Тайна часов и розовое сомбреро: 5 легенд Самарского железнодорожного вокзала

Для миллионов людей каждый город начинается и заканчивается железнодорожным вокзалом. Это символические ворота города!

- Ежедневно через вокзал проходят тысячи человек: пассажиры, встречающие, провожающие. Уже не говоря о том, сколько пассажиров воспользовались его услугами с 2000 года, когда появилось новое здание, - признается начальник вокзала Cамары Георгий Волконовский. - Но для каждого из них мы стараемся сделать пребывание на вокзале максимально комфортным и интересным.

Уникальная «ракетная» архитектура самарского вокзала заставляет тысячи пассажиров доставать фотоаппараты, а еще наш железнодорожный вокзал - самый высокий в Европе. Какие же еще истории и легенды окружают самарский вокзал?

В музее самарского вокзала можно увидеть интересные экспонаты. Фото: Роман Вяткин

Отправляемся в путешествие во времени

Не все пассажиры знают, что от самарского железнодорожного вокзала можно отправиться не только в любую точку страны, но и в прошлое. Нет, машина времени на цокольном этаже, конечно же, не спрятана. Но где еще можно увидеть оригинальную форму работников железной дороги почти за 100 лет или самую безопасную систему движения поездов?

- У нас в музее Куйбышевской железной дороги есть так называемая жезловая система. Она регулировала движение поездов в те времена, когда еще не было светофоров. Когда один поезд выезжал на перегон, машинист брал этот жезл, доезжал до конца перегона, передавал его, и только следующий поезд мог заезжать на перегон. Директор нашего музея говорит, что это самый безопасный способ движения поездов, но, к сожалению, он очень долгий по времени, - отмечает Георгий Волконовский.

По его словам, в музее собраны уникальные экспонаты, позволяющие проследить практически всю историю Куйбышевской железной дороги от момента ее создания в 1874 году, когда был построен первый ее участок Ряжск - Моршанск, когда она называлась Самара-Уфимской, Самара-Златоустовской.

Есть здесь и макет прежнего вокзала, от которого сейчас не осталось ни кирпичика, и настоящий конторский стол начальника станции еще до революции, и телефонный коммутатор, при помощи которого связывали двух абонентов, переключая штекеры.

Все это может увидеть каждый желающий на втором этаже вокзала. Для детей из детских домов и школьников проводятся бесплатные экскурсии.

В дни ЧМ-2018 вокзал каждый день принимал более десяти тысячи пассажиров. Фото: Роман Вяткин

Как на вокзале появилось розовое сомбреро

Есть теперь на железнодорожном вокзале еще один экспонат, который не найти в музее Куйбышевской железной дороги. Это трофей прошедшего чемпионата мира по футболу - огромное розовое сомбреро. Мексиканский головной убор оказался случайно на вокзале, как своеобразная благодарность болельщиков и память о проведенном чемпионате.

- Когда в Самаре проходил матч Мексика - Бразилия, один мексиканский болельщик потерял очень дорогой телефон, просто где-то на вокзале его оставил. Другой иностранный болельщик принес аппарат на стойку информации. Мы сразу сделали объявление, - рассказывает Георгий Волконовский.

Сначала владельцу пришлось пройти проверку, действительно ли это его телефон. После успешной разблокировки гаджета его вернули. Владелец на радостях вручил спасителям то самое огромное розовое сомбреро. Сегодня это практически равносильно спасению жизни, особенно в чужой стране.

- Это было очень эффектно и приятно. Такие истории - это наша добрая память о ЧМ, - подчеркнул начальник вокзала Самара.

Часы на вокзале всегда показывают точное время. Фото: Роман Вяткин

Часы, которые не могут спешить

Бытует мнение, что башенные часы над центральным входом вокзала Самара специально для пассажиров спешат на 2 - 3 минуты, чтобы у тех было немного времени в запасе. Однако надеяться на этот резерв не стоит.

Георгий Волконовский говорит, что часы показывают самое точное время, причем все одновременно. Рассинхронизация невозможна, потому что все часы, а их на вокзале более пятидесяти, в том числе и в кабинетах сотрудников вокзала, - электромеханические дублеры единой часовой установки.

Задающий ритм механизм - управляющая станция - находится в специальном помещении вокзала. Он синхронизирован со спутником и всегда показывает фактическое время.

Следствие вели... на высоте

Наслышаны пассажиры про смотровые площадки вокзала Самара. Их две: на 12-м и на 15-м этажах.

Площадка на 12-м открыта для всех. Она остеклена по всему периметру. По ней можно пройти и увидеть Самару со всех сторон: и стрелку рек Самары и Волги, и старый город, и вдалеке новые микрорайоны.

Но, конечно, большинство посетителей рвутся подняться повыше, только вход туда для пассажиров закрыт строго-настрого по технике безопасности (площадка открытая. - Прим. ред.). Как оказалось, не всем.

На 15-й этаж вокзала Самара могут пройти его работники, а еще бывают исключения для звезд телевидения.

- С этой смотровой площадки пару лет назад Леонид Каневский для своей программы снимал виды Самары. Там в серии постоянно фигурировала машина, вазовская легковушка, - вспоминает начальник вокзала Самара.

Эпизод программы «Следствие вели...» под названием «Банда неуловимых», где фигурировала такая машина, вышел в эфир в 2015 году.

Это, кстати, не единственные съемки, которые проходили на вокзале Самара. Перед чемпионатом мира кадры, снятые там, вошли в несколько презентационных фильмов.

В путь с музыкой

А еще больше 8 лет назад на вокзале появилась музыкальная традиция. На всевозможные праздники, а иногда и просто так на вокзале проходят настоящие концерты.

- Мы приглашаем музыкантов: местные коллективы, из области, и они абсолютно бесплатно играют для наших пассажиров и поднимают им настроение, - с гордостью отмечает Георгий Волконовский. - Акустика вокзала придает музыке и песням особенное звучание.

Самарский железнодорожный вокзал становился концертной площадкой и для Волжского народного хора, и хора самодеятельности из области, и для джазового оркестра. Такую практику на вокзале Самара планируют не просто поддерживать, а развивать. Приятно же, когда провожают и встречают с музыкой.

Еще немного фактов

- Первый железнодорожный вокзал в Самаре был построен в 1876 году по проекту Н.И. де Рошефора, он эксплуатировался 120 лет.

- Новое здание вокзала со шпилем - самое высокое среди вокзалов Европы. Его высота - 101 метр. Без шпиля он ниже на 14 метров.

- Архитектурный облик самарского вокзала символизирует взмывающую ввысь ракету.

- Самый лучший поезд в Самаре - фирменный поезд №9 «Жигули».

- Есть слухи, что в структуре вокзала есть станция метро, и она просто ждет своего часа. Но, увы, это только слухи, связанные с масштабными работами по строительству нового здания в двухтысячных.