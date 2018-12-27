Грыжа позвоночника: как распознать, нужна ли операция, где лечить в Самаре?

Грыжа позвоночника - довольно распространенное в Самаре заболевание. Встречается оно примерно в 100 случаях на каждые 100 тыс.человек. Как избавиться от грыжи позвоночника в Самаре и не допустить серьёзных последствий этого заболевания рассказал врач-нейрохирург Многопрофильной клиники «Реавиз» Вадим Анатольевич Зотов.

Пора бить тревогу?

Симптомы грыжи позвоночника напрямую зависят от ее локализации. Чаще всего грыжа возникает в пояснично-крестцовом отделе, реже в грудном или шейном отделе позвоночника. У каждого вида грыжи есть свои особенные симптомы, однако есть и общие признаки, заметив которые лучше незамедлительно обратиться к врачу.

- Один из наиболее частых признаков грыжи позвоночника считается боль в пояснице, которая сменяется болью в ноге. Эти болевые ощущения могут уменьшаться при сгибании ноги в бедре или колене и усиливаться при любом другом положении. Боль может усиливаться и при кашле, чихании или напряжении. Среди признаков грыжи также боль в шее, переходящая в руку, онемения и слабость в руке, резкое головокружение при поворотах головы. С визитом к врачу лучше не затягивать при нарушении работы мочевого пузыря, появлении прогрессирующей слабости мышц в конечностях – эти проявления тоже могут быть признаками грыжи, - констатирует Вадим Зотов.

Как лечить?

Есть несколько методов лечения грыжи, их можно разделить на две группы: операционные (иначе говоря, хирургические) и безоперационные (их также называют консервативными). Консервативные методы в свою очередь делятся на медикаментозные и немедикаментозные.

- Консервативное лечение зачастую снимает обострение процесса, устраняет боль и позволяет человеку вернуться к привычному образу жизни, - рассказывает врач-нейрохирург. - Но получить долгосрочный эффект от лечения можно, только устранив причины появления грыжи диска. К ним относятся коррекция веса, длительная физкультура, направленная на укрепление мышечного корсета и устранение нестабильности позвоночного сегмента, а при наличии сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата - ношение корригирующих стелек или других внешних устройств стабилизации. В многопрофильной клинике «Реавиз» открыто направление лечения хронического болевого синдрома, где оказывают помощь пациентам со спинальными болями.

Какие современные методы сейчас доступны для самарцев?

Современная медицина не стоит на месте и к консервативному методу лечения добавились новые эффективные методики.

- Очень эффективными методами, дополняющими традиционное консервативное лечение, являются лечебно-медикаментозные блокады, фасетопластика - введение протеза синовиальной жидкости в межпозвонковые суставы, - рассказал врач.

Операции бояться не стоит!

Бывают ситуации, когда грыжу позвоночника необходимо срочно оперировать. О показаниях к операции Вадим Зотов рассказал подробнее.

- Крупная грыжа диска, сдавившая несколько корешков спинного мозга, может привести к задержке мочеиспускания, онемение промежности, параличу в стопах и является показанием к экстренной операции. Показанием к плановой операции может быть неэффективность консервативного лечения с сохранением болевого синдрома 5-8 недель, прогрессирующее снижение силы в ноге.

В особых ситуациях пациентам необходима полная замена позвоночного диска.

- Удаление диска выполняется при выраженной нестабильности позвоночного сегмента - спондилолистезе, то есть «сползании» одного позвонка относительно другого. Такая операция обязательно дополняется методом стабилизации. Диск в данном случае замещается специальным имплантом-эндопротезом - это механическое движущиеся устройство, которое сохраняет подвижность позвоночника. Сейчас есть много видов эндопротезов, значительно улучшающих исход операции.

Однако, не стоит забывать, что результат операции завесит не только от врача, но и от пациента.

- После операции необходимо длительное время следовать рекомендациям врача. При выполнении этих условий рецидивов заболевания практически не бывает, - подсказывает Вадим Зотов.

Если вы заметили у себя симптомы грыжи

К своему здоровью и здоровью близких нужно относительно внимательно. Поэтому заметив симптомы грыжи лучше сразу же проконсультироваться со специалистом.

- В первую очередь необходимо обратиться к врачу-нейрохирургу. Чтобы уточнить диагноз и определить методы лечения, возможные показания к оперативному лечению врач назначит необходимые диагностические исследования. В многопрофильной клинике «Реавиз» можно пройти рентгенографию и компьютерную томографию на самом современном оборудовании.

Многопрофильная клиника «РЕАВИЗ»

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