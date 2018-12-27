2018-12-27T12:47:30+03:00
Общество

Как руководитель Куйбышевской области вернул новогоднюю елку стране

Программа "Самара по заявкам" с Андреем Артемовым
Андрей Артемов
Поделиться:
Такой была елка в Куйбышеве. Фото:http://oldsamara.samgtu.ru/Такой была елка в Куйбышеве. Фото:http://oldsamara.samgtu.ru/
Изменить размер текста:

Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Артемов. Наш сегодняшний рассказ будет о том, как один из руководителей Куйбышевской области вернул всем жителям страны новогоднюю елку.

"Самара по заявкам с Андреем Артемовым": Как руководитель Куйбышевской области вернул новогоднюю елку стране

00:00
00:00

После победы в Гражданской войне большевики стали наращивать антирелигиозную агитацию. Например, привычными стали компании против празднования Рождества. Естественно все атрибуты этого праздника подвергались критике в том числе и привычная нам новогодняя красавица — елка. В 1929 году в детском журнале "ЧИЖ" был напечатан такой стишок:

Не позволим мы рубить молодую елку,

Не дадим леса губить, вырубать без толку.

Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов.

Мы с тобой — враги попам. Рождества не надо нам.

Елка была предана анафеме. Но вдруг 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась заметка под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Ее автор — старый большевик Павел Постышев писал, что в годы царизма сынки буржуев радовались красивой елке, а дети рабочих были лишены этого праздника. И пора бы его им вернуть! Товарищ Сталин идею поддержал.

Пройдет два года и Павел Постышев станет руководителем Куйбышевской области. На этой должности он прославился поиском шпионов и вредителей. Например на школьных тетрадях, Павел Петрович обнаружил фашистскую свастику, а на этикетке спичечного коробка — профиль Троцкого. В результате массовых чисток было распущено 34 райкома партии. Излишняя ретивость вышла Постышеву боком. Он был арестован и вскоре расстрелян. И возвращение новогодней елки стало самым светлым делом его жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
К концу недели в Самарской области утихнет снег и придут морозы
В Тольятти спасатели нашли двоих заблудившихся на Волге рыбаков
В 2018 году дворы и общественные пространства Самарской области благоустроили за 1,1 млрд рублей
Схватил и убежал: голодный самарец украл из ларька пакет с шаурмой
В Самаре Ипполиты, Жени и Нади получат специальные новогодние подарки
В Самаре двое рыбаков из-за метели заблудились на Волге
В самарских колониях осужденные начали производить новогодние сумки
В Самарской области в 2018 году появились 8 новых детских садов и две школы
Тольяттинец украл у матери стиральную машинку и продал ее прохожему ради выпивки
В Самаре автомобилистка протаранила маршрутку и сбила 16-летнюю девушку на остановке
Жителя Новокуйбышевска отправили в колонию за взятку следователю
Самарскую губдуму оставили без новогоднего корпоратива
Снегопад в Самаре побил рекорд 1983 года
В Чапаевске женщина на Mitsubishi выбила с дороги Geely и опрокинулась на бок: погибли два человека
В Тольятти будут судить мужчину, который из ревности задушил сожительницу и ее 16-летнюю дочь
Гандболистки «Лады» обыграли «Звезду» и ушли на новогодние каникулы лидерами чемпионата России
В Самаре разбойник с пистолетом напал на продуктовый магазин и ранил продавщицу
Под Самарой «Калина» влетела в фуру: погиб пассажир легковушки
Баскетбольная «Самара» в гостях обыграла «Химки-Подмосковье» - 104:87
В Самаре хотят установить памятник композитору Дмитрию Шостаковичу
За получение крупной взятки в Самаре задержан инспектор ГУФСИН
Самарские силовики пришли с обысками в сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое»
Самару сковали 10-балльные пробки: автомобилисты развлекаются игрой в города
В Самарской области продлили запрет на проезд грузовиков по трассе М-5
Возможны утечки: водопроводные трубы Самары из-за проблем с электричеством поразил гидроудар
В Самарской области в 2018 году открылись 6 медицинских учреждений