Мысли о вечном у Волги, разговор с бабушками и кино: Филипп Киркоров показал, как проводил время в Самаре

Телегид «Вокруг ТВ» опубликовал документальный фильм про тур короля российской эстрады Филиппа Киркорова по России. Авторы проекта без использования профессиональных камер и света показали, чем занимался артист в промежутки между концертами. Не менее 8 минут в картине посвящены пребыванию Киркорова в Самаре минувшей осенью

- Моя любимая была машина - «девятка» - «мокрый асфальт». Я потом на ней разбился, в Москве прям на набережной, не вписался в поворот и в дерево врезался. Я теперь мимо этого дерева проезжаю и думаю: «Господи, так жалко», - самарская история Филиппа начинается с рассказа о давнем ДТП с его участием.

Потом музыкант идет развлекаться по ночному городу и отправляется в кинотеатр в торговом центре «Гудок», чтобы практически в гордом одиночестве посмотреть «Богемскую рапсодию» про своего «любимого Фредди Меркьюри».

Артист не только работал, но и развлекалсяФото: скрин с видео

- Подготовились ко встрече со звездой! - Киркоров обращает внимание на синий цвет стен, поднимаясь по эскалатору к кинозалу.

Уже на следующее утро певец идет гулять на набережную и своим внешним видом шокирует местную бабушку, которая удивляется и кричит артисту и его спутникам: «Ой, богачи!» Впрочем, гости города шутят, что это не Филипп, а все лишь его двойник.

- Очень-очень похож! Ходили на его концерты, когда он еще был молодой! - признаются две другие пенсионерки.

Сам же Киркоров восхищается Волгой. И вздыхает:

- Не знаю, почему мне так вода всегда нравится. Наводит на мысли о вечном...

Чуть позже Филипп объясняет съемочной группе свой маршрут. Это происходит уже на площади Славы:

- Всегда посещаю знаковые места в городе, я как бы ими подпитываюсь, у меня же шоу — «Эпик», я сам эпик!

У знаменитого самарского костела звезда встречается с ребятами из местной команды КВН, руководитель которой Ольга — его давняя знакомая. С подругой Филипп успевают перекинуться парой слов по телефону, а с веселыми и находчивыми сфотографироваться.

Заканчивается все ярким концертом, перед которым Киркоров немного пожурил свою труппу. Зрители же — в восторге, некоторые не отпускают кумира после его шоу — просят автограф, фотографию и зовут в Самару еще.

Документальный фильм о Филиппе КИРКОРОВЕ "Цвет Настроения" Телегид "Вокруг ТВ".Цвет настроения стал первым документальным фильмом собственного производства телегида Вокруг ТВ (входит в Газпром-Медиа Холдинг ). Фильм Цвет настроения снят без профессиональных камер и света, без привлечения гримеров и стилистов. Только на таких условиях Филипп Киркоров согласился принять участие в проекте. Съемочная группа провела вместе с королем российской эстрады в общей сложности 10 дней. Авторы фильма буквально следовали по пятам за артистом. Им довелось попасть туда, куда можно попасть, только если ты Киркоров. Со стороны певца не было никаких ограничений. Он разрешал снимать все, что с ним происходило. Так, в фильм вошли уникальные кадры, на которых запечатлено, как Филипп Киркоров общается с детьми по видеосвязи во время гастролей. Зрители получат уникальную возможность увидеть артиста таким, каким его знают друзья, коллеги и семья. Подробнее о фильме www.vokrug.tv/article/show/15450406201

История Киркорова в Самаре начинается с 10 минуты

Уезжая из города Филипп обещает своим спутникам выиграть Евровидение. Может быть, ни как исполнитель, но как автор или продюсер точно.