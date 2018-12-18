2018-12-18T18:41:47+03:00
Общество

Безлимитки и льготы остаются: в Самаре с нового года вырастет стоимость проезда

Теперь за билет придется заплатить 28 рублей, школьники и студенты могут кататься за 14,6 рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре повысят стоимость проездаВ Самаре повысят стоимость проезда
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Власти Самары подписали постановление об увеличении стоимости проезда с 1 января. За билет в автобусе, троллейбусе, метро или трамвае придется выложить 28 рублей. Школьники и студенты заплатят 14,6 рублей. Сохраняются льготы и безлимитки: льготная сезонка для обладателей социальной карты жителя Самарской области по-прежнему будет стоить 270 рублей и действовать на 90 поездок, безлимитные карты для граждан, студентов и школьников также останутся в продаже и будут стоить соответственно 1800, 730 и 560 рублей.

Как отмечают эксперты, последний раз стоимость проезда в Самаре повышали три года назад, с тех пор произошло много изменений: выросла стоимость топлива и электричества, были закуплены новые трамваи и автобусы.

- Абсолютно уверен в том, что повышение стоимости проезда никогда не воспринимается как благо, оно воспринимается как нагрузка на отдельно взятую семью, на отдельно взятого человека. Но при всех сложностях, которые сейчас испытывает транспорт, я полагаю, было найдено единственно верное решение относительно той суммы, на которую повысится проезд, - говорит исполнительный директор ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Владимир Братчиков.

Январское повышение цен на проезд не стало сюрпризом. Проект постановления опубликовали на сайте горадминистрации, затем его обсуждали с представителями профсоюзов, студенческой общественности, союзом работодателей. Варианты были найдены оптимальные, например, стоимость безлимитки выросла адекватно к общему подорожанию, в нее по-прежнему заложены 64 поездки за 28 рублей. А стоимость проезда студентов остается одной из самых низких в ПФО и в стране. Например, в Москве учащиеся вузов и сузов отдают по 50 рублей; в Санкт-Петербурге – 40 рублей; в Красноярске – 28 рублей; в Казани – 25 рублей; в Ульяновске – 20 рублей.

- Заработная плата сотрудников трамвайно-троллейбусного управления не повышалась с 2015 года в связи с непростой экономической ситуацией на предприятии. Повышение тарифов на проезд позволит улучшить ситуацию и даст возможность проиндексировать зарплату работников, подтянуть ее до уровня средней оплаты по Самарской области, - указывает председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов на еще одну важную причину происходящих изменений.

Вместе с тем перед властями сейчас стоит задача расширять количество способов оплаты. В метро уже можно пользоваться электронным билетом вместо традиционного жетона, в первом квартале следующего года к оплате банковскими картами должны прийти во всех видах муниципального общественного транспорта. На терминалы уже установили новое программное обеспечение. К оплате собираются принимать бесконтактные карты всех банков, при этом никаких дополнительных настроек не потребуется. Также можно будет платить телефоном с установленными приложениями.

КОНКРЕТНО

Сколько будет стоить проезд с 1 января

28 рублей – цена билета при любом способе оплаты для граждан,

14,6 рублей - цена билета для школьника и студента,

1800 рублей – безлимитная карта для граждан,

560 рублей - безлимитная карта для школьников,

730 рублей – безлимитная карта для студентов,

280 рублей на 20 поездок и 560 рублей на 40 поездок - лимитированный льготный тариф для студентов,

270 рублей – социальная карта.

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