек в следствии чего было принято решение о расширении здания. Впрочем это уже совсем другая история.

САМАРА ПО ЗАЯВКАМ Реальное училище

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САМАРА ПО ЗАЯВКАМ: Реальное Училище-продолжение

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