2018-12-28T11:33:35+03:00
Общество

Оно вертится: новое колесо обозрения в Самаре будет работать даже 31 декабря

55-метровое колесо обозрения в Самаре заработало, стала известна цена поездки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новое колесо обозрения высится со стороны Московского шоссеНовое колесо обозрения высится со стороны Московского шоссеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прямо перед Новым годом горожанам сделали подарок: в парке им. Гагарина запустили колесо обозрения, которое обещали открыть уже несколько лет. 55-метровая махина появилась с той стороны парка, которая ближе к Московскому шоссе. Старое колесо еще не демонтировали, оно по-прежнему высится ближе к улице Стара-Загора, но не работает.

Новое колесо обозрения в Самаре для города уникальное. Во-первых, оно будет работать даже зимой. Остановится только при температуре ниже - 20 градусов, в ливень, сильный снегопад, грозу.

Кабинки застеклены и отапливаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кабинки застеклены и отапливаютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Работать колесо будет каждый день, до 22.00. В том числе и 31 декабря. А уже 1 января в 10.00 мы снова будем ждать гостей, - говорит представитель МП "Парки Самары" Алексей Пецин.

Всего на колесе 24 кабинки, есть и те, что предназначены для пассажиров с ограничениями по здоровью. В теплое время года здесь установят пандус, так что прокатиться на колесе смогут и инвалиды-колясочники. Все кабинки оборудованы сплит-системами, зимой в них тепло, летом прохладно. Мы прокатились и оценили: стекла не запотевают!

Самарцы уже опробовали новый аттракцион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы уже опробовали новый аттракционФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каждой кабинке мягкое сидение, столик и две открывающиеся форточки.

Стали известны и цены на колесо обозрения в Самаре: в будние дни поездка стоит 250 рублей для взрослых и 100 для детей, в выходные 300 и 150 рублей соответственно.

Вращаться колесо может с тремя скоростями: от 8 до 20 минут за оборот. С верхней точки даже видна Волга и Жигулевские ворота. Но это в хорошую погоду.

Вот такой вид открывается с высоты 55 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такой вид открывается с высоты 55 метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказали представители МП "Парки Самары" и о безопасности. Колесо прошло процесс сертификации, все документы размещены на информационной стойке.

Оно работает от электрических сетей, оборудовано генератором, но даже если сразу отключатся все источники питания, колесо смогут запустить вручную, чтобы вернуть пассажиров на землю.

В закрытых кабинках кататься совсем не страшно, они лишь немного покачиваются от ветра.

Прокатиться на колесе обозрения смогут и инвалиды-колясочники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокатиться на колесе обозрения смогут и инвалиды-колясочникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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