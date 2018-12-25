Боремся с “зимними” травмами: как устоять на скользкой улице и что делать, если повреждений избежать не удалось

Зима, это не только праздники и новогодние каникулы, но и уличный гололед и не расчищенные от снега тротуары, зимние виды спорта, а значит - “зимние” травмы. По статистике количество уличных травм зимой в 2–3 раза выше, чем летом. Кто-то спешил и не заметил заледеневший участок проспекта, кто-то не оценил свои возможности и не удержался на ногах на припорошенном снегом тротуаре. Увы, правильно падать в школах не учат и как итог — переломы и вывихи, ушибы и растяжения. Причем, чем крепче мороз, чем больше снега и льда, тем длиннее очереди к врачу. И тут печальные цифры: у 65–72% обратившихся - вывихи и переломы, у 22–25% - ушибы и растяжения. И вместо праздников горожан ждут лечение и реабилитация.

Только цифры!

С ноября этого года в травмпункты Самары уже обратились 1212 взрослых пациентов, 259 детей. Многие из них попали в руки медиков как раз после того, как пробовали выписывать пируэты на городских тротуарах.

Чтобы обезопасить себя от печальных последствий зимних травм, помните простые правила.

Современный метод в помощь

Если избежать травмы все же не удалось, с обращением к врачу лучше не затягивать. Среди современных методов, которые используют медики для помощи пациента с переломами, вывихами, ушибами и растяжения - кинезиотейпирование. Это метод борьбы с болью и воспалением в мышцах и сухожилиях, разработанный японским врачом спортивной медицины Кензо Касе. Подробнее об этом рассказал врач травматолог-ортопед высшей категории лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Юрий Лабаев.

- Эта методика ни на что не похожа. Направлена она на помощь при растяжении связочного аппарата, при перенапряжении мышц у спортсменов. Потом этот метод вошел в повседневную жизнь. Сейчас его активно применяют, - поясняет Юрий Лабаев.

Название кинезиотейпирование образовалось из двух слов: “kinesio” - “движение” и “tape” - лента. По сути, это наложение специальной ленты на место травмы. При правильной аппликации мышцы получают возможность адекватно работать и выдерживать интенсивные нагрузки, ведь часть напряжения принимает на себя кинезиотейп.

Подробнее об этом методе врач Юрий Лабаев рассказал в видео, которое можно посмотреть здесь - https://www.matreshkaplaza.com/about/news/1765/

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plaza

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адреса:

Самара, ул. Енисейская 62а

Тольятти, ул. М. Жукова, 8.

Услуги оказывает НАО "Санаторий "Маталлург"

Проголосовать в конкурсе «Клиника года 2018» за лечебно-оздоровительный центр Matreshka Plaza можно здесь.