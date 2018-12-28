2018-12-28T21:32:03+03:00
Общество

У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица

Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сергей набил свой принцип жизни прямо на лбуСергей набил свой принцип жизни прямо на лбу
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Самарского вегана и приверженца культуры straight edge вовсю обсуждают в сети reddit пользователи со всех уголков земли. Дело в том, что Сергей Вавилов решил рассказать о своих мировоззрениях всему миру. И если обычно самые активные пропагандисты веганства и прочих отказов от излишков просто сообщают каждому о своих взглядах - за столом, в дружеской беседе, то мужчина пошел дальше. Он набил прямо на лбу татуировку со словами: "Vegan. Straight Edge".

- Терпимость сильнее силы, - пишет смельчак у себя в инстаграме. Если просмотреть посты, видно, что Сергей отказывается от мяса, алкоголя, пропагандирует воздержание в различных сферах жизни. Все это, в общем-то, и является частью культуры sXe - стрейт-эджизма.

sattva.xvxsattva.xvx
Веган с татуировкой на лбу
239 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

Но обсуждают, конечно же, не взгляды Сергея, а его тату. Многим комментаторам кажется, что это уже чересчур.

- Можно просто жить, как нравится, и не сообщать об этом всем подряд, - пожимают плечами некоторые пользователи сети.

Татуировку Сергей набил 27 октября, и уже первого ноября поздравил всех коллег по своему мировоззрению с праздником - днем вегана. До этого у него на лице тоже были наколки, но на отвлеченные темы. Пока непонятно, что же заставило парня так громко и во всеуслышание заявить о своих мировоззрениях. Неужели, так часто предлагали отведать колбаски?

sattva.xvxsattva.xvx
If you want to be somebody, somebody really special, be yourself
272 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram
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У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
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