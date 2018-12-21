Рост "коммуналки" и "драгоценный" мусор: что приготовит самарцам ЖКХ в 2019 году?

Рад бы в Китай, да долги не пускают

Будто специально, накануне «круглого стола» Самару постиг коммунальный коллапс - порыв трубы на улице Мориса Тореза парализовал движение, без холодной воды остались жители почти 30 домов. Эксперты говорят, порыв в начале зимы даже к лучшему: аварию устранят, и она не грянет в разгар морозов. Совсем без ЧП никогда не обходилось, а в этом году они прогнозируемы: в период подготовки и проведения чемпионата мира перекапывать город для ремонта подземных трасс было нельзя. Кроме этого разового ограничения, из года в год кочует еще одна причина недостаточных ремонтов и реконструкций сетей: банальные неплатежи тех, кто ими пользуется. То есть потребителей услуг.

- На 1 декабря заведено 118 тысяч производств на сумму более 3118 миллионов рублей, причем 98% должников - физические лица, - рассказала заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Евгения Рахматуллина. - За отчетный период окончено более 50 тысяч исполнительных производств на сумму 1183 миллиона рублей, фактически взыскано более 624 миллионов.

С должников по решению суда взыскивают средства, находящиеся на их счетах, удерживают с зарплаты, описывают и арестовывают имущество. Да и за границу на праздники не сгоняешь - долги не пустят.

- Задолженность потребителей Самарского региона перед ПАО «Т Плюс» составляет 8,7 миллиарда рублей, в том числе 6,8 млрд - просроченная задолженность, - говорит директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. - Основная группа должников - управляющие компании и ТСЖ, собирающие коммунальные платежи с населения.

По словам Юрия Вячеславовича, «топ» должников возглавляет обанкротившаяся управляющая компания «ВАСКО» - она оставила тепловикам долгов на 647 миллионов рублей. Второе место в «черном» рейтинге занимает МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» города Сызрани. Заплатив всем ресурсоснабжающим организациям, предприятие, которое сейчас проходит через процедуру банкротства, почему-то оставило в стороне расчеты с «Т Плюс» на сумму 762 миллиона. Самое интересное, что такой долг (фактически счет, выставляемый за год) накопился при 97-процентной собираемости коммунальных платежей - население Сызрани платит по счетам аккуратно.

На третьем месте должников утвердился ООО «Департамент ЖКХ города Тольятти», но с ним заключено соглашение на структуризацию 413 миллионов долга.

Однако наряду с теми, кто теплоснабжение воспринимает как благотворительное мероприятие тепловиков, есть и добропорядочные потребители. Для них ПАО «Т Плюс» ежегодно проводит акцию «В новый год - без долгов!». Предприятие выставляет предварительные квитанции за декабрь, давая гражданам возможность погасить их досрочно - спокойно рассчитаться и уйти на каникулы. При этом они автоматически попадают в реестр участников акции, среди которых разыгрываются призы.

Вопросов к ЖКХ всегда много, и зачастую люди их адресуют прямиком в управляющую компанию. Не без основания: не каждая УК может похвастать безупречной репутацией. Изменения в законодательстве могут положить беспорядкам конец: наличие у УК задолженности перед ресурсоснабжающей компанией, превышающей двухмесячную сумму, расценивается как лицензионное нарушение. Два таких нарушения в год - и лицензия отбирается. Важный момент: задолженность УК нужно доказать актом сверки или решением суда.

- Изменения в законодательстве были направлены на то, чтобы расчистить рынок ЖКХ, убрать с него недобросовестные управляющие компании, - считает Юрий Рябов. - В том числе для того, чтобы ресурсоснабжающие организации имели право переходить на прямые договоры с потребителями. Впрочем, мы уже давно перешли на прямые расчеты с жильцами домов, насчет управляющих компаний которых у нас были сомнения. Сейчас другая тенденция: получая протоколы от управляющих компаний и проверяя их правомерность (опрашивая жителей), зачастую оказывается, что собрания жильцов не проводились. Управляющие компании стремятся снять с себя функции «передающего звена» и ответственность за неплатежи, но не соблюдают законодательство должным образом.

Когда УК и жильцы - партнеры

Компания «Жилуниверсал» старается всесторонне мотивировать жильцов рассчитываться за коммунальные услуги вовремя.

- Вопросы по долгам есть и у нас - жители должны более 400 миллионов рублей, - рассказал главный инженер УК «Жилуниверсал» Алексей Илюшин. - Основная сумма долга перед компанией «Т Плюс». Недавно мы встречались с руководством, искали пути решения проблемы. Со своей стороны мы, конечно, делаем все возможное. Во-первых, пытаемся побудить должников к расчетам через суд. Вводим ограничения подачи коммунальных услуг. И, естественно, работаем с жителями - для всех лучше, когда долги гасятся добровольно, а не принудительно. Процент сбора платежей растет с каждым годом: по прошлому году показатель составлял 95%, в этом году планируем довести его до 97%.

Алексей Вячеславович уверен: причины неплатежей разные, поэтому и подход к должникам должен быть индивидуальным. Среди них, безусловно, есть люди, которые просто не хотят платить. Но есть и те, которые не в состоянии погасить долг при всем желании - нет денег.

- Тем, кому тяжело оплачивать коммунальные услуги, мы предлагаем оформить субсидию, - говорит Алексей Илюшин. - Когда человек приходит к нам, чтобы найти решение проблемы, мы не начисляем пени, а предоставляем рассрочку. Надо заметить, что компания «Жилуниверсал» вообще не имеет никакого отношения к деньгам, которые жители платят за коммунальные услуги. Все расчеты идут мимо нас - через муниципальное предприятие «Единый информационно-расчетный центр» к ресурсоснабжающим организациям.

УК «Жилуниверсал» всячески поощряет жителей «своих» домов к честным своевременным расчетам. Во дворах многоквартирников, за которыми долгов не водится, частым явлением являются праздники и другие приятные неожиданности. Например, сейчас подъездные козырьки таких домов украшают новогодняя иллюминация, лазерные проекторы. Ответственным гражданам это благодарность за понимание, а безответственным - урок: заплатите - праздник придет и в ваш двор.

Впрочем, первый квартал 2019 года не за горами: когда управляющая компания будет отчитываться перед жильцами за средства - куда и сколько потрачено, люди сами увидят, как своевременные платежи влияют на их жизнь. Ремонты, содержание лифтов, освещение - УК предоставит отчет по всем статьям во всех 660 домах, которые обслуживает.

- Чтобы совершенствовать свою работу, мы стараемся найти взаимопонимание с активистами - в каждом доме есть группа людей, болеющих за дом, - говорит Алексей Вячеславович. - Мы ведем постоянный диалог со старшими по дому - они не только озвучивают проблемы, но и вносят дельные предложения.

Иллюминация сегодня украшает не только дома без долгов, но и те, которые принимают участие в программе «Городская комфортная среда». Чтобы принять в ней участие, нужно подготовить документы, сделать проект, проконтролировать, словом, равнодушные люди попросту не стали бы этим заниматься.

- В одном из таких дворов в рамках программы построили парковку для автомобилей. Когда выпал первый снег и мы прислали трактор, оказалось, что автолюбители уже вышли с лопатами и все расчистили, нам осталось убрать сугроб с дороги, - улыбается Алексей Вячеславович.

Капремонт откладывается?

На сегодняшний день жители Самарской области задолжали круглую сумму и фонду капремонта - два миллиарда рублей. По идее, фонд может взыскать долги через суд, но ирония в том, что у него нет на это денег - не предусмотрены бюджетом.

- Плохая новость в том, что Министерство строительства и ЖКХ РФ предъявляет фондам новые требования - они должны ремонтировать столько домов, на сколько собрано средств, - говорит председатель Комиссии по местному самоуправлению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области, руководитель регионального центра ЖКХ-контроль Виктор Часовских. - Раньше можно было планировать большие объемы в расчете на будущие поступления, сейчас так нельзя. Это главная причина того, что в этом году вместо 900 запланированных домов отремонтировали всего 514 (плюс 118 домов по гостевому маршруту). Остальные 386 домов перейдут на 2019 год.

Городская среда стремится к комфорту

В этом году самарцы не только наблюдали, но и активно участвовали в преображении города. Общественные пространства - парки, скверы, бульвары и дворы хорошели на глазах.

- В этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» из 130 общественных территорий путем голосования жителей были выбраны 22 территории в каждом из девяти внутригородских районов, - рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара Алексей Старостин. - До 1 сентября на каждой из них были выполнены работы по благоустройству (лишь деревья и кустарники посадили позже, в соответствии с агротехническими сроками).

Также был облагорожен 61 самарский двор, после приемки работ в каждом из них прошел праздник.

Что год грядущий нам готовит?

В ноябре было подписано постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с повышением НДС с 18 до 20%. Насколько больше придется платить за коммунальные услуги?

- С 1 января плата за коммунальные услуги повысится на 1,7%, с 1 июля - еще на 2%, - говорит Виктор Часовских. - То есть если сейчас человек в совокупности за все коммунальные услуги платит 1000 рублей, в январе он заплатит 1017 рублей. С 1 января и твердые бытовые отходы становятся коммунальной услугой, и с 1 июля услуга по их утилизации войдет в эти 2% повышения.

Твердые бытовые отходы, которые входили в плату за содержание, в январе становятся «твердыми коммунальными отходами» и перемещаются в графу коммунальных услуг. Определен региональный оператор - «Экостройресурс», и рассчитаны (еще в 2016 году) нормативы. Рассчитан тариф по вывозу и утилизации - 598,16 рубля за один кубометр коммунальных отходов. Однако ежемесячный платеж за вывоз - 117 рублей с человека - оказался непомерно высоким.

- Сейчас подход к начислению платы за коммунальные отходы меняется: предлагается в городах Самарской области вести расчет не по количеству проживающих в квартире человек, а по площади, как было раньше, - рассказал Виктор Иванович. - Новый норматив - 0,91 кубометра мусора на квадратный метр жилой площади в год (может быть, он еще будет скорректирован), то есть 0,0076 кубометра в месяц. Получается, что с 1 января мы должны ежемесячно платить с каждого метра жилплощади 4,54 рубля. При таком расчете семьям будет проще платить за вывоз мусора. А вот одиноко живущие в больших квартирах проиграют.