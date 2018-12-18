Урожая больше на 40%: удобрения из Тольятти помогают накормить всю область

Плодородная почва формируется столетиями. И задача любого земледельца - сохранить и преумножить это богатство. А помогут в этом новые технологии.

«Погода одинаковая, а результат разный!»

Мы часто слышим, что минеральные удобрения - это «химия», от которой «один вред». Вот деды наши навозом обходились. Но на дворе ХХI век. Продвинутые труженики села идут в ногу со временем. ООО «Житница» находится в Ставропольском районе Самарской области. Ежегодно 4200 гектаров земли засевается подсолнечником, кукурузой, озимой пшеницей твердых сортов и горохом.

- Современное сельское хозяйство без удобрений представить нельзя, это все равно, что человек без еды, - уверен директор хозяйства Евгений Локтионов. - В Краснодарском крае и Ставрополье, которые по праву считаются всероссийской житницей, сейчас предпочитают жидкие удобрения. Эта тенденция распространяется по всей стране.

Евгений Локтионов в своей работе применяет жидкие серосодержащие удобрения от ПАО «КуйбышевАзот». Сегодня они составляют 75% «в рационе» растений на его полях.

- Производитель рядом, соотношение цена - качество - оптимальное. Да и удобно: удобрения можно обрабатывать по листу, можно вносить в почву при посеве, а также совместно со средствами защиты растений, микроэлементами и регуляторами роста. Подкормка не испаряется, поэтому расходуется экономно. Урожай радует и богатством, и качеством. Смотрю на поля соседей и удивляюсь: погодные условия одинаковые, а результат разный. Вот что значит правильно выбрать удобрение, - говорит Локтионов.

А ведь совсем недавно, в 90-е годы, жидкие удобрения, такие, например, как КАС, были незаслуженно забыты. Сейчас они уверенно возвращаются на российские поля благодаря своей эффективности, уникальным агрохимическим свойствам в сочетании с универсальностью и легкостью в использовании.

- Применение этих удобрений дает ощутимый положительный результат, - считает коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Былинин. - Мы в этом могли убедиться на практике, так как ПАО «КуйбышевАзот» успешно использует их в своем собственном опытном сельскохозяйственном предприятии ЗАО «Печерское» в Самарской области. Научные исследования, проводимые специалистами СГСА, показали, что наше предприятие двигается в правильном направлении, активно предлагая на рынке жидкие серосодержащие удобрения.

Настоящий прорыв

Во время весенних тестов, проводимых совместно с Самарской государственной сельскохозяйственной академией и АО «Евротехника», были заложены опытные посевы с применением серосодержащих жидких удобрений - КАС, КАС+S и РСП для пшеницы, сои, кукурузы, подсолнечника. Результаты впечатлили: урожайность на экспериментальных полях с использованием жидких серосодержащих удобрений оказалась существенно выше средних показателей по региону. Так, урожай яровой пшеницы составил от 20,8 до 25,3 центнера с гектара. Для сравнения: средние показатели сбора яровых культур по Самарской области в 2018 году составили 16,4, а в Приволжском федеральном округе - 18,2 центнера с гектара. На 30 - 40% превзошли средние показатели по региону.

- Цель наших изысканий - изучение эффективности серосодержащих удобрений, в основном жидких, производимых на ПАО «Куйбышев-Азот», - рассказывает заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой СГСА Владимир Милюткин. - За три года наблюдений выявлена достоверная тенденция влияния новых видов удобрений на урожайность и качество исследуемых культур. Это достигается содержанием азота в трех формах, что обеспечивает пролонгированное питание растений. А наличие серы влияет также и на качество урожая. Повышает содержание масла, белка, клейковины. Мы даже получали озимую пшеницу второго класса! Это настоящий прорыв, это новые технологии, имеющие высокую значимость для аграрного комплекса и региона, и страны в целом. Применение новых методик повышает доходность земледелия в 1,7 раза по сравнению с традиционной методикой внесения аммиачной селитры.

Сегодня «КуйбышевАзот» производит аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония (компактированный и кристаллический), серосодержащие тукосмеси, жидкие удобрения (КАС), жидкие серосодержащие удобрения (КАС+S; РСП). Жидкие серосодержащие удобрения отличает универсальность и удобство в применении, а также в пересчете на действующее вещество - выгодная цена.