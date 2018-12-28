У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица

Самарского вегана и приверженца культуры straight edge вовсю обсуждают в сети reddit пользователи со всех уголков земли. Дело в том, что Сергей Вавилов решил рассказать о своих мировоззрениях всему миру. И если обычно самые активные пропагандисты веганства и прочих отказов от излишков просто сообщают каждому о своих взглядах - за столом, в дружеской беседе, то мужчина пошел дальше. Он набил прямо на лбу татуировку со словами: "Vegan. Straight Edge".

- Терпимость сильнее силы, - пишет смельчак у себя в инстаграме. Если просмотреть посты, видно, что Сергей отказывается от мяса, алкоголя, пропагандирует воздержание в различных сферах жизни. Все это, в общем-то, и является частью культуры sXe - стрейт-эджизма.

sattva.xvx Веган с татуировкой на лбу

Но обсуждают, конечно же, не взгляды Сергея, а его тату. Многим комментаторам кажется, что это уже чересчур.

- Можно просто жить, как нравится, и не сообщать об этом всем подряд, - пожимают плечами некоторые пользователи сети.

Татуировку Сергей набил 27 октября, и уже первого ноября поздравил всех коллег по своему мировоззрению с праздником - днем вегана. До этого у него на лице тоже были наколки, но на отвлеченные темы. Пока непонятно, что же заставило парня так громко и во всеуслышание заявить о своих мировоззрениях. Неужели, так часто предлагали отведать колбаски?