Лечить или предотвратить: что нового в диагностике ЖКТ предлагает самарская медицина?

Статистика неутешительна: в 2017 году с онкологическими заболеваниями разных локализаций на учете стояли более 3,5 миллионов россиян – 2,5% населения страны.

- В 2017 году выявлено и взято на учет пациентов с диагнозом «рак желудка» 32 272 человека (в Самарской области – 686), «рак ободочной кишки» - 35 466 человек (в Сам.обл. – 912), «рак прямой кишки» - 26 455 человек (в Сам.обл. – 619), - озвучила официальные цифры врач-онколог, врач высшей категории, д.м.н. Ирина Королева. – Это огромные цифры, причем на первой и второй стадии выявляется всего 33,9% - с опухолью желудка, 47,2% - с раком ободочной кишки и 51,7% - с раком толстой кишки. То есть, огромное количество пациентов приходят к врачу слишком поздно, когда заболевание достигло третьей, четвертой стадии. Но в онкологии есть и другой показатель: количество людей, стоящих на учете пять и более лет. С раком желудка таких людей 56,4%, с раком ободочной кишки – 52,7%, с опухолью прямой кишки – 52,3%. Это люди, которых вовремя и хорошо пролечили, и теперь они живут нормальной жизнью.

Ирина КоролеваФото: Елена СБОРНОВА

- Какие исследования помогут предотвратить онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта?

- В первую очередь, это эндоскопические исследования, - говорит Ирина Альбертовна. – Фибро-, гастро-, дуоденоскопию производят при самых различных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки - это высокоинформативные методы диагностики. Врач-эндоскопист, при необходимости, может сразу взять биопсию – исследовать фрагмент образования, чтобы подтвердить или исключить опухоль. Второе эффективное исследование – колоноскопия: достигнув возраста 50 лет, его должен проходить каждый человек. Сегодня, чтобы подготовиться к колоноскопии, даже не нужно делать клизмы – специальные препараты помогут очистить кишечник. И процедуру можно пройти без неприятных ощущений – под медикаментозной седацией.

- Эндоскопическое отделение Многопрофильной клиники «Реавиз» оснащено современной эндоскопической аппаратурой экспертного класса с функциями виртуальной хромоскопией (CBI), усиленного красного цвета (HbE).,цифрового увеличения (1.2*2,0), - рассказал врач-эндоскопист, врач высшей категории клиники «Реавиз» Анатолий Марчак. - Эти передовые оптические технологии дают возможность лучше визуализировать рак в ранней стадии, пищевод Баретта, с более точной прицельной биопсией. В эндоскопическом отделении используется методика удаления аденомиозных полипов, что снижает частоту колоректального рака на 66-80%. После эндоскопической полипэктомии, выполненной под медикоментозной седацией, спустя 2 часа, проведенные под наблюдением врачей, человек отправляется домой.

Анатолий МарчакФото: Елена СБОРНОВА

- Какие преимущества дает рентгенологическая диагностика?

- Энтерография позволяет исследовать тонкую кишку, - говорит врач-рентгенолог, заведующая рентгенодиагностическим отделением клиники «Реавиз» Екатерина Макарова-Горбачева. - Никаким другим методом, кроме рентгеноскопического метода первичного двойного контрастирования, это сделать невозможно. Так же обследуются прямая и ободочная кишка. Подготовка такая же, как к колоноскопии. Наше исследование неинвазивное – контрастное вещество, позволяет при сканировании увидеть анатомические особенности – например, удлинение или провисание кишечника. Часто пациенты обращаются с жалобами на дискомфорт в области малого таза, брюшной полости. Рентгеноскопия - функциональной исследование, при котором видно, в режиме он-лайн, как работает кишечник и можно понять в каком месте может быть проблема. Если диагноз поставлен, далее, для определения стадии раковой опухоли проводится компьютерная томография (КТ). Метод уникален тем, что оценивая послойно (с толщиной среза до 0,25 мм) пищевод, желудок и кишечник, мы видим также и состояние прилежащих структур, органов, лимфатических узлов в целом.

Екатерина Макарова-ГорбачеваФото: Елена СБОРНОВА

- Какие симптомы могут свидетельствовать о раке желудка?

- Это заболевание не заявляет о себе открыто, - говорит Ирина Альбертовна. – Человек может ощущать дискомфорт в животе, необоснованную слабость, изменения аппетита. Об образованиях может свидетельствовать низкий гемоглобин, запоры, чередующиеся с диареей. Если у человека язва желудка, нужно следить за самочувствием еще внимательнее – язва может со временем переродиться в злокачественную опухоль.

- Поставили диагноз «рефлюксная болезнь». Как часто нужно обследоваться, чтобы заболевание не перешло в онкологическое?

- Рефлюксная болезнь – прогрессирующее заболевание, которое в последнее время стало достаточно часто встречаться, - говорит Анатолий Владимирович. - Его суть в том, что пищеводно-желудочный переход не смыкается, и желудочный секрет забрасывается в пищевод, раздражая его стенки. Исследования нужно проводить так часто, как назначит врач гастроэнтеролог. В среднем гастроскопию нужно делать ежегодно.

- В семье был случай рака кишечника (у 50-летнего мужчины). Может ли он передаваться по наследству? Как избежать заболевания?

- Если ваш кровный родственник заболел в возрасте 50 лет, его дети должны пройти обследование кишки – колоноскопию – в 40 лет, то есть, на 10 лет раньше этого возраста, - советует Ирина Королева. - Если ваш родственник заболел в 50, скорее всего, заболевание не наследственное. Наследственные заболевания развиваются очень рано, до 30 лет, на фоне, например, множественных полипов кишечника.

- Слышала, что некоторые продукты вызывают рак кишечника. Так ли это?

- Заболевания кишечника могут быть связаны с неумеренным потреблением красного мяса и малым количеством клетчатки в рационе, - говорит Ирина Королева. – В последнее время люди больше употребляют тяжелой, жирной пищи, из-за чего количество опухолевых заболеваний кишечника растет. Красное мясо – это, прежде всего, говядина и баранина. Если эти продукты есть в меру, они принесут только пользу – нельзя лишать организм белка. Излишества же вредны для здоровья. В рационе должно быть достаточно овощей и круп.

- Говорят, что иногда для лечения онкологических пациентов применяют экспериментальные лекарства. Есть ли действительно эффективные?

- Мы живем в интересное время – каждый год в мире и нашей стране появляется новая группа противоопухолевых лекарств, - рассказала Ирина Королева. – За последние 10 лет количество новых препаратов увеличилось многократно – сейчас в мире практикуют применение более 200 препаратов от разных видов опухолей. Сегодня пациентам, чтобы получить эффективное лечение, не нужно ехать в Израиль – того же результата можно достичь в Самаре, например, в клинике «Реавиз».

Статистику не обманешь: более пяти лет после постановки онкологического диагноза живут люди, не пропустившие начало заболевания. Не жалейте времени на обследования. Будьте здоровы!