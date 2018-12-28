«Считаете, что государство должно всех содержать?» Министр соцразвития Самарской области предложила одиноким мамам выращивать еду на огородах

В «Твиттере» у министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой развернулась дискуссия о маленьких пособиях для молодых матерей. Жительница Самары Юлия Коротаева пожаловалась, что рожать на пособие 50 рублей нет никакого желания, единственный вариант – кормить детей дешевыми продуктами с пальмовым маслом.

- Вы о каком пособии все пишите? – написала в ответ Антимонова (орфография и пунктуация во всех твитах министра сохранена, - «КП»).

Такую позцию министр высказала в официальном аккаунте в "Твиттере"Фото: Скриншот сайта

После того, как ей объяснили, что такие пособия получают с 1,5 лет, министр решила ответить в соответствии с каноном, созданным уральской чиновницей Ольгой Глацких – государство не просило вас рожать. Антимонова подчеркнула: зря стараемся заработать все деньги.

- Молодость закончится, и будет одинокая старость! Это реальность! – пригрозила Марина Антимонова. – Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!

По мнению Антимоновой, нужно не государства от помощи ждать, а создавать полную семьюФото: Скриншот сайта

Министр объяснила, что выплат достаточно. Единовременная выплата вообще составляет 10 тысяч рублей. Пользователи иронизируют: этого хватит разве что на памперсы на 3 месяца. А сад, о котором писала министр, стоит аж 12 тысяч рублей. Тогда Антимонова возмутилась, что детей надо рожать не ради денег, а чтобы спастись от мигрантов.

- Так Вы детей, как свое продолжение хотите иметь или для того, чтоб на них зарабатывать?! Что ж все свели к деньгам-то?! Кстати, в богатых европейских странах детей рожают еще меньше, чем у нас! Им теперь приходится держать широко открытыми свои двери для других народов…

Одна из жительниц Самары спросила: как быть матери ребёнка с 1,5 до 3 лет на 50 или 200 рублей в месяц.

- В сад ещё не взяли и на работу не выйдешь. Пары нет, бабушек и дедушек тоже. Из окна прыгнуть? На какие деньги жить? – написала пользовательница.

А если не рожать, то тогда в России будет как в Европе - много мигрантовФото: Скриншот сайта

- Приходите в управление социальной защиты населения, оформим несколько выплат. Дадим материальную помощь, поможем няньчитсья с ребенком. Только так ни в одном государстве не бывает, чтоб все расходы семьи покрывались за счет горасходов! Да, кстати, почему семью полную не создаёте?! Очень плохо! Понимаю, чтоб в семье жить нужно поступиться своим ЭГО!? А это недопустимо! Есть вечные истины - материнство - это жертвенность! Мать ради ребёнка жертвует свободой, привычками, образом жизни, увлечениями. Готовы?!

Напоследок министр социально-демографической и семейной политики похвасталась: она мужа тщательно выбирала, поэтому у нее проблем нет. И посетовала: просто многие не настроены на создание и сохранение семьи.

- Проще встречаться периодически, «не зависить друг от друга», но не разделять ответственность и не стремиться вместе решать проблемы, - пустилась в рассуждения Антимонова. - Нет! У нас всех шкала ценностей сформировалась в пользу материальных. Поколение наших предков было более счастливым, потому что потребности были иные.

СПРАВКА "КП"

Марина Антимонова родилась в 1966 году в п.Сургут Сергиевского района Куйбышевской области. В 1989 году закончила Куйбышевский медицинский институт им.Д.И.Ульянова по специальности «Лечебное дело». Работала в Сергиевской центральной районной больнице врачом акушером-гинекологом.

С 1995 года по 2000 возглавляла Комитет по делам семьи и детства администрации Сергиевского района. С декабря 2000 года работала в системе здравоохранения, замещая должности начальника отдела, руководителя управления, заместителя министра здравоохранения и социального развития Самарской области, в 2008 году назначена главным врачом ММУ ДГКБ №1 им. Н.Н. Ивановой.

С апреля 2012 года возглавляет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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