Головная боль: почему появляется, можно ли избавиться без лекарств

Головная боль или мигрень способна превратить жизнь в ад. Отсутствие концентрации, раздражительность, низкая работоспособность. Среди хронических болей головная занимает третье место – после неприятных ощущений в суставах и спине. Специалисты центра остеопатии доктора Коваленко подробно рассказал о том, почему болит голова и как от этого избавится.

Современная медицина выделяет 5 типов головной боли: сосудистая, головная боль из-за мышечного напряжения, боль, возникающая из-за изменений давления, головная боль из-за инфекций или интоксикаций и невралгическая боль.

Узнай, что у тебя болит?

Сосудистая головная боль ощущается как тупые пульсирующие удары в голове. Она усиливается в положении лежа и уменьшается стоя. Болезненные ощущения при этом виде боли усиливают любые факторы, затрудняющие венозный отток – повышение давления при заболеваниях органов дыхания и пищеварения, тугой воротник или галстук, длительное нахождение в позе с опущенной головой, кашель, чихание и даже смех.

Причинами сосудистой головной боли могут стать изменения артериального давления, мигрень, нарушение венозного оттока из полости черепа, атеросклероз, болезни крови и другие процессы.

Самый распространенный тип боли - головная боль напряжения. Она монотонна, сопровождается ощущением сжимания, сдавливания. Обычно такая боль двусторонняя, причем одна сторона может болеть интенсивнее. Боль обычно длительная и нарастает к вечеру. Напряженные мышцы головы и плечевого пояса всегда болезненны при пальпации. Людям с таким видом головной боли, как правило, неприятно даже легкое воздействие на напряженные мышцы: расчесывание волос, ношение шапки и т.п. Часто развивается метеозависимость. Этот тип боли тесно связан со стойким напряжением мышц головы и плечевого пояса. Возникает такая боль при стрессах, неврозах, а также при болезнях глаз, ЛОР-органов, рта и остеохондрозе шейного отдела позвоночника.

Ликвородинамическая головная боль возникает из-за изменений давления. Она зависит от положения головы и тела - боль усиливается, когда затруднен отток и при любом натуживании, кашле, чихании. Такая боль чаще ощущается в области темени и затылка, может сопровождаться головокружением. Уменьшается боль в положении лежа, а также при опускании головы вниз.

Четвертый тип боли - головная боли из-за инфекций и интоксикаций. Токсины могут попасть в организм извне или образоваться при инфекционном заболевании. Они нарушают обмен веществ в головном мозге. При этом образуются вещества, которые могут напрямую раздражать болевые рецепторы и провоцировать появление боли, вызывая спазм или расширение сосудов.

Еще один тип боли - невралгическая. Невралгическая головная боль выглядит как серия коротких приступов острой боли – пронизывающей, жгучей, стреляющей. Боль может распространяться на соседние участки тела. Провоцировать такую боль могут определенные действия: жевание, умывание, бритье, прикосновение к определенным зонам и др. Эта боль связана с раздражением нервов каким-либо патологическим процессом. Чаще всего встречается невралгия ветвей тройничного нерва.

Существует также психогенная головная боль, возникающая на фоне психических расстройств (истерия, депрессия, ипохондрический синдром и др.). Ощущения пациентов при такой боли бесконечно разнообразны и переносится такая боль достаточно тяжело.

Специалисты отмечают, что чаще всего головная боль является смешанной и обусловлена сочетанием нескольких из перечисленных выше механизмов.

Секреты диагностики

Чтобы избавиться от навязчивой головной боли, необходимо в первую очередь определить ее причины, здесь очень важна своевременная диагностика. В зависимости от жалоб врачи назначают самые разные обследования – от рентгенографии черепа и позвоночника, КТ, МРТ, электроэнцефалография, реовазография, исследования мозговых сосудов и кровотока, анализ различных биохимических показателей крови, консультации узких специалистов (офтальмолога, невролога, психиатра и т.д.) и другие исследования.

Пора к врачу

Иногда головная боль - это сигнал опасного заболевания. Вот несколько ситуаций, при которых визит к врачу лучше не откладывать:

- Внезапное изменение частоты и характера приступов головной боли

- Резкое усиление интенсивности боли

- Внезапное появление сильнейшей головной боли

- Прогрессивное нарастание боли в течение короткого времени (недель, месяцев)

- Головная боль сопровождается нарушением сознания или появлением слабости в конечностях, а также психическими расстройствами

- Впервые возникшая головная боль у ребенка или у лиц старше 50 лет

- Головная боль развивается через несколько дней или недель после нетяжелой травмы головы

- Если есть признаки повышения внутричерепного давления

Голова, не боли!

Есть много способов лечения головной боли. Среди них медикаментозное лечение и немедикаментозные способы. Медикаментозное лечение основано на знании механизмов возникновения боли.

К немедикаментозным способам относятся:

1. Остеопатия

2. Мануальная терапия

3.Массаж и лечебная физкультура

4.Физиотерапия

5.Иглорефлексотерапия

6.Фитотерапия

7.Медитация и другие практики, помогающие взять под контроль эмоции и достичь расслабления, снять стресс

Эти методы ориентированы на профилактику возникновения боли, потому что они влияют не только на механизмы развития боли, но и непосредственно на её причину – будь то биомеханические нарушения, сосудистая дистония, психоэмоциональные нагрузки и др.

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Как лечат головную боль в Центре остеопатии доктора Коваленко

Доктора центра предпочитают проводить лечение головных болей - остеопатически. Остеопатическое лечение проводится с применением мягких, безболезненных методик, оно имеет минимальные противопоказания и применимо для пациентов любого возраста.

Как это работает? Органы и ткани здорового человека имеют определенную форму, плотность, температуру. Когда в них происходят патологические нарушения, эти характеристики меняются, органы могут сместиться, увеличиться, стать более плотными. Эти изменения и находят чуткие и натренированные пальцы остеопата, способные иногда почувствовать то, что не могут определить даже современные медицинские приборы. Врач остеопат работает мягко, деликатно, в ритме тканей, в выбранном мануальным тестированием векторе, используя необходимые техники, которых сейчас насчитывается свыше 4500.

Остеопаты Центра анализируют работу всего организма в целом, находят первопричину возникновения головных болей и устраняют ее в процессе лечения. Обычно лечение занимает 5-7 сеансов, но уже после первых 2-3 сеансов головная боль уменьшается и начинает отступать.

Центр остеопатии доктора Коваленко

Адрес: Самара, ул. Галактионовская,157;

Ул. Губанова 20А.

Тел.: +7 (846) 313-00-01, 300-43-27

Сайт: https://klinika-kovalenko.ru/

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