Вы мама или собираетесь ей стать? Посмотрите, что нужно знать о влиянии щитовидной железы на здоровье мамы и малыша

Беременность - волшебная пора в жизни каждой женщины и внушительная нагрузка на ее здоровье. Медики не устают напоминать, чтобы здоровье будущей мамы серьезно не пострадало, а малыш родился здоровым, к беременности нужно готовиться заранее. Среди специалистов, которых стоит посетить, обязательно есть эндокринолог. Почему будущим мамам так важно знать все о здоровье щитовидной железы, рассказали специалисты многопрофильной клиники Реавиз.

Главная в процессе обмена веществ

Щитовидная железа весит всего 15-20 грамм, по форме этот небольшой, но очень важный орган, напоминает бабочку. Именно щитовидная железа влияет на обмен веществ во всем организме. В ней содержится йод и образуются йодсодержащие гормоны: тироксин и трийодтиронин. Здесь же синтезируется кальцитонин, который компенсирует износ костей.

Большая “бабочка” у тех, кто в интересном положении

В Древнем Египте по размеру щитовидной железы определяли, беременна ли женщина. Замужние женщины носили на шее тончайшую шелковую нить. Если нить рвалась, это расценивалось как подтверждение беременности. Дело в том, что когда женщина находится в таком интересном положении, нагрузка на ее щитовидную железу значительно возрастает и она немного увеличивается.

Кстати, проверить здоровье щитовидной железы будущим мамам лучше до зачатия малыша. Исследования подтвердили, что проблемы с щитовидной железой могут сказаться на физическом здоровье и интеллекте ребенка, и даже спровоцировать кретинизм.

У плода щитовидная железы формируется на 4-5 неделе внутриутробного развития, с 12-ой недели она приобретает способность накапливать йод и синтезировать гормоны, а к 16-17 неделе полностью сформирована и активно функционирует.

- Незначительное изменение уровня гормонов щитовидной железы в крови мало проявляющее себя до беременности, в условиях повышенной нагрузки может обернуться явным гипотиреозом. Как правило, женщины попадают на прием к эндокринологу на 6-8-й неделе беременности. А правильнее проходить обследование щитовидной железы еще до зачатия, чтобы своевременно оценить все риски и решить имеющиеся проблемы. Во время беременности необходимо проводить йодную профилактику, потому что мама - единственный источник йода для малыша, - отмечает врач-эндокринолог Лариса Фаерман.

Щитовидная железа и гормоны

Щитовидная железа — это главный производитель гормонов, которые влияют на все процессы в нашем организме: вес, настроение, работоспособность, самочувствие и т.д. При этом щитовидка очень “скромная” и о своем плохом самочувствии заявляет не ясно. Многие симптомы люди списывают на усталость, наследственность или другие заболевания, теряя при этом драгоценное время и усугубляя последствия.

- Среди основных заболеваний щитовидной железы в первую очередь следует выделить гипертиреоз (тиреотоксикоз) и гипотиреоз. Гипертиреоз — вызван повышением функции щитовидной железы, которая переходит в состояние чрезмерной активности, увеличивается в размерах и вырабатывает большое количество тиреоидных гормонов. При гипотиреозе происходит обратный процесс - щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что может привести к замедлению обмена веществ в организме, - комментирует врач-эндокринолог Игорь Грибанов.

- Есть также врожденный гипотиреоз. Это заболевание встречается с частотой 1 случай на 4000–5000 новорожденных. У девочек заболевание выявляется в 2–2,5 раза чаще, чем у мальчиков. Для новорожденных снижение уровня тиреоидных гормонов также опасно и может приводить к серьезным последствиям. Своевременно поставить диагноз и, следовательно, вовремя начать лечение можно только при проведении раннего обследования всех новорожденных. Такое исследование проводят в первые дни жизни, - отмечает врач-педиатр, детский эндокринолог Галина Мытник.

Профилактика

Сам йод не является прямой причиной болезненных состояний, но постоянная его нехватка может привести к тяжелым последствиям. Медики отмечают, что есть несколько вариантов профилактики йододефицита: массовая, групповая и индивидуальная.

Массовая профилактика – употребление в рацион йодированной соли.

Групповая - назначение препаратов йода строго под контролем специалиста в группах наибольшего риска - дети, подростки, беременные и кормящие женщины.

Индивидуальная профилактика - употребление продуктов с повышенным содержанием йода - морская рыба, морепродукты, а также лекарственные препараты, которые обеспечивают нужное количество йода в организм человека.

Женщинам эндокринологи рекомендуют раз в 2-3 года делать УЗИ щитовидной железы и сдавать гормоны ТТГ, сТ3, сТ4, даже если ранее никакой патологии не было, а если проблемы есть - обязательно регулярно наблюдайтесь у врача-эндокринолога!

КОНКРЕТНО

В многопрофильной клинике РЕАВИЗ прием ведут три эндокринолога:

врач-эндокринолог Лариса Фаерман, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Елена Абдалкина и врач-эндокринолог Игорь Грибанов. Записаться на прием можно по телефону: 8 (846) 321-21-21

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