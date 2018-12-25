Сердце должно любить, а не болеть: кому нужно срочно обратиться к кардиологу?

Сердце - самый удивительный орган в теле человека. Оно, ни на секунду не останавливаясь, трудится всю нашу жизнь, перекачивая литры крови. И именно сердце нуждается в нашем особом внимании и заботе. Но если за кожей или волосами мы непрестанно ухаживаем, то как часто мы вспоминаем о своем "пламенном моторе"? Не в тот ли момент, когда на ночь отправляем в желудок жирный бутерброд? Или, может быть, когда начинаем нервничать из-за мелких неприятностей на работе, зарабатывая чуть ли не сердечный приступ?

Врач-кардиолог многопрофильного медицинского центра «МЛЦ» Ольга Колосова работает в сфере здравоохранения уже более 25 лет. Начинала она свой трудовой путь в реаниматологии, и сегодня Ольга Николаевна рассказывает читателям КП-Самара, что же нужно делать для того, чтобы ни в коем случае не оказаться на операционном столе, и почему к кардиологу нужно обращаться в целях профилактики.

Ольга Николаевна, кому стоит обязательно обращаться к врачу-кардиологу?

- В первую очередь, это люди с серьезными хроническими заболеваниями: ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет, почечная недостаточность, онкопатология и другие. Таким пациентам постоянное наблюдение просто необходимо. В профилактических целях я рекомендую обращаться к врачу-кардиологу также людям, которые имеют отягощенную наследственность, т.е. кровных родственников с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следить за здоровьем сердца и сосудов нужно и тем, кто относится к группе риска: это люди экстремальных профессий, с избыточным весом, повышенным холестерином в крови, табакокурением.

Вы хотите сказать, что возраст не имеет значения?

- Я бы рекомендовала делать кардиограмму после 20 лет и хранить ее как паспорт каждому из нас. Это паспорт нашего сердца, эти данные могут понадобиться в дальнейшем для уточнения диагноза, для быстрого выявления возникших проблем. Также я хочу подчеркнуть, что сегодня все чаще, к сожалению, с инфарктами к врачам попадают молодые люди. По данным ВОЗ 80% населения земного шара находится в состоянии предболезни, когда резервы нормального функционирования систем организма сдвинуты в сторону истощения. И ряд приобретенных болезней сердца, на мой взгляд, в большинстве своем - это психосоматика, следствие эмоциональной нагрузки, стресса. Жизнь в современном мире становится все напряженнее, возможностей для отдыха - все меньше. Молодые люди подвержены стрессу, и это приводит к нарушениям в раннем возрасте. Так что не стоит ждать 50-летия для того, чтобы начать думать о своем сердце.

Такое маленькое приспособление помогает определить, достаточно ли кровь насыщенна кислородомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И все-таки, какие симптомы уже просто кричат: беги к врачу?

- Боли в сердце, вернее то, что мы ими называем - неприятные ощущения в левой части грудной клетки - это неспецифический признак. Описано более 20 причин, которые могут их вызывать, включая проблемы ЖКТ, заболевания позвоночника и многое другое.

Для меня самая типичная жалоба - это одышка, плохая переносимость физической нагрузки. Если вы начинаете задыхаться, по лестнице взбежав на третий этаж - плохой признак. Сердце - это насос. Если появляется одышка - значит, он плохо качает. Наша с пациентом, задача - узнать причину. Может быть, это плохая проходимость коронарных сосудов, повышенное артериальное давление, сердечная недостаточность. Еще это такие симптомы, как быстрая утомляемость, усиленное сердцебиение, перебои в работе сердца - все это повод обратиться к врачу за дополнительной диагностикой. Нарушения ритма есть почти у всех людей, но нужно понять, насколько они жизнеопасны.

Какие виды обследований могут понадобиться пациенту?

- Так как причин, вызывающих боли в области сердца, достаточно много, нужно четко понимать, что происходит с вашим сердцем. Для этого нужны ряд скрининговых обследований: это ЭКГ, ЭхоКГ (УЗИ сердца), суточное мониторирование ЭКГ и АД.

ЭКГ:

Во время электрокардиографии регистрируются электрические импульсы, которые возникают в сердце. Эта информация записывается на специальную бумагу в виде особого зубчатого графика. Глядя на него, кардиолог может выявить острые состояния (инфаркт миокарда, приступ аритмии и т.д.), рубцовые изменении миокарда левого желудочка, нарушения проводимости, ишемию, гипертрофию. Но все же кардиограмма, которую делают в течение нескольких секунд в состоянии покоя, часто для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний бывает недостаточно информативной.

УЗИ сердца (ЭхоКГ):

Эхокардиография – это ультразвуковая визуализация сердца. Врач на экране видит сердце в разрезе, выявляет наличие гипертрофии (утолщения) стенок левого желудочка, пороков сердца, рубцовых изменений, сердечной недостаточности и др. Это исследование также проводится в состоянии покоя.

Лучше всего ЭКГ и УЗИ сердца исследования проводить в комплексе. В «МЛЦ» разработана специальная программа «Кардиология», на которую до 31 января 2018 года действует скидка 23%. В комплекс входит первичный приём врача-кардиолога, ЭКГ и УЗИ сердца.

Вы еще сказали про суточное мониторирование. Что это такое?

- Определить, как работает сердце в ритме жизни пациента помогает суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ. На сутки пациенту прикрепляют аппарат, с которым он ведет свой обычный образ жизни. А затем врач смотрит, как сердце реагирует на привычные нагрузки, что происходит во время сна. В «МЛЦ» используется аппарат суточного мониторирования ЭКГ и АД последней версии «Кардиотехника07» фирмы «Инкарт». Это оборудование оснащено современной программой, которая позволяет выявить всевозможные нарушения ритма и проводимости сердца, ишемию миокарда, работу кардиостимулятора (при наличии у больного), определить переносимость физической нагрузки, наличие храпа, и, соответственно, поставить более точный диагноз, дать самые полезные рекомендации. Так же возможно проведение суточного мониторирования артериального давления для выявления как гипертонии, так и гипотонии, коррекции медикаментозного лечения.

Как проходит приём у кардиолога? Нужно ли пациенту как-то готовиться?

-Во первых, нужно вспомнить все. Что и когда вас беспокоило, какие заболевания есть в анамнезе, когда и какие препараты принимали, как их переносили, какие обследования проходили. Доктору желательно предоставить всю имеющуюся у вас медицинскую документацию. Нужно понимать, что работа всех органов тесно взаимосвязана, поэтому могут понадобиться и результаты анализов на гормоны щитовидной железы, и результаты МРТ, и многое другое. Если таких данных у вас нет, не волнуйтесь, в многопрофильном медицинском центре «МЛЦ» вы сможете провести все необходимые виды обследований и сдать анализы в удобное для вас время и без очередей.

Также будет замечательно, если пациент в течение нескольких дней до приема будет вести дневник давления и пульса. Кардиологические лекарственные препараты влияют на частоту сердечных сокращений. Чтобы правильно подобрать лечение необходимо с первого обращения иметь как можно больше доступной информации.

Скажите, пожалуйста, как уберечься от болезней сердца? Какие советы можете дать читателям?

- Все эти советы и рекомендации известны и доступны. Правильное питание: меньше жирного, больше свежих овощей, фруктов. Здоровый образ жизни. Больше двигайтесь, занимайтесь зарядкой, избавляйтесь от лишнего веса. Отдыхайте, не делайте работу главной целью своей жизни, старайтесь беречь организм от стрессов, и не перенапрягайте нервную систему. Помните: профилактика - ключ к здоровью. Не прячьтесь от проблем. Если чувствуете, что сердцу нужна помощь - обращайтесь к врачу, который сможет поддержать вас и ваше здоровье.

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