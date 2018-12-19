2018-12-20T07:59:03+03:00
Общество

"Они шевелятся": В новогодних подарках из Самары нашли червяков

Подарки приготовили для детей медработников из Сорочинска Оренбургской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Не все конфеты детям полезныНе все конфеты детям полезныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Близится Новый год и снова разгораются скандалы с участием новогодних подарков. Каждый декабрь в красивых коробочках находят то конфеты с плесенью, то просрочку, то неучтенных животных. Вот и в этом году в профсоюзе медработников в Сорочинске Оренбургской области решили порадовать детишек сотрудников местных учреждений здравоохранения и заказали подарки в самарской компании "Выбор", на сайте которой есть много вариантов подарочных упаковок и их наполнения. В Сорочинске выбрали набор "Любимчик". Вскрыли коробку - открыли конфету и обнаружили червей. Они лакомились сладостью - по вкусу червякам пришлись конфеты "Волжские зори" производства "Самарского кондитера". Пиршество засняли на видео и выложии в соцсетях.

- Раздать эти подарки мы не успели и это хорошо, конечно же, мы сразу обратились в компанию и оформили возврат. В фирме вину признали, деньги вернули в профсоюз. Будем закупать новые подарки, - объяснили в пострадавшей организации.

Новогодние подарки детям, слабонервным не смотреть!!!.Новогодние подарки детям Оренбургская область, слабонервным не смотреть!!!

В самой фирме "Выбор" нам рассказали, что конфеты, поступившие на склад,проверяют, но выборочно. Также покупателям здесь оказались готовы предоставитьсертификаты качества на подарок. Их могут прислать заранее, либо же привезти вместе с конфетами.

- Проверка у нас проходит на складе, обязательно все проверяют. Если какие-то проблемы случатся, конечно, мы деньги вернем, - рассказал специалист нашему журналисту, который позвонил с намерением купить подарки. Кстати, набор №21 "Любимчик" уже закончился. Либо же в организации не захотели сообщать, что он отозван.

Стоит сказать, что подобные истории случаются практически каждый год, виноваты в проблеме орехи, сухофрукты, именно в них вольготно живут личинки пищевой моли. Столкнуться с ней может каждый у себя дома, вреда здоровью эти червячки принести не могут, но найти их в красивой обертке очень неприятно. В том,что они смогли завестись в конфетах, виноваты чаще всего неправильные условия хранения или же использование при изготовлении сладостей некачественного сырья. Определить, кто виноват конкретно, не так то просто: условия хранения могут быть нарушены как на складе самого производителя, так и на любом другом этапе транспортировки.

В прошлом же году самарским детям вручили подарки из прошлого: на конфетах неправильно напечатали дату изготовления.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врач-диетолог, главный внештатный диетолог минздрава Ольга Сазонова:

- Что должно насторожить: заменитель масла, соевый порошок, красители. Часто пальмовым маслом заменяют какао-масло, это не принесет вреда, но качество будет хуже, зато цена ниже. Но пальмовое масло - это растительное мало, это лучше, чем маргарин, который содержит трансжиры. Очень редко можно увидеть какао или какао-порошок в конфете. Мы посмотрели конфеты из новогодних подарков на радио "КП-Самара", в основном во всех очень много жиров, сахара, прочитать состав - безумно сложно. Везде есть красители, консерванты. Жир специального назначения почти на всех конфетах... Даже непонятно, что это. Калорийность в любом случае очень высока. Для зубов самые вредные конфеты - это карамельки и ириски. Если в плане влияния на зубы выбирать, то лучше съесть шоколадку.

Лично я домой вообще не приношу подарки, которые выдают на работе. Нужно разумно подходить ко всему. Не больше 2-3 конфеток в день, да и то по праздникам, наверное. Берегите себя, следите за здоровьем.

Новогодние подарки: как не отравить ребенка

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