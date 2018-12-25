2018-12-25T12:18:00+03:00
Общество

"Девушкам не нужно было ходить на фитнес": На премьере новогодней сказки «Барышня – крестьянка» танцевали даже березы

Премьерный спектакль в драмтеатре посвятили памяти Вячеслава Гвоздкова
Майя БРОД
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Актеры на сцене и пели, и танцевалиАктеры на сцене и пели, и танцевалиФото: Сергей ОСЬМАЧКИН
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«Проверка на прочность»

В Самаре состоялась премьера спектакля «Барышня - крестьянка» по мотивам повести Пушкина. Поставил его лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Грицай из Санкт-Петербурга, известный нашим театралам по мюзиклу «История одной лошади», который несколько лет успешно идет на нашей сцене и в 2017 году завоевал престижную театральную премию «Золотая маска».

- Я вижу спектакль иначе, чем режиссеры традиционных театров. У меня картины движутся, смещаются, накладываются, друг на друга, - поясняет режиссер-постановщик и хореограф Сергей Грицай. - Массовые сцены с танцами, музыкой, пластическими номерами, то, когда одни актеры играют несколько ролей, - все это дань театру масок, дань старинному русскому водевилю, это обращение к нашим традициям.

Получилась красивая новогодняя сказка о любви Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Получилась красивая новогодняя сказка о любвиФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В результате получилась веселая, новогодняя сказка, где танцуют все – даже березы, которые образовали на сцене двойной, время от времени вращающийся круг. Труппа самарской драмы станцевала разные времена года, меняя сарафаны, утепляясь, выполняя пластические номера. Листопад сменился снегопадом, когда и произошла счастливая развязка и влюбленные воссоединились. Актер Владимир Морякин, сыгравший главного героя, Алексея Берестова, после премьеры дал понять, что легкость, с которой зрители смотрели спектакль, далась им очень непросто:

- Работа с Сергеем Грицаем – это проверка на прочность, - пояснил он. – На этот раз весь удар на себя приняли ребята, которым достались массовые сцены. Представьте, каково было бегать в теплом костюме Иршату Байбикову, который играл моего верного пса Сбогара. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы получилось «впрыгнуть» в сказку и стать частью этого легкого пушкинского дуновения.

На сцене менялись времена года Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

На сцене менялись времена годаФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

«Барышню-крестьянку» Гвоздков задумал три года назад

Кстати, начали репетировать «Барышню-крестьянку» с октября, назначали по две репетиции в день, много танцевали и пели, девушкам не надо было в это время посещать фитнес-центры, настолько насыщенной движением была жизнь.

К слову, спектакль посвятили памяти ныне покойного художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова.

- Эта постановка - его желание, - пояснил приехавший из северной столицы режиссер и хореограф. - Года три назад он сказал: «Сережа, мы с тобой должны сделать Барышню-крестьянку». В Питере этот спектакль идет уже лет двадцать, но в совершенно другой версии. Гвоздков хотел восстановить «Звуки музыки» и этот спектакль. Я потом только взвесил и подумал: «ну какие могут быть возражения, если сам материал позволяет окунуться в игровую стихию?».

«Актеры обязаны петь и танцевать»

Спустя три года, Сергей Грицай понял, что Вячеслав Гвоздков был прав, мечтая поставить в Самаре "Барышню-крестьянку" Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Спустя три года, Сергей Грицай понял, что Вячеслав Гвоздков был прав, мечтая поставить в Самаре "Барышню-крестьянку"Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

По словам Сергея Грицая, в этом произведении уже заложено решение спектакля. У Пушкина в повести многое сказано вскользь. Однако режиссер увидел в тексте классика множество подсказок. К примеру, сейчас мало, кто имеет представление о «Памеле» Самюэля Ричардсона, а в XIX веке этот роман был очень модным. «Лиза – девушка, выросшая на романах и на свежем воздухе», - процитировал режиссер Пушкина и вставил в канву спектакля самодеятельную постановку «Памелы» в доме у Муромских – с Лизой и ее разрисованными усами. Девушка играла в домашнем спектакле героя-любовника, эта нелепая сцена весело раскрывала образ барышни.

- Так, когда-то «Холстомер» по Толстому был сделан – тоже в музыкальном жанре. Помните «Историю одной лошади»? – подвел итог режиссер-постановщик. Он, кстати, не видит в своем детище ничего сверхсложного, поскольку убежден, что профессиональные актеры обязаны уметь петь и танцевать.

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