Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Артемов. Наш сегодняшний рассказ будет о том, как один из руководителей Куйбышевской области вернул всем жителям страны новогоднюю елку.

"Самара по заявкам с Андреем Артемовым": Как руководитель Куйбышевской области вернул новогоднюю елку стране 00:00 00:00

После победы в Гражданской войне большевики стали наращивать антирелигиозную агитацию. Например, привычными стали компании против празднования Рождества. Естественно все атрибуты этого праздника подвергались критике в том числе и привычная нам новогодняя красавица — елка. В 1929 году в детском журнале "ЧИЖ" был напечатан такой стишок:

Не позволим мы рубить молодую елку,

Не дадим леса губить, вырубать без толку.

Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов.

Мы с тобой — враги попам. Рождества не надо нам.

Елка была предана анафеме. Но вдруг 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась заметка под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Ее автор — старый большевик Павел Постышев писал, что в годы царизма сынки буржуев радовались красивой елке, а дети рабочих были лишены этого праздника. И пора бы его им вернуть! Товарищ Сталин идею поддержал.

Пройдет два года и Павел Постышев станет руководителем Куйбышевской области. На этой должности он прославился поиском шпионов и вредителей. Например на школьных тетрадях, Павел Петрович обнаружил фашистскую свастику, а на этикетке спичечного коробка — профиль Троцкого. В результате массовых чисток было распущено 34 райкома партии. Излишняя ретивость вышла Постышеву боком. Он был арестован и вскоре расстрелян. И возвращение новогодней елки стало самым светлым делом его жизни.